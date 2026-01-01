OpenAI se asocia con Hacktron para encontrar vulnerabilidades en sus sistemas. Lee el anuncio.
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Hacktron Automations

Review y Whitebox encuentran vulnerabilidades más rápido de lo que la mayoría de los equipos llega a corregirlas. Automations entrega cada nuevo hallazgo que cumple tus reglas a un agente de Hacktron, que comprueba que el hallazgo es real, lo corrige, ejecuta tus pruebas y abre un pull request para que tu equipo lo revise.

Reserva una demo o lee la guía de remediación.

Remediación

El agente empieza probando si el hallazgo se puede explotar en tu código. Si no se puede, el código se queda como está y la ejecución registra por qué. Si se puede, el agente hace el cambio más pequeño que corrige la causa raíz, ejecuta las pruebas del repositorio y añade pruebas de regresión para la corrección.

 Hallazgo Verificar Sin corrección Falso positivo Corregir Probar Fallido Éxito Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido

Pull requests

El pull request va adonde vino el bug, en GitHub, GitLab, Azure DevOps o Bitbucket.

 Rama por defecto

PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de Whitebox se corrigen aquí.

 Pull request abierto

La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.

 Rama por defecto

PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de Whitebox se corrigen aquí.

 Pull request abierto

La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.

 Rama por defecto

PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de Whitebox se corrigen aquí.

 Pull request abierto

La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.

 Rama por defecto

PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de Whitebox se corrigen aquí.

 Pull request abierto

La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.

 Rama por defecto

PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de Whitebox se corrigen aquí.

 Pull request abierto

La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.

 Rama por defecto

PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de Whitebox se corrigen aquí.

 Pull request abierto

La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.

 Rama por defecto

PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de Whitebox se corrigen aquí.

 Pull request abierto

La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.

 Rama por defecto

PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de Whitebox se corrigen aquí.

 Pull request abierto

La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.

 Rama por defecto

PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de Whitebox se corrigen aquí.

 Pull request abierto

La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.

 Rama por defecto

PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de Whitebox se corrigen aquí.

 Pull request abierto

La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.

Reglas

Un administrador de la organización configura una automatización una vez y, desde entonces, se ejecuta con cada coincidencia.

 Crítica Alta Media Baja Disparador

Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.

 Entorno

Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.

 Acción Remediation. Notificador

Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.

 Crítica Alta Media Baja Disparador

Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.

 Entorno

Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.

 Acción Remediation. Notificador

Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.

 Crítica Alta Media Baja Disparador

Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.

 Entorno

Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.

 Acción Remediation. Notificador

Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.

 Crítica Alta Media Baja Disparador

Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.

 Entorno

Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.

 Acción Remediation. Notificador

Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.

 Crítica Alta Media Baja Disparador

Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.

 Entorno

Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.

 Acción Remediation. Notificador

Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.

 Crítica Alta Media Baja Disparador

Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.

 Entorno

Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.

 Acción Remediation. Notificador

Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.

 Crítica Alta Media Baja Disparador

Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.

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Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.

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Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.

 Crítica Alta Media Baja Disparador

Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.

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Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.

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Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.

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Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.

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Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.

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Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.

 Crítica Alta Media Baja Disparador

Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.

 Entorno

Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.

 Acción Remediation. Notificador Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.

Preguntas

¿Hará push a nuestro código?

Hace push a una rama propia y abre un pull request desde ella. Nunca hace merge.

¿Qué hallazgos inician una ejecución?

Los hallazgos nuevos que coinciden con una automatización activada. Cada hallazgo tiene como máximo una ejecución. Cualquier miembro puede iniciar una ejecución sobre un hallazgo anterior con Remediate.

¿En qué se diferencia de Fix with AI en Review?

Fix with AI lleva el hallazgo al editor de un desarrollador. Con Remediation, el agente de Hacktron hace la corrección, así que nadie tiene que hacerse cargo del hallazgo.

¿Cuánto cuesta una ejecución?

Las ejecuciones consumen créditos de automatización, un único saldo para la organización, que se cobra cuando termina una ejecución. El coste varía según el tamaño de la ejecución, y cada entorno puede tener un límite.

Contacto

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