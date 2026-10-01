OpenAI arbeitet mit Hacktron zusammen, um Schwachstellen in seinen Systemen zu finden. Zur Ankündigung.
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No Pwn, No Pay

Findet ein Hacktron-Whitebox-Pentest in Ihrer Anwendung kein bestätigtes Problem mit hohem oder kritischem Schweregrad, erstatten wir den Preis.

Buchen Sie eine Demo, um zu starten, oder lesen Sie vorher den Beispielbericht.

Ablauf
Demo buchen

Dreißig Minuten, um Anwendung und Umfang festzulegen.

Pentest durchführen

Übergeben Sie den Quellcode aus GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps, Bitbucket oder als Archiv. Fügen Sie eine laufende Instanz und Test-Zugangsdaten hinzu, wenn die Angriffe live erprobt werden sollen.

Bericht erhalten

Der Beispiel-Pentest vom Oktober 2026 fand in einer Spesen-App ein kritisches und fünf hohe Probleme. Schon eines davon bedeutet: keine Erstattung.

  1. Kritisch

    Vorhersagbare Tokens zum Zurücksetzen des Passworts ermöglichen die Übernahme von Konten

  2. Hoch

    Mass Assignment im Profil lässt einen Mitarbeiter zum Administrator werden

  3. Hoch

    Die administrative Benutzerverwaltung prüft keine Rollen

  4. Hoch

    Spesendetails und Löschen prüfen nicht, wem ein Eintrag gehört

  5. Hoch

    Der Belegimport kann serverseitige Anfragen an interne Dienste senden

  6. Hoch

    Manager können Spesen außerhalb ihrer Abteilung genehmigen

  7. Mittel

    Der Belegimport speichert ungeprüfte Dateitypen

  8. Mittel

    Der CSV-Export legt Spesen anderer Mitarbeiter offen

Bedingungen
  1. Für einen Pentest ist Zugriff auf den Quellcode erforderlich.
  2. Das Angebot gilt nur für kommerzielle Pentest-Aufträge, die über den Link „Demo buchen“ oben gebucht werden.
  3. Der endgültige Schweregrad wird per CVSS-v4-Bewertung der von Analysten bestätigten Befunde bestimmt.
  4. Ein Anspruch auf Erstattung besteht nur, wenn der Abschlussbericht im vereinbarten Umfang keine bestätigten Befunde mit hohem oder kritischem Schweregrad enthält.
  5. Hacktron kann Aufträge ablehnen, die aufgrund von Umfang, wirtschaftlicher Tragfähigkeit oder Lieferbedingungen nicht zu diesem Angebot passen.

Buchen Sie eine Demo, um zu diesen Bedingungen zu starten.
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