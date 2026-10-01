OpenAI se asocia con Hacktron para encontrar vulnerabilidades en sus sistemas. Lee el anuncio.
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No Pwn, No Pay

Si un pentest de Hacktron Whitebox no encuentra ningún problema alto o crítico validado en tu aplicación, te devolvemos el dinero.

Reserva una demo para empezar uno, o lee primero el informe de ejemplo.

Proceso
Reserva una demo

Treinta minutos para acordar la aplicación y el alcance.

Haz el pentest

Entrega el código fuente desde GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps, Bitbucket o un archivo comprimido. Añade una copia desplegada y credenciales de prueba si quieres que los ataques se prueben en vivo.

Recibe el informe

El pentest de ejemplo de octubre de 2026 encontró un problema crítico y cinco altos en una app de gastos. Basta con uno de ellos para que no haya reembolso.

  1. Crítico

    Tokens de restablecimiento de contraseña predecibles permiten tomar el control de cuentas

  2. Alto

    La asignación masiva en el perfil permite a un empleado convertirse en administrador

  3. Alto

    La gestión administrativa de usuarios no aplica los roles

  4. Alto

    El detalle y el borrado de gastos no comprueban a quién pertenece el registro

  5. Alto

    La importación de recibos puede hacer peticiones del lado del servidor a servicios internos

  6. Alto

    Los responsables pueden aprobar gastos fuera de su departamento

  7. Medio

    La importación de recibos guarda tipos de archivo sin validar

  8. Medio

    La exportación a CSV revela gastos de otros empleados

Términos y condiciones
  1. Para un pentest es necesario acceso al código fuente.
  2. La oferta solo se aplica a encargos comerciales de pentest reservados con el enlace «Reserva una demo» de arriba.
  3. La severidad final se determina con la puntuación CVSS v4 de los hallazgos validados por analistas.
  4. El reembolso solo procede si el informe final no contiene hallazgos validados de severidad alta o crítica dentro del alcance acordado.
  5. Hacktron puede rechazar encargos que no encajen en esta oferta por alcance, viabilidad comercial o limitaciones de entrega.

Reserva una demo para empezar uno con estas condiciones.
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