Wir haben unsere Karrieren damit verbracht, Fortune-500-Unternehmen und Regierungen zu hacken.
Zayne “zeyu1337” Zhang
Cambridge-Informatik-Dropout. Ex-TikTok und Ex-Militär. DEF-CON-CTF-Vizemeister (Blue Water) 2023–24. Entdecker von 15 CVEs. Spitzenplatzierungen in Singapurs Bug-Bounty-Programmen von Regierung und Militär.
Mohan “s1r1us” Pedhapati
Ehemaliger Senior Security Researcher bei Cure53. Bekannt aus PortSwigger & Vice. Speaker auf BlackHat & DEF CON. Gründete zuvor ein Security-Auditing-Unternehmen mit 1,5 Mio. € Umsatz.
Harsh “rootxharsh” Jaiswal
Ex-ProjectDiscovery. Bug-Bounty-Hunter der absoluten Spitzenklasse. Forbes berichtete über seinen Apple-Hack. Speaker auf Ekoparty & BSides.
Fabian “LiveOverflow” Faessler
Security-Educator mit über 1 Mio. YouTube-Followern. Senior Auditor bei Cure53. Gründete zuvor eine führende Plattform für Cybersecurity-Ausbildung.
Und wo sind Sie?
Wir sind ein kleines Team aus Weltklasse-Engineers und -Researchern. Wenn Sie gern die schwierigsten Probleme in Security und Software-Engineering lösen, freuen wir uns, von Ihnen zu hören.