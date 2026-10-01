No Pwn, No Pay

Der Beispiel-Pentest vom Oktober 2026 fand in einer Spesen-App ein kritisches und fünf hohe Probleme. Schon eines davon bedeutet: keine Erstattung.

Kritisch Vorhersagbare Tokens zum Zurücksetzen des Passworts ermöglichen die Übernahme von Konten Hoch Mass Assignment im Profil lässt einen Mitarbeiter zum Administrator werden Hoch Die administrative Benutzerverwaltung prüft keine Rollen Hoch Spesendetails und Löschen prüfen nicht, wem ein Eintrag gehört Hoch Der Belegimport kann serverseitige Anfragen an interne Dienste senden Hoch Manager können Spesen außerhalb ihrer Abteilung genehmigen Mittel Der Belegimport speichert ungeprüfte Dateitypen Mittel Der CSV-Export legt Spesen anderer Mitarbeiter offen