OpenAI arbeitet mit Hacktron zusammen, um Schwachstellen in seinen Systemen zu finden.
Zur Ankündigung.
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Akzeptieren Ablehnen Cookie-Hinweis Hacktron Automations Review und Whitebox finden Schwachstellen schneller, als die meisten Teams sie beheben können. Automations übergibt jeden neuen Befund, der Ihren Regeln entspricht, an einen Hacktron-Agenten, der prüft, ob der Befund echt ist, ihn behebt, Ihre Tests ausführt und einen Pull Request zur Prüfung durch Ihr Team öffnet. Demo buchen oder Remediation-Leitfaden lesen. Behebung
Der Agent testet zuerst, ob sich der Befund in Ihrem Code ausnutzen lässt. Wenn nicht, bleibt der Code unverändert, und der Lauf hält den Grund fest. Wenn ja, nimmt der Agent die kleinste Änderung vor, die die Ursache behebt, führt die Tests des Repositorys aus und ergänzt Regressionstests für den Fix.
Neuer Befund
Prüfen
Kein Fix nötig
Fehlalarm
Fix
Test
Fehler
Erfolg
Neuer Befund
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Fix
Test
Erfolg
Kein Fix nötig
Fehlalarm
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Neuer Befund
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Neuer Befund
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Neuer Befund
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Kein Fix nötig
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Neuer Befund
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Neuer Befund
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Kein Fix nötig
Fehlalarm
Fehler
Pull Requests
Der Pull Request landet dort, wo der Bug herkam, auf GitHub, GitLab, Azure DevOps oder Bitbucket.
Default-Branch
Fixes für gemergte oder geschlossene PRs, Forks und
Whitebox-Befunde.
Offener Pull Request
Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.
Default-Branch
Fixes für gemergte oder geschlossene PRs, Forks und
Whitebox-Befunde.
Offener Pull Request
Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.
Default-Branch
Fixes für gemergte oder geschlossene PRs, Forks und
Whitebox-Befunde.
Offener Pull Request
Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.
Default-Branch
Fixes für gemergte oder geschlossene PRs, Forks und
Whitebox-Befunde.
Offener Pull Request
Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.
Default-Branch
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Whitebox-Befunde.
Offener Pull Request
Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.
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Whitebox-Befunde.
Offener Pull Request
Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.
Default-Branch
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Whitebox-Befunde.
Offener Pull Request
Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.
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Whitebox-Befunde.
Offener Pull Request
Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.
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Whitebox-Befunde.
Offener Pull Request
Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.
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Fixes für gemergte oder geschlossene PRs, Forks und
Whitebox-Befunde.
Offener Pull Request
Der Fix geht in den Branch, der den Bug brachte, mit dessen Autor als Reviewer.
Regeln
Ein Admin der Organisation richtet eine Automation einmal ein, und sie läuft ab dann bei jedem Treffer.
Kritisch
Hoch
Mittel
Niedrig
Auslöser
Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.
Umgebung
Repositories und Apps, auf allen Branches oder zwei gewählten.
Aktion
Remediation.
Benachrichtigung
Slack-Kanal, E-Mail an Mitglieder oder beides.
Kritisch
Hoch
Mittel
Niedrig
Auslöser
Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.
Umgebung
Repositories und Apps, auf allen Branches oder zwei gewählten.
Aktion
Remediation.
Benachrichtigung
Slack-Kanal, E-Mail an Mitglieder oder beides.
Kritisch
Hoch
Mittel
Niedrig
Auslöser
Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.
Umgebung
Repositories und Apps, auf allen Branches oder zwei gewählten.
Aktion
Remediation.
Benachrichtigung
Slack-Kanal, E-Mail an Mitglieder oder beides.
Kritisch
Hoch
Mittel
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Auslöser
Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.
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Repositories und Apps, auf allen Branches oder zwei gewählten.
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Remediation.
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Slack-Kanal, E-Mail an Mitglieder oder beides.
Kritisch
Hoch
Mittel
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Auslöser
Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.
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Repositories und Apps, auf allen Branches oder zwei gewählten.
Aktion
Remediation.
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Slack-Kanal, E-Mail an Mitglieder oder beides.
Kritisch
Hoch
Mittel
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Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.
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Kritisch
Hoch
Mittel
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Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.
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Repositories und Apps, auf allen Branches oder zwei gewählten.
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Remediation.
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Neuer Befund, gefiltert nach Schweregrad, Repository oder App.
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Umgebung
Repositories und Apps, auf allen Branches oder zwei gewählten.
Aktion
Remediation.
Benachrichtigung
Slack-Kanal, E-Mail an Mitglieder oder beides.
Fragen Pusht es in unseren Code?
Es pusht auf einen eigenen Branch und öffnet von dort einen Pull Request. Es mergt nie.
Welche Befunde starten einen Lauf?
Neue Befunde, die einer aktivierten Automation entsprechen. Jeder Befund bekommt höchstens einen Lauf. Jedes Mitglied kann mit Remediate einen Lauf für einen älteren Befund starten.
Was ist der Unterschied zu Fix with AI in Review?
Fix with AI übergibt den Befund an den Editor eines Entwicklers. Bei Remediation erstellt der Agent von Hacktron den Fix, sodass niemand den Befund übernehmen muss.
Was kostet ein Lauf?
Läufe verbrauchen Automation-Credits aus einem gemeinsamen Guthaben der Organisation, abgerechnet, wenn ein Lauf abgeschlossen ist. Die Kosten hängen vom Umfang des Laufs ab, und jede Umgebung kann eine Obergrenze haben.
Kontakt < Review Red > Hacktron
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