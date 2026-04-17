Logo

Sicherheit im Zeitalter KI-gestützter Bedrohungen.

Hacktron gibt Ihnen die offensiven Sicherheitsfähigkeiten, um ausnutzbare Schwachstellen vor Angreifern zu finden und zu beheben.

Demo buchenKostenlos starten
Wir schützen
  • Perplexity
  • Supabase
  • Vercel
  • Yoto
  • Gumroad
  • Rocket.Chat
  • OtterSec
  • Zellify
  • Ares
  • Mobbin
  • hackajob
  • Antares
  • Krisp

Wissen Sie, was sich ausnutzen lässt.

In Ihrer gesamten Organisation, bei jedem Pull Request oder innerhalb einer Anwendung.

  1. Hacktron RedKontinuierliches Red Teaming für die gesamte Organisation
  2. Hacktron ReviewJede Codeänderung über den Diff hinaus prüfen
  3. Hacktron WhiteboxEine klar definierte Anwendung gründlich testen
HACKTRON RED

Ihr hartnäckigster Angreifer sollte für Sie arbeiten.

ATTACK SURFACE1,284 ASSETSEXTERNAL412 ASSETSSAAS & CI188 ASSETSCLOUD463 ASSETSINTERNAL221 ASSETSwwwvpncareersoktagithubslackeks-prodcloudfrontrds-replicaauth-svcbillingkafkaPENTEST SCOPEPROD DATABASEPATH CLOSED AND RETESTED

Hacktron Red bietet kontinuierliches Red Teaming für Ihre gesamte Organisation. Es erfasst, was Angreifer sehen können, prüft neue Assets und vermutete Schwachstellen, sobald sie auftauchen, und verbindet bestätigte Schwachstellen zu validierten Angriffspfaden.

Sie erhalten den Nachweis, wie Ihr Unternehmen kompromittiert werden könnte, und anschließend Hilfe beim Schließen dieser Angriffspfade.

  • Neue Assets sofort nach ihrem Auftauchen testen
  • Nachweise für jeden Schritt der Angriffskette
  • Empfehlungen zur Behebung der Ursachen, durch erneute Tests verifiziert
Termin buchenMehr erfahren
HACKTRON REVIEW

Ausnutzbare Schwachstellen vor dem Merge erkennen.

Hacktron Review analysiert jede Codeänderung im Kontext der gesamten Codebasis und überprüft die Relevanz und Ausnutzbarkeit von Befunden, bevor sie gemeldet werden.

Entwickler erhalten Nachweise und Hinweise zur Behebung direkt im Code-Review-Workflow, ohne von irrelevanten Meldungen überflutet zu werden.

  • Kontext der gesamten Codebasis und Aufrufgraphen
  • Validierung der Ausnutzbarkeit vor der Meldung
  • Nachweise und Hinweise zur Behebung direkt im Review
Kostenlos startenDemo buchen
HACKTRON WHITEBOX

Vollständige Whitebox-Pentests. In Maschinengeschwindigkeit.

Starten Sie in Minuten ein Assessment mit vollem Scope. Threat Modeling, Taint-Tracing durch kritische Pfade, dynamische exploit-getriebene Validierung — und ein audit-fähiger Bericht für SOC 2 oder ISO 27001 in Stunden statt Wochen.

Pentest startenBeispiel ansehen
Einheitliche Sicherheit

Eine Security-Engine für alle Repositories.

Hacktron unterstützt die Git-Plattform, die Ihr Team bereits nutzt.

HacktronSecurity-Engine
KUNDEN

Sicherheit für die Teams, die das Morgen bauen.

Wer die Zukunft baut, bekommt keine zweite Chance. Hört von den ambitioniertesten Teams der Welt, die Security mit Hacktron lösen.

  • Krisp

    “Hacktron konzentriert sich auf echte, ausnutzbare Sicherheitsprobleme mit klaren Auswirkungen und Empfehlungen zur Behebung.”

    Davit KarapetyanStaff Engineer für Produktsicherheit

    300+

    Befunde in einer einzigen Woche bewertet

    Zur Story
  • Rocket.Chat

    “Wir können Sicherheitsprüfungen jetzt auf alle unsere PRs ausweiten.”

    Julio AraujoLeiter der Informationssicherheit

    1–2 Minuten

    im Durchschnitt für die Sicherheitsprüfung eines PRs

    Zur Story
  • hackajob

    “Hacktron findet mehr, als eine manuelle Prüfung realistischerweise leisten kann, und prüft jeden PR.”

    Dragos DimitriuVerantwortlicher für IT-Support und Compliance

    81,1 %

    der bewerteten Befunde waren handlungsrelevant

    Zur Story
Alle Berichte

Entwickelt von Menschen, die beruflich Systeme knacken.

Unsere Forschung zu den von uns kompromittierten Systemen und die daraus entstandenen Medienberichte.

Alle Berichte
OpenAI gehackt

ForschungBerichtet in WSJ, FT und Washington Post

OpenAI gehackt

Ein Heap-Overflow und eine SSO-Fehlkonfiguration ermöglichten zusammen den Zugriff auf OpenAIs interne Repositories.

Forschung lesen

Preise

Pro-Plan

Ab$40/ Entwickler / Monat

Für kleine Teams, die ihren Entwicklungs-Workflow absichern möchten.

14 Tage kostenlos testenKostenlos für Open Source

Keine Kreditkarte erforderlich

Enthält

50 PRs (unbegrenzte Scans pro PR) pro Entwickler, $1 pro zusätzlichem PR

Automatische Triage & Autofix, um Befunde zu verifizieren und getestete Korrekturen vorzubereiten

Selbstlernende Bedrohungsmodelle auf Basis von Triage-Feedback

GitHub-, GitLab-, Bitbucket- und Azure-DevOps-Integrationen

Enterprise

Individuelle Preise

Für Engineering-Organisationen, die Security im großen Maßstab verankern wollen.

Kontakt aufnehmen
Alles aus dem Pro-Plan, plus

Enterprise-Module mit individueller Regelkonfiguration pro Repo

Individuelle Integrationen in Ihre bestehende Security-Toolchain

SSO, Audit-Logs und rollenbasierte Zugriffskontrolle

24/7-Priority-Support mit dediziertem Account-Team

In Aktion erleben

Warten Sie nicht auf den Beweis eines Angriffs, bevor Sie handeln.

Setzen Sie Hacktron auf der gesamten Angriffsfläche Ihrer Organisation, in jedem Pull Request und in einzelnen Anwendungen ein.

Demo buchenKostenlos starten