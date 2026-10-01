Hacktron Whitebox

Vollständige White-Box-Pentests. In Maschinengeschwindigkeit.

Hacktron Whitebox gibt Ihrem Pentest, was Black-Box-Tests fehlt: Ihren Quellcode. Damit findet Hacktron die Fehler in Geschäftslogik und Datenfluss, die ein externer Tester nicht sehen kann, und beweist jeden einzelnen.

Sie sehen den Preis, bevor Sie beginnen, und erhalten am Ende einen Bericht für SOC 2 oder ISO 27001.

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