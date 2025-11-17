Fabian Faessler ist Leiter Agent Engineering bei Hacktron. Er ist LiveOverflow, dessen YouTube-Kanal mehr als einer Million Abonnenten das Hacken beibringt, und hat gemeinsam mit Thomas Roth Hextree gegründet. Google sponsert die Android-Hacking-Kurse von Hextree, die die beiden mit dem Team des Mobile Vulnerability Reward Program von Google entwickelt haben. Zuvor war Fabian Senior Penetration Tester bei Cure53, wo seine Audits von 2013 bis 2023 unter anderem 1Password, Mullvad, SecureDrop und die Mist-Wallet von Ethereum umfassten. Er hat einen Master in Informatik der TU Berlin.