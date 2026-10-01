OpenAI arbeitet mit Hacktron zusammen, um Schwachstellen in seinen Systemen zu finden.
Zur Ankündigung.
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Vollständige White-Box-Pentests. In Maschinengeschwindigkeit.
Hacktron
Whitebox gibt Ihrem Pentest, was Black-Box-Tests fehlt: Ihren Quellcode. Damit findet Hacktron die Fehler in Geschäftslogik und Datenfluss, die ein externer Tester nicht sehen kann, und beweist jeden einzelnen.
Sie sehen den Preis, bevor Sie beginnen, und erhalten am Ende einen Bericht für SOC 2 oder ISO 27001.
Demo buchen oder Pentest starten. Umfang
Eine Anwendung, vom Quellcode bis zur laufenden App.
Code
Repo, öffentliche URL oder Archiv.
Revision
Ein Branch, Tag oder Commit.
Umfang
Das ganze Repository oder die Ordner, die Sie wählen.
Dynamische Tests
Optional. Die URL Ihrer App und Test-Anmeldeschritte.
Kontext
Optional. Architekturnotizen oder ein Bedrohungsmodell.
Schätzung
Pentest beginnt
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Optional. Architekturnotizen oder ein Bedrohungsmodell.
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Optional. Architekturnotizen oder ein Bedrohungsmodell.
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Optional. Die URL Ihrer App und Test-Anmeldeschritte.
Kontext
Optional. Architekturnotizen oder ein Bedrohungsmodell.
Schätzung
Pentest beginnt
Tests
Agenten lesen die Anwendung und verfolgen nicht vertrauenswürdige Eingaben von dort, wo sie eintreten, bis dorthin, wo sie verwendet werden. Jeder mögliche Befund wird in einer isolierten Sandbox getestet, oder an Ihrer laufenden Anwendung, wenn dynamische Tests aktiv sind, und dann mit Begründung bestätigt oder verworfen. Sicherheitsforscher validieren die Befunde und liefern reproduzierbare Issues mit Hinweisen zur Behebung.
Umgebung erstellen
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Datenfluss verfolgen
Exploits dynamisch testen
26:46
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Fixes
Wählen Sie bei einem Befund Remediate, und ein Hacktron-Agent schreibt einen Fix, testet ihn und öffnet einen Pull Request.
Mehr über Automations erfahren .
Neuer Befund
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Kein Fix nötig
Fehlalarm
Fix
Test
Fehler
Erfolg
Neuer Befund
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Fix
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Kein Fix nötig
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Fehler
Berichte
Zu jedem bestätigten Befund gehört, wo er liegt, wie er nachgewiesen wurde und wie er sich beheben lässt. Der vollständige Bericht ist für Ihre Entwickler, der Bericht für die Geschäftsleitung für Management und Prüfer. Beide werden nach dem kostenlosen Retest neu ausgestellt, und ein Bestätigungsschreiben bestätigt den Pentest.
Der
vollständige Beispielbericht stammt aus einem Pentest einer Demo-App für Spesen. Vollständiger Bericht Bericht für die Geschäftsleitung Bestätigungsschreiben Preis Fragen Ist es ein Black-Box-Test?
Nein.
Whitebox liest den Quellcode und folgt so Implementierungsdetails, Datenflüssen und Geschäftslogik. Bei sensiblem Code laden Sie ein Archiv hoch oder betreiben es mit dem Enterprise-Plan in Ihrem eigenen Netzwerk. Sind dynamische Tests sicher?
Richten Sie sie auf eine Staging-Umgebung mit Testkonten. Bevor der Pentest beginnt, führt Hacktron Ihre Anmeldeschritte vor Ihren Augen aus, und jede Aktion wird protokolliert.
Können wir es aus unseren eigenen Tools starten?
Ja. Starten Sie einen Pentest über Slack, MCP oder die API. Ein Admin der Organisation gibt den Start frei.
Kontakt < Red Review > Hacktron
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