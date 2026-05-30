Hacktron es una plataforma de revisión de código de seguridad impulsada por IA. Sus agentes de IA revisan tus repositorios en busca de vulnerabilidades explotables y las presentan como comentarios en pull requests y hallazgos en el dashboard. Funciona en dos modos: revisiones por PR que se ejecutan en cada pull o merge request, y escaneos whitebox (también llamados pentests) que analizan todo el código fuente de un repositorio.