OpenAI arbeitet mit Hacktron zusammen, um Schwachstellen in seinen Systemen zu finden. Zur Ankündigung.
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Hacktron Whitebox

Vollständige White-Box-Pentests. In Maschinengeschwindigkeit.

Hacktron Whitebox gibt Ihrem Pentest, was Black-Box-Tests fehlt: Ihren Quellcode. Damit findet Hacktron die Fehler in Geschäftslogik und Datenfluss, die ein externer Tester nicht sehen kann, und beweist jeden einzelnen.

Sie sehen den Preis, bevor Sie beginnen, und erhalten am Ende einen Bericht für SOC 2 oder ISO 27001.

Demo buchen oder Pentest starten.

Umfang

Eine Anwendung, vom Quellcode bis zur laufenden App.

 Code

Repo, öffentliche URL oder Archiv.

 Revision Ein Branch, Tag oder Commit. Umfang

Das ganze Repository oder die Ordner, die Sie wählen.

 Dynamische Tests

Optional. Die URL Ihrer App und Test-Anmeldeschritte.

 Kontext

Optional. Architekturnotizen oder ein Bedrohungsmodell.

 Schätzung Pentest beginnt Code

Repo, öffentliche URL oder Archiv.

 Revision Ein Branch, Tag oder Commit. Umfang

Das ganze Repository oder die Ordner, die Sie wählen.

 Dynamische Tests

Optional. Die URL Ihrer App und Test-Anmeldeschritte.

 Kontext

Optional. Architekturnotizen oder ein Bedrohungsmodell.

 Schätzung Pentest beginnt Code

Repo, öffentliche URL oder Archiv.

 Revision Ein Branch, Tag oder Commit. Umfang

Das ganze Repository oder die Ordner, die Sie wählen.

 Dynamische Tests

Optional. Die URL Ihrer App und Test-Anmeldeschritte.

 Kontext

Optional. Architekturnotizen oder ein Bedrohungsmodell.

 Schätzung Pentest beginnt Code

Repo, öffentliche URL oder Archiv.

 Revision Ein Branch, Tag oder Commit. Umfang

Das ganze Repository oder die Ordner, die Sie wählen.

 Dynamische Tests

Optional. Die URL Ihrer App und Test-Anmeldeschritte.

 Kontext

Optional. Architekturnotizen oder ein Bedrohungsmodell.

 Schätzung Pentest beginnt Code

Repo, öffentliche URL oder Archiv.

 Revision Ein Branch, Tag oder Commit. Umfang

Das ganze Repository oder die Ordner, die Sie wählen.

 Dynamische Tests

Optional. Die URL Ihrer App und Test-Anmeldeschritte.

 Kontext

Optional. Architekturnotizen oder ein Bedrohungsmodell.

 Schätzung Pentest beginnt Code

Repo, öffentliche URL oder Archiv.

 Revision Ein Branch, Tag oder Commit. Umfang

Das ganze Repository oder die Ordner, die Sie wählen.

 Dynamische Tests

Optional. Die URL Ihrer App und Test-Anmeldeschritte.

 Kontext

Optional. Architekturnotizen oder ein Bedrohungsmodell.

 Schätzung Pentest beginnt Code

Repo, öffentliche URL oder Archiv.

 Revision Ein Branch, Tag oder Commit. Umfang

Das ganze Repository oder die Ordner, die Sie wählen.

 Dynamische Tests

Optional. Die URL Ihrer App und Test-Anmeldeschritte.

 Kontext

Optional. Architekturnotizen oder ein Bedrohungsmodell.

 Schätzung Pentest beginnt Code Repo, öffentliche URL oder Archiv. Revision Ein Branch, Tag oder Commit. Umfang Das ganze Repository oder die Ordner, die Sie wählen. Dynamische Tests Optional. Die URL Ihrer App und Test-Anmeldeschritte. Kontext Optional. Architekturnotizen oder ein Bedrohungsmodell. Schätzung Pentest beginnt Code Repo, öffentliche URL oder Archiv. Revision Ein Branch, Tag oder Commit. Umfang Das ganze Repository oder die Ordner, die Sie wählen. Dynamische Tests Optional. Die URL Ihrer App und Test-Anmeldeschritte. Kontext Optional. Architekturnotizen oder ein Bedrohungsmodell. Schätzung Pentest beginnt Code Repo, öffentliche URL oder Archiv. Revision Ein Branch, Tag oder Commit. Umfang Das ganze Repository oder die Ordner, die Sie wählen. Dynamische Tests Optional. Die URL Ihrer App und Test-Anmeldeschritte. Kontext Optional. Architekturnotizen oder ein Bedrohungsmodell. Schätzung Pentest beginnt

Tests

Agenten lesen die Anwendung und verfolgen nicht vertrauenswürdige Eingaben von dort, wo sie eintreten, bis dorthin, wo sie verwendet werden. Jeder mögliche Befund wird in einer isolierten Sandbox getestet, oder an Ihrer laufenden Anwendung, wenn dynamische Tests aktiv sind, und dann mit Begründung bestätigt oder verworfen. Sicherheitsforscher validieren die Befunde und liefern reproduzierbare Issues mit Hinweisen zur Behebung.

