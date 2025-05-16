Harsh Jaiswal es cofundador y director de investigación de Hacktron. Sus hallazgos de ejecución remota de código en servidores de Meta y Apple le valieron recompensas de 115 000 $ y 50 000 $. En Hacktron, él y Mohan encontraron CVE-2026-1731, un RCE previo a la autenticación en BeyondTrust Remote Support con una puntuación CVSS de 9,9. Dirigió la investigación que llegó al repositorio de código interno de OpenAI a través de las cuentas de ChatGPT y Codex de sus empleados, y la auditoría que obtuvo root en GNU Savannah, que aloja Bash. Antes, Harsh fue investigador de seguridad en ProjectDiscovery, donde publicó vulnerabilidades críticas en GitHub Enterprise, GitLab, Ivanti y Kubernetes Ingress-NGINX. Anteriormente fue ingeniero de seguridad en Vimeo y Zomato. Empezó a buscar bugs en HackerOne en 2016.