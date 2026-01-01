OpenAI se asocia con Hacktron para encontrar vulnerabilidades en sus sistemas. Lee el anuncio.
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¿Qué te trae por aquí?

La cobertura de nuestra investigación está recopilada en Medios.

Los bugs que encontramos en código ajeno siguen nuestra política de divulgación.

La configuración, Review, Whitebox y la API se explican en la documentación.

Estamos contratando en San Francisco, Singapore, Hyderabad y London. Ver las vacantes.

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