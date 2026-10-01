No Pwn, No Pay
Findet ein Hacktron-Whitebox-Pentest in Ihrer Anwendung kein bestätigtes Problem mit hohem oder kritischem Schweregrad, erstatten wir den Preis.
Buchen Sie eine Demo, um zu starten, oder lesen Sie vorher den Beispielbericht.
Ablauf
- Demo buchen
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Dreißig Minuten, um Anwendung und Umfang festzulegen.
- Pentest durchführen
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Übergeben Sie den Quellcode aus GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps, Bitbucket oder als Archiv. Fügen Sie eine laufende Instanz und Test-Zugangsdaten hinzu, wenn die Angriffe live erprobt werden sollen.
- Bericht erhalten
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Der Beispiel-Pentest vom Oktober 2026 fand in einer Spesen-App ein kritisches und fünf hohe Probleme. Schon eines davon bedeutet: keine Erstattung.
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Kritisch
Vorhersagbare Tokens zum Zurücksetzen des Passworts ermöglichen die Übernahme von Konten
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Hoch
Mass Assignment im Profil lässt einen Mitarbeiter zum Administrator werden
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Hoch
Die administrative Benutzerverwaltung prüft keine Rollen
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Hoch
Spesendetails und Löschen prüfen nicht, wem ein Eintrag gehört
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Hoch
Der Belegimport kann serverseitige Anfragen an interne Dienste senden
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Hoch
Manager können Spesen außerhalb ihrer Abteilung genehmigen
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Mittel
Der Belegimport speichert ungeprüfte Dateitypen
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Mittel
Der CSV-Export legt Spesen anderer Mitarbeiter offen
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Bedingungen
- Für einen Pentest ist Zugriff auf den Quellcode erforderlich.
- Das Angebot gilt nur für kommerzielle Pentest-Aufträge, die über den Link „Demo buchen“ oben gebucht werden.
- Der endgültige Schweregrad wird per CVSS-v4-Bewertung der von Analysten bestätigten Befunde bestimmt.
- Ein Anspruch auf Erstattung besteht nur, wenn der Abschlussbericht im vereinbarten Umfang keine bestätigten Befunde mit hohem oder kritischem Schweregrad enthält.
- Hacktron kann Aufträge ablehnen, die aufgrund von Umfang, wirtschaftlicher Tragfähigkeit oder Lieferbedingungen nicht zu diesem Angebot passen.
Buchen Sie eine Demo, um zu diesen Bedingungen zu starten.