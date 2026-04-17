Wissen Sie, was sich ausnutzen lässt. Ihr hartnäckigster Angreifer sollte für Sie arbeiten.
Hacktron Red bietet kontinuierliches Red Teaming für Ihre gesamte Organisation. Es erfasst, was Angreifer sehen können, prüft neue Assets und vermutete Schwachstellen, sobald sie auftauchen, und verbindet bestätigte Schwachstellen zu validierten Angriffspfaden.
Sie erhalten den Nachweis, wie Ihr Unternehmen kompromittiert werden könnte, und anschließend Hilfe beim Schließen dieser Angriffspfade.
- Neue Assets sofort nach ihrem Auftauchen testen
- Nachweise für jeden Schritt der Angriffskette
- Empfehlungen zur Behebung der Ursachen, durch erneute Tests verifiziert
Ausnutzbare Schwachstellen vor dem Merge erkennen.
acme-ai/platform #91 · Add project sharing endpointOpen
hacktronreviewed src/projects/share.ts
Authorization bypass: orgId from the request reaches getProject() without a membership check.
Exploit path
- 1POST /projects/:id/share takes orgId from the body
- 2getProject(orgId, id) trusts it as the caller’s org
- 3Any user can share, and so read, another org’s project
dana-k applied the suggested patch7be04d1
−const { orgId } = req.body
+const orgId = await requireMembership(req.user, req.body.orgId)
Hacktron Review analysiert jede Codeänderung im Kontext der gesamten Codebasis und überprüft die Relevanz und Ausnutzbarkeit von Befunden, bevor sie gemeldet werden.
Entwickler erhalten Nachweise und Hinweise zur Behebung direkt im Code-Review-Workflow, ohne von irrelevanten Meldungen überflutet zu werden.
- Kontext der gesamten Codebasis und Aufrufgraphen
- Validierung der Ausnutzbarkeit vor der Meldung
- Nachweise und Hinweise zur Behebung direkt im Review
Vollständige Whitebox-Pentests. In Maschinengeschwindigkeit.
Eine Security-Engine für alle Repositories.
Hacktron unterstützt die Git-Plattform, die Ihr Team bereits nutzt.
Sicherheit für die Teams, die das Morgen bauen. Entwickelt von Menschen, die beruflich Systeme knacken.
Unsere Forschung zu den von uns kompromittierten Systemen und die daraus entstandenen Medienberichte.
ForschungBerichtet in WSJ, FT und Washington Post
OpenAI gehackt
Ein Heap-Overflow und eine SSO-Fehlkonfiguration ermöglichten zusammen den Zugriff auf OpenAIs interne Repositories.Forschung lesen
- Forschung
HEIF Heist: Ein Bildparser macht sie alle angreifbar
Mit Modell-Tokenkosten unter 3.000 US-Dollar eröffnete ein fehlerhafter Bildparser Angriffspfade in OpenAI, Slack, Meta, GitHub Enterprise, Shopify und weitere Systeme.
- Presse
Hacker nutzten Anthropics Claude, um in OpenAI einzudringen
Ein unabhängiges Sicherheitsforschungsteam griff auf OpenAIs internes Codesystem zu und machte damit die wachsenden Risiken automatisierter Cyberbedrohungen deutlich.
- Presse
Claude Opus schrieb einen Chrome-Exploit für 2.283 US-Dollar
Die Aufregung um Mythos kann warten: Allgemein verfügbare Modelle finden bereits Sicherheitslücken in weitverbreiteter Software.
Preise
Ab$40/ Entwickler / Monat
Für kleine Teams, die ihren Entwicklungs-Workflow absichern möchten.
Keine Kreditkarte erforderlich
50 PRs (unbegrenzte Scans pro PR) pro Entwickler, $1 pro zusätzlichem PR
Automatische Triage & Autofix, um Befunde zu verifizieren und getestete Korrekturen vorzubereiten
Selbstlernende Bedrohungsmodelle auf Basis von Triage-Feedback
GitHub-, GitLab-, Bitbucket- und Azure-DevOps-Integrationen
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Für Engineering-Organisationen, die Security im großen Maßstab verankern wollen.
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Warten Sie nicht auf den Beweis eines Angriffs, bevor Sie handeln.
Setzen Sie Hacktron auf der gesamten Angriffsfläche Ihrer Organisation, in jedem Pull Request und in einzelnen Anwendungen ein.