 Umgebung erstellen Aufrufgraph aufbauen Angriffsfläche kartieren Datenfluss verfolgen Exploits dynamisch testen 26:46 Umgebung erstellen Aufrufgraph aufbauen Angriffsfläche kartieren Datenfluss verfolgen Exploits dynamisch testen 26:46 Umgebung erstellen Aufrufgraph aufbauen Angriffsfläche kartieren Datenfluss verfolgen Exploits dynamisch testen 26:46 Umgebung erstellen Aufrufgraph aufbauen Angriffsfläche kartieren Datenfluss verfolgen Exploits dynamisch testen 26:46 Umgebung erstellen Aufrufgraph aufbauen Angriffsfläche kartieren Datenfluss verfolgen Exploits dynamisch testen 26:46 Umgebung erstellen Aufrufgraph aufbauen Angriffsfläche kartieren Datenfluss verfolgen Exploits dynamisch testen 26:46 Umgebung erstellen Aufrufgraph aufbauen Angriffsfläche kartieren Datenfluss verfolgen Exploits dynamisch testen 26:46 Umgebung erstellen Aufrufgraph aufbauen Angriffsfläche kartieren Datenfluss verfolgen Exploits dynamisch testen 26:46 Umgebung erstellen Aufrufgraph aufbauen Angriffsfläche kartieren Datenfluss verfolgen Exploits dynamisch testen 26:46 Umgebung erstellen Aufrufgraph aufbauen Angriffsfläche kartieren Datenfluss verfolgen Exploits dynamisch testen 26:46

Fixes

Wählen Sie bei einem Befund Remediate, und ein Hacktron-Agent schreibt einen Fix, testet ihn und öffnet einen Pull Request.

Mehr über Automations erfahren .

 Neuer Befund Prüfen Kein Fix nötig Fehlalarm Fix Test Fehler Erfolg Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler Neuer Befund Prüfen Fix Test Erfolg Kein Fix nötig Fehlalarm Fehler

Berichte

Zu jedem bestätigten Befund gehört, wo er liegt, wie er nachgewiesen wurde und wie er sich beheben lässt. Der vollständige Bericht ist für Ihre Entwickler, der Bericht für die Geschäftsleitung für Management und Prüfer. Beide werden nach dem kostenlosen Retest neu ausgestellt, und ein Bestätigungsschreiben bestätigt den Pentest.

Der vollständige Beispielbericht stammt aus einem Pentest einer Demo-App für Spesen.
Seite 7 des vollständigen Beispielberichts: Befund HCK-001, vorhersagbare Tokens zum Zurücksetzen des Passworts erlauben die Übernahme von KontenSeite 7 des vollständigen Beispielberichts: Befund HCK-001, vorhersagbare Tokens zum Zurücksetzen des Passworts erlauben die Übernahme von Konten
Vollständiger Bericht
Seite 6 des Beispielberichts für die Geschäftsleitung: Zusammenfassung und wichtigste BefundeSeite 6 des Beispielberichts für die Geschäftsleitung: Zusammenfassung und wichtigste Befunde
Bericht für die Geschäftsleitung
Beispiel eines Bestätigungsschreibens für einen erneut getesteten PentestBeispiel eines Bestätigungsschreibens für einen erneut getesteten Pentest
Bestätigungsschreiben

Preis

Der Preis richtet sich nach der Größe des Codes.

Fragen

Ist es ein Black-Box-Test?

Nein. Whitebox liest den Quellcode und folgt so Implementierungsdetails, Datenflüssen und Geschäftslogik. Bei sensiblem Code laden Sie ein Archiv hoch oder betreiben es mit dem Enterprise-Plan in Ihrem eigenen Netzwerk.

Sind dynamische Tests sicher?

Richten Sie sie auf eine Staging-Umgebung mit Testkonten. Bevor der Pentest beginnt, führt Hacktron Ihre Anmeldeschritte vor Ihren Augen aus, und jede Aktion wird protokolliert.

Können wir es aus unseren eigenen Tools starten?

Ja. Starten Sie einen Pentest über Slack, MCP oder die API. Ein Admin der Organisation gibt den Start frei.

Kontakt

Demo buchen oder Pentest starten.
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