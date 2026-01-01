OpenAI arbeitet mit Hacktron zusammen, um Schwachstellen in seinen Systemen zu finden. Zur Ankündigung.
Zum Inhalt springen Hacktron Anmelden [S]
Hacktron Anmelden [S] Kunden Blog Doku Kontakt Anmelden

Hacktron Automations

Review und Whitebox finden Schwachstellen schneller, als die meisten Teams sie beheben können. Automations übergibt jeden neuen Befund, der Ihren Regeln entspricht, an einen Hacktron-Agenten, der prüft, ob der Befund echt ist, ihn behebt, Ihre Tests ausführt und einen Pull Request zur Prüfung durch Ihr Team öffnet.

Demo buchen oder Remediation-Leitfaden lesen.

Behebung

Der Agent testet zuerst, ob sich der Befund in Ihrem Code ausnutzen lässt. Wenn nicht, bleibt der Code unverändert, und der Lauf hält den Grund fest. Wenn ja, nimmt der Agent die kleinste Änderung vor, die die Ursache behebt, führt die Tests des Repositorys aus und ergänzt Regressionstests für den Fix.

 Neuer Befund Prüfen Kein Fix nötig Fehlalarm Fix Test Fehler Erfolg Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler

Pull Requests

Der Pull Request landet dort, wo der Bug herkam, auf GitHub, GitLab, Azure DevOps oder Bitbucket.

 Default-Branch

Fixes für gemergte oder geschlossene PRs, Forks und Whitebox-Befunde.

 Offener Pull Request

Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.

 Default-Branch

Fixes für gemergte oder geschlossene PRs, Forks und Whitebox-Befunde.

 Offener Pull Request

Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.

 Default-Branch

Fixes für gemergte oder geschlossene PRs, Forks und Whitebox-Befunde.

 Offener Pull Request

Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.

 Default-Branch

Fixes für gemergte oder geschlossene PRs, Forks und Whitebox-Befunde.

 Offener Pull Request

Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.

 Default-Branch

Fixes für gemergte oder geschlossene PRs, Forks und Whitebox-Befunde.

 Offener Pull Request

Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.

 Default-Branch

Fixes für gemergte oder geschlossene PRs, Forks und Whitebox-Befunde.

 Offener Pull Request

Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.

 Default-Branch

Fixes für gemergte oder geschlossene PRs, Forks und Whitebox-Befunde.

 Offener Pull Request

Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.

 Default-Branch

Fixes für gemergte oder geschlossene PRs, Forks und Whitebox-Befunde.

 Offener Pull Request

Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.

 Default-Branch

Fixes für gemergte oder geschlossene PRs, Forks und Whitebox-Befunde.

 Offener Pull Request

Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.

 Default-Branch

Fixes für gemergte oder geschlossene PRs, Forks und Whitebox-Befunde.

 Offener Pull Request

Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.

Regeln

Ein Admin der Organisation richtet eine Automation einmal ein, und sie läuft ab dann bei jedem Treffer.

 Kritisch Hoch Mittel Niedrig Auslöser

Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.

 Umgebung

Repositories und Apps, auf allen Branches oder zwei gewählten.

 Aktion Remediation. Benachrichtigung

Slack-Kanal, E-Mail an Mitglieder oder beides.

 Kritisch Hoch Mittel Niedrig Auslöser

Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.

 Umgebung

Repositories und Apps, auf allen Branches oder zwei gewählten.

 Aktion Remediation. Benachrichtigung

Slack-Kanal, E-Mail an Mitglieder oder beides.

 Kritisch Hoch Mittel Niedrig Auslöser

Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.

 Umgebung

Repositories und Apps, auf allen Branches oder zwei gewählten.

 Aktion Remediation. Benachrichtigung

Slack-Kanal, E-Mail an Mitglieder oder beides.

 Kritisch Hoch Mittel Niedrig Auslöser

Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.

 Umgebung

Repositories und Apps, auf allen Branches oder zwei gewählten.

 Aktion Remediation. Benachrichtigung

Slack-Kanal, E-Mail an Mitglieder oder beides.

 Kritisch Hoch Mittel Niedrig Auslöser

Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.

 Umgebung

Repositories und Apps, auf allen Branches oder zwei gewählten.

 Aktion Remediation. Benachrichtigung

Slack-Kanal, E-Mail an Mitglieder oder beides.

 Kritisch Hoch Mittel Niedrig Auslöser

Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.

 Umgebung

Repositories und Apps, auf allen Branches oder zwei gewählten.

 Aktion Remediation. Benachrichtigung

Slack-Kanal, E-Mail an Mitglieder oder beides.

 Kritisch Hoch Mittel Niedrig Auslöser

Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.

 Umgebung

Repositories und Apps, auf allen Branches oder zwei gewählten.

 Aktion Remediation. Benachrichtigung

Slack-Kanal, E-Mail an Mitglieder oder beides.

 Kritisch Hoch Mittel Niedrig Auslöser

Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.

 Umgebung

Repositories und Apps, auf allen Branches oder zwei gewählten.

 Aktion Remediation. Benachrichtigung

Slack-Kanal, E-Mail an Mitglieder oder beides.

 Kritisch Hoch Mittel Niedrig Auslöser

Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.

 Umgebung

Repositories und Apps, auf allen Branches oder zwei gewählten.

 Aktion Remediation. Benachrichtigung

Slack-Kanal, E-Mail an Mitglieder oder beides.

 Kritisch Hoch Mittel Niedrig Auslöser

Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.

 Umgebung

Repositories und Apps, auf allen Branches oder zwei gewählten.

 Aktion Remediation. Benachrichtigung Slack-Kanal, E-Mail an Mitglieder oder beides.

Fragen

Pusht es in unseren Code?

Es pusht auf einen eigenen Branch und öffnet von dort einen Pull Request. Es mergt nie.

Welche Befunde starten einen Lauf?

Neue Befunde, die einer aktivierten Automation entsprechen. Jeder Befund bekommt höchstens einen Lauf. Jedes Mitglied kann mit Remediate einen Lauf für einen älteren Befund starten.

Was ist der Unterschied zu Fix with AI in Review?

Fix with AI übergibt den Befund an den Editor eines Entwicklers. Bei Remediation erstellt der Agent von Hacktron den Fix, sodass niemand den Befund übernehmen muss.

Was kostet ein Lauf?

Läufe verbrauchen Automation-Credits aus einem gemeinsamen Guthaben der Organisation, abgerechnet, wenn ein Lauf abgeschlossen ist. Die Kosten hängen vom Umfang des Laufs ab, und jede Umgebung kann eine Obergrenze haben.

Kontakt

Demo buchen oder kostenlos starten.
[↓] [↑] [enter] zum Öffnen
Menü
[M]
Nächster Eintrag im Menü
[J]
Vorheriger Eintrag im Menü
[K]
Suchen
[F]
Fragen
[A]
Anmelden
[S]
Seite kopieren
[C]
Anhören
[L]
Blocksatz
[R]
Sprache
[G]
Dunkelmodus
[D]
Hoher Kontrast
[H]
Tastenkürzel
[I]
Schließen
[Esc]