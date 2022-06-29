Mohan Pedhapati ist Mitgründer und CTO von Hacktron. Er hat Remote Code Execution in Discord, VS Code und Element gefunden, und seine Forschung ElectroVolt, 2022 auf der Black Hat USA und der DEF CON vorgestellt, kompromittierte 20 weit verbreitete Electron-Apps, darunter Microsoft Teams. Bei Hacktron erhielt sein Team 170.000 US-Dollar der mehr als 1 Million US-Dollar, die Vercel für Firewall-Umgehungen bei React2Shell zahlte, und er fand kritische Schwachstellen in den Browsern ChatGPT Atlas von OpenAI und Comet von Perplexity. Zuvor war Mohan Senior Security Auditor bei Cure53 und gründete Electrovolt, ein Sicherheitsberatungsunternehmen, dessen Umsatz auf 1,5 Millionen Euro wuchs.