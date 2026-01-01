OpenAI arbeitet mit Hacktron zusammen, um Schwachstellen in seinen Systemen zu finden. Zur Ankündigung.
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Open Source

Review ist für qualifizierte Open-Source-Projekte kostenlos. Es prüft jeden Pull Request Ihrer Maintainer auf ausnutzbare Schwachstellen, mit derselben Analyse, die kommerzielle Teams erhalten. Bewerben Sie sich als Owner oder Admin des Repositorys, der GitHub Apps installieren darf. Wir bevorzugen aktiv gepflegte Projekte, die von vielen anderen genutzt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ankündigung.

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Schreiben Sie an hello@hacktron.ai mit Ihrem Namen und Ihrem GitHub-Repository. Wir antworten, sobald wir es geprüft haben.

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