OpenAI arbeitet mit Hacktron zusammen, um Schwachstellen in seinen Systemen zu finden. Zur Ankündigung.
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Hacktron Red

Ihr hartnäckigster Gegner sollte für Sie arbeiten.

Hacktron Red ist kontinuierliches Red Teaming für Ihre gesamte Organisation. Unsere Forscher und KI-Agenten greifen sie rund um die Uhr an, während sich Ihre Systeme ändern.

Sie erhalten Belege für jeden Schritt, den ein Angreifer bis zum Einbruch gehen würde, und anschließend Hilfe dabei, den Weg zu schließen.

Buchen Sie jetzt ein Gespräch.

Angriffsfläche

Hacktron kartiert die Softwareumgebung, die ein Angreifer erreichen kann. Es beginnt bei den wenigen Assets, die Sie teilen, und findet laufend die, die niemand aufgelistet hat, sobald sie auftauchen.

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Techniken

Jede Technik, die unsere Forscher nachweisen, wird zu einem Workflow, und Agenten führen ihn rund um die Uhr gegen jeden passenden Teil Ihrer Umgebung aus. Neue Techniken und neue Assets werden getestet, sobald sie auftauchen.

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Pfadsuche

Hacktron verfolgt die Angriffsflächen, Beziehungen und Vertrauensgrenzen zwischen den Teilen Ihres Unternehmens, die ein Angreifer nutzen könnte. Jede Verbindung wird zur Frage: Ist das der Weg zum Einbruch?

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Berichte

Kritische Pfade werden gemeldet, sobald sie nachgewiesen sind. Zu jedem Schritt der Kette gehören die Anfrage, die Antwort und der Beleg, der ihn beweist.

 Gemeldet Gemeldet Gemeldet Gemeldet Gemeldet Gemeldet Gemeldet Gemeldet Gemeldet Gemeldet

Empfehlungen

Für jeden nachgewiesenen Pfad empfiehlt Hacktron Änderungen an Design, Architektur und Isolation, die dieselbe Angriffsklasse stoppen, nicht nur den einen Bug. Danach wiederholt es den Angriff, um zu bestätigen, dass der Pfad geschlossen ist.

 Beweiskette Isolationsänderung Neuer Lauf Gleiche Angriffsklasse Beweiskette Isolationsänderung Neuer Lauf Gleiche Angriffsklasse Beweiskette Isolationsänderung Neuer Lauf Gleiche Angriffsklasse Beweiskette Isolationsänderung Neuer Lauf Gleiche Angriffsklasse Beweiskette Isolationsänderung Neuer Lauf Gleiche Angriffsklasse Beweiskette Isolationsänderung Neuer Lauf Gleiche Angriffsklasse Beweiskette Isolationsänderung Neuer Lauf Gleiche Angriffsklasse Beweiskette Isolationsänderung Neuer Lauