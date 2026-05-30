Hemos dedicado nuestras carreras a hackear empresas del Fortune 500 y gobiernos.
Zayne “zeyu1337” Zhang
Dejó Ciencias de la Computación en Cambridge. Ex-TikTok y exmilitar. Subcampeón del DEF CON CTF (Blue Water) 2023-24. Tiene 15 CVEs a su nombre. Primer puesto en los bug bounties del gobierno y el ejército de Singapur.
Mohan “s1r1us” Pedhapati
Ex-investigador de seguridad senior en Cure53. Destacado en PortSwigger y Vice. Ponente en BlackHat y DEF CON. Anteriormente fundó una empresa de auditoría de seguridad con €1.5M de facturación.
Harsh “rootxharsh” Jaiswal
Ex-ProjectDiscovery. Bug bounty hunter en lo más alto del ranking. Destacado en Forbes por hackear Apple. Ponente en Ekoparty y BSides.
Fabian “LiveOverflow” Faessler
Educador en seguridad con más de 1M de seguidores en YouTube. Auditor senior en Cure53. Anteriormente fundó una plataforma líder de educación en ciberseguridad.
¿Y tú dónde estás?
Somos un equipo pequeño de ingenieros e investigadores de clase mundial. Si te gusta resolver los problemas más difíciles de la seguridad y la ingeniería de software, nos encantaría conocerte.