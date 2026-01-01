OpenAI se asocia con Hacktron para encontrar vulnerabilidades en sus sistemas.
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Aceptar Rechazar Aviso de cookies Hacktron Automations Review y Whitebox encuentran vulnerabilidades más rápido de lo que la mayoría de los equipos llega a corregirlas. Automations entrega cada nuevo hallazgo que cumple tus reglas a un agente de Hacktron, que comprueba que el hallazgo es real, lo corrige, ejecuta tus pruebas y abre un pull request para que tu equipo lo revise. Reserva una demo o lee la guía de remediación. Remediación
El agente empieza probando si el hallazgo se puede explotar en tu código. Si no se puede, el código se queda como está y la ejecución registra por qué. Si se puede, el agente hace el cambio más pequeño que corrige la causa raíz, ejecuta las pruebas del repositorio y añade pruebas de regresión para la corrección.
Hallazgo
Verificar
Sin corrección
Falso positivo
Corregir
Probar
Fallido
Éxito
Hallazgo
Verificar
Corregir
Probar
Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Hallazgo
Verificar
Corregir
Probar
Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Hallazgo
Verificar
Corregir
Probar
Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Hallazgo
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Corregir
Probar
Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Hallazgo
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Corregir
Probar
Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Hallazgo
Verificar
Corregir
Probar
Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Hallazgo
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Corregir
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Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Hallazgo
Verificar
Corregir
Probar
Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Hallazgo
Verificar
Corregir
Probar
Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Pull requests
El pull request va adonde vino el bug, en GitHub, GitLab, Azure DevOps o Bitbucket.
Rama por defecto
PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de
Whitebox se corrigen aquí.
Pull request abierto
La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.
Rama por defecto
PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de
Whitebox se corrigen aquí.
Pull request abierto
La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.
Rama por defecto
PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de
Whitebox se corrigen aquí.
Pull request abierto
La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.
Rama por defecto
PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de
Whitebox se corrigen aquí.
Pull request abierto
La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.
Rama por defecto
PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de
Whitebox se corrigen aquí.
Pull request abierto
La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.
Rama por defecto
PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de
Whitebox se corrigen aquí.
Pull request abierto
La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.
Rama por defecto
PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de
Whitebox se corrigen aquí.
Pull request abierto
La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.
Rama por defecto
PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de
Whitebox se corrigen aquí.
Pull request abierto
La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.
Rama por defecto
PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de
Whitebox se corrigen aquí.
Pull request abierto
La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.
Rama por defecto
PRs fusionadas o cerradas, forks y hallazgos de
Whitebox se corrigen aquí.
Pull request abierto
La corrección se abre en la rama que introdujo el bug, con su autor como revisor.
Reglas
Un administrador de la organización configura una automatización una vez y, desde entonces, se ejecuta con cada coincidencia.
Crítica
Alta
Media
Baja
Disparador
Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.
Entorno
Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.
Acción
Remediation.
Notificador
Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.
Crítica
Alta
Media
Baja
Disparador
Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.
Entorno
Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.
Acción
Remediation.
Notificador
Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.
Crítica
Alta
Media
Baja
Disparador
Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.
Entorno
Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.
Acción
Remediation.
Notificador
Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.
Crítica
Alta
Media
Baja
Disparador
Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.
Entorno
Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.
Acción
Remediation.
Notificador
Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.
Crítica
Alta
Media
Baja
Disparador
Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.
Entorno
Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.
Acción
Remediation.
Notificador
Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.
Crítica
Alta
Media
Baja
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Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.
Entorno
Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.
Acción
Remediation.
Notificador
Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.
Crítica
Alta
Media
Baja
Disparador
Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.
Entorno
Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.
Acción
Remediation.
Notificador
Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.
Crítica
Alta
Media
Baja
Disparador
Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.
Entorno
Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.
Acción
Remediation.
Notificador
Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.
Crítica
Alta
Media
Baja
Disparador
Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.
Entorno
Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.
Acción
Remediation.
Notificador
Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.
Crítica
Alta
Media
Baja
Disparador
Un nuevo hallazgo, filtrado por severidad y por repositorio o aplicación.
Entorno
Repositorios y aplicaciones, en cada rama o hasta dos que elijas.
Acción
Remediation.
Notificador
Canal de Slack, correo a miembros elegidos, o ambos.
Preguntas ¿Hará push a nuestro código?
Hace push a una rama propia y abre un pull request desde ella. Nunca hace merge.
¿Qué hallazgos inician una ejecución?
Los hallazgos nuevos que coinciden con una automatización activada. Cada hallazgo tiene como máximo una ejecución. Cualquier miembro puede iniciar una ejecución sobre un hallazgo anterior con Remediate.
¿En qué se diferencia de Fix with AI en Review?
Fix with AI lleva el hallazgo al editor de un desarrollador. Con Remediation, el agente de Hacktron hace la corrección, así que nadie tiene que hacerse cargo del hallazgo.
¿Cuánto cuesta una ejecución?
Las ejecuciones consumen créditos de automatización, un único saldo para la organización, que se cobra cuando termina una ejecución. El coste varía según el tamaño de la ejecución, y cada entorno puede tener un límite.
Contacto < Review Red > Hacktron
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Hacktron AI Inc. 2261 Market Street STE 33539 San Francisco, CA 94114
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