Clientes
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«Hacktron se centra en problemas de seguridad reales y explotables, con un impacto claro e indicaciones para corregirlos. Descubre de forma constante hallazgos de alto valor en los PR antes de que se publiquen, y nos ayuda a dedicar menos tiempo a clasificar y más a corregir el riesgo real.»
Davit Karapetyan Ingeniero de seguridad de producto
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«Ahora podemos escalar el escaneo de seguridad a todos nuestros PR. Hacktron señala los posibles problemas y nos permite centrar el esfuerzo de revisión en los pull requests que necesitan más atención.»
Julio Araujo Director de seguridad
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«Hacktron lo detectó en el PR, así que nunca llegó a nuestra rama principal. Eso es lo que nos importa.»
Dragos Dimitriu Responsable de cumplimiento
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«Es como tener a un pentester revisando cada PR que haces.»
Dima Grossman CTO
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«No veo de qué otra forma podríamos escalar esto. Nos ayuda mucho que Hacktron haga la primera pasada sobre nuestros problemas de seguridad.»
Jian Jie Liau CTO
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«En pagos, cada pull request es una decisión de riesgo. Hacktron nos da una capa de revisión de seguridad con IA, siempre activa, junto a nuestros ingenieros, para que ningún revisor cargue solo con ese riesgo y podamos seguir publicando rápido.»
Nick Ryabov CTO