Trust Center

Unbekannt: Pläne für Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung festgelegt Das Unternehmen verfügt über Pläne für Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung, die Kommunikationspläne enthalten, um die Kontinuität der Informationssicherheit bei Ausfall von Schlüsselpersonal zu gewährleisten.

Unbekannt: Pläne für Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung getestet Das Unternehmen verfügt über einen dokumentierten Plan für Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung (BC/DR) und testet ihn mindestens jährlich.

Unbekannt: Cyberversicherung unterhalten Das Unternehmen unterhält eine Cyberversicherung, um die finanziellen Folgen von Betriebsunterbrechungen abzufedern.

Unbekannt: Konfigurationsmanagementsystem eingerichtet Das Unternehmen verfügt über ein Konfigurationsmanagementverfahren, das sicherstellt, dass Systemkonfigurationen in der gesamten Umgebung einheitlich bereitgestellt werden.

Unbekannt: Entwicklungslebenszyklus festgelegt Das Unternehmen verfügt über eine formale Methodik für den Systementwicklungslebenszyklus (SDLC), die Entwicklung, Beschaffung, Einführung, Änderungen (einschließlich Notfalländerungen) und Wartung von Informationssystemen und zugehörigen technischen Anforderungen regelt.

Unbekannt: SOC 2 – Systembeschreibung Eine Beschreibung des Systems für Abschnitt III des Prüfberichts erstellen

Unbekannt: Hinweisgeberrichtlinie eingeführt Das Unternehmen hat eine formale Hinweisgeberrichtlinie eingeführt und einen anonymen Kommunikationskanal eingerichtet, über den Benutzer mögliche Probleme oder Betrugsverdacht melden können.

Unbekannt: Aufsichtsbriefings des Vorstands durchgeführt Der Vorstand des Unternehmens oder ein zuständiger Ausschuss wird mindestens jährlich von der Geschäftsleitung über den Stand der Cybersicherheits- und Datenschutzrisiken unterrichtet. Der Vorstand gibt der Geschäftsleitung bei Bedarf Feedback und Vorgaben.

Unbekannt: Vorstandssatzung dokumentiert Der Vorstand des Unternehmens hat eine dokumentierte Satzung, die seine Aufsichtspflichten für die interne Kontrolle festlegt.

Unbekannt: Fachkompetenz des Vorstands aufgebaut Die Vorstandsmitglieder verfügen über ausreichende Fachkompetenz, um zu überwachen, ob die Geschäftsleitung Informationssicherheitskontrollen entwerfen, umsetzen und betreiben kann. Bei Bedarf zieht der Vorstand externe Experten und Berater für Informationssicherheit hinzu.

Unbekannt: Vorstandssitzungen abgehalten Der Vorstand des Unternehmens tritt mindestens jährlich zusammen und führt formale Sitzungsprotokolle. Dem Vorstand gehören vom Unternehmen unabhängige Mitglieder an.

Unbekannt: Backup-Prozesse festgelegt Die Datensicherungsrichtlinie des Unternehmens dokumentiert die Anforderungen an Sicherung und Wiederherstellung von Kundendaten.

Unbekannt: Systemänderungen extern kommuniziert Das Unternehmen informiert Kunden über kritische Systemänderungen, die ihre Verarbeitung beeinträchtigen können.

Unbekannt: Rollen und Verantwortlichkeiten der Geschäftsleitung definiert Die Geschäftsleitung des Unternehmens hat Rollen und Verantwortlichkeiten festgelegt, um die Gestaltung und Umsetzung der Informationssicherheitskontrollen zu überwachen.

Unbekannt: Rollen und Verantwortlichkeiten festgelegt Rollen und Verantwortlichkeiten für Entwurf, Entwicklung, Umsetzung, Betrieb, Wartung und Überwachung von Informationssicherheitskontrollen sind in Stellenbeschreibungen und/oder der Richtlinie zu Rollen und Verantwortlichkeiten formal zugewiesen.

Unbekannt: Sicherheitsrichtlinien festgelegt und überprüft Die Informationssicherheitsrichtlinien und -verfahren des Unternehmens sind dokumentiert und werden mindestens jährlich überprüft.

Unbekannt: Supportsystem verfügbar Das Unternehmen betreibt ein extern erreichbares Supportsystem, über das Benutzer Ausfälle, Vorfälle, Bedenken und andere Beschwerden an die zuständigen Personen melden können.

Unbekannt: Systemänderungen kommuniziert Das Unternehmen teilt Systemänderungen autorisierten internen Benutzern mit.

Unbekannt: Zugriffsanträge erforderlich Das Unternehmen stellt sicher, dass der Benutzerzugriff auf Systemkomponenten im Geltungsbereich auf Rolle und Funktion beruht oder vor der Bereitstellung einen dokumentierten Zugriffsantrag und die Genehmigung der Führungskraft erfordert.

Unbekannt: Richtlinien zur Reaktion auf Sicherheitsvorfälle festgelegt Das Unternehmen verfügt über dokumentierte Richtlinien und Verfahren zur Reaktion auf Sicherheits- und Datenschutzvorfälle, die autorisierten Benutzern kommuniziert werden.

Unbekannt: Verfahren zum Vorfallmanagement befolgt Sicherheits- und Datenschutzvorfälle des Unternehmens werden von der Geschäftsleitung gemäß der Richtlinie und den Verfahren zur Reaktion auf Sicherheitsvorfälle protokolliert, nachverfolgt, behoben und den betroffenen oder relevanten Parteien mitgeteilt.

Unbekannt: Prozesse für physischen Zugang festgelegt Das Unternehmen verfügt über Prozesse zum Gewähren, Ändern und Entziehen des physischen Zugangs zu Rechenzentren des Unternehmens auf Grundlage einer Autorisierung durch die Kontrollverantwortlichen.

Unbekannt: Zugang zum Rechenzentrum überprüft Das Unternehmen überprüft den Zugang zu den Rechenzentren mindestens jährlich.

Unbekannt: Unternehmensverpflichtungen extern kommuniziert Die Sicherheitsverpflichtungen des Unternehmens werden Kunden in Rahmenverträgen (MSA) oder Nutzungsbedingungen (TOS) mitgeteilt.

Unbekannt: Externe Supportressourcen verfügbar Das Unternehmen stellt Kunden Leitfäden und technische Supportressourcen zum Systembetrieb bereit.

Unbekannt: Leistungsbeschreibung kommuniziert Das Unternehmen stellt internen und externen Benutzern eine Beschreibung seiner Produkte und Leistungen bereit.

Unbekannt: Ziele der Risikobewertung festgelegt Das Unternehmen legt seine Ziele fest, damit Risiken in Bezug auf diese Ziele erkannt und bewertet werden können.

Unbekannt: Risikobewertungen durchgeführt Das Unternehmen führt mindestens jährlich Risikobewertungen durch. Dabei werden Bedrohungen und Veränderungen (umweltbezogen, regulatorisch und technologisch) für die Leistungsverpflichtungen ermittelt und die Risiken formal bewertet. Die Risikobewertung berücksichtigt auch das Betrugspotenzial und wie Betrug das Erreichen der Ziele beeinträchtigen kann.