No Pwn, No Pay

Crítico Tokens de restablecimiento de contraseña predecibles permiten tomar el control de cuentas

Alto La asignación masiva en el perfil permite a un empleado convertirse en administrador

Alto La gestión administrativa de usuarios no aplica los roles

Alto El detalle y el borrado de gastos no comprueban a quién pertenece el registro

Alto La importación de recibos puede hacer peticiones del lado del servidor a servicios internos

Alto Los responsables pueden aprobar gastos fuera de su departamento

Medio La importación de recibos guarda tipos de archivo sin validar