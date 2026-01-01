¿Hará push a nuestro código? Hace push a una rama propia y abre un pull request desde ella. Nunca hace merge.

¿Qué hallazgos inician una ejecución? Los hallazgos nuevos que coinciden con una automatización activada. Cada hallazgo tiene como máximo una ejecución. Cualquier miembro puede iniciar una ejecución sobre un hallazgo anterior con Remediate.

¿En qué se diferencia de Fix with AI en Review ? Fix with AI lleva el hallazgo al editor de un desarrollador. Con Remediation, el agente de Hacktron hace la corrección, así que nadie tiene que hacerse cargo del hallazgo.