Der Agent testet zuerst, ob sich der Befund in Ihrem Code ausnutzen lässt. Wenn nicht, bleibt der Code unverändert, und der Lauf hält den Grund fest. Wenn ja, nimmt der Agent die kleinste Änderung vor, die die Ursache behebt, führt die Tests des Repositorys aus und ergänzt Regressionstests für den Fix.