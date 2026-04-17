Hacktron Red bietet kontinuierliches Red Teaming für Ihre gesamte Organisation. Es erfasst, was Angreifer sehen können, prüft neue Assets und vermutete Schwachstellen, sobald sie auftauchen, und verbindet bestätigte Schwachstellen zu validierten Angriffspfaden.

Sie erhalten den Nachweis, wie Ihr Unternehmen kompromittiert werden könnte, und anschließend Hilfe beim Schließen dieser Angriffspfade.