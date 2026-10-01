No Pwn, No Pay
Si un pentest de Hacktron Whitebox no encuentra ningún problema alto o crítico validado en tu aplicación, te devolvemos el dinero.
Reserva una demo para empezar uno, o lee primero el informe de ejemplo.
Proceso
- Reserva una demo
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Treinta minutos para acordar la aplicación y el alcance.
- Haz el pentest
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Entrega el código fuente desde GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps, Bitbucket o un archivo comprimido. Añade una copia desplegada y credenciales de prueba si quieres que los ataques se prueben en vivo.
- Recibe el informe
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El pentest de ejemplo de octubre de 2026 encontró un problema crítico y cinco altos en una app de gastos. Basta con uno de ellos para que no haya reembolso.
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Crítico
Tokens de restablecimiento de contraseña predecibles permiten tomar el control de cuentas
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Alto
La asignación masiva en el perfil permite a un empleado convertirse en administrador
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Alto
La gestión administrativa de usuarios no aplica los roles
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Alto
El detalle y el borrado de gastos no comprueban a quién pertenece el registro
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Alto
La importación de recibos puede hacer peticiones del lado del servidor a servicios internos
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Alto
Los responsables pueden aprobar gastos fuera de su departamento
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Medio
La importación de recibos guarda tipos de archivo sin validar
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Medio
La exportación a CSV revela gastos de otros empleados
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Términos y condiciones
- Para un pentest es necesario acceso al código fuente.
- La oferta solo se aplica a encargos comerciales de pentest reservados con el enlace «Reserva una demo» de arriba.
- La severidad final se determina con la puntuación CVSS v4 de los hallazgos validados por analistas.
- El reembolso solo procede si el informe final no contiene hallazgos validados de severidad alta o crítica dentro del alcance acordado.
- Hacktron puede rechazar encargos que no encajen en esta oferta por alcance, viabilidad comercial o limitaciones de entrega.
Reserva una demo para empezar uno con estas condiciones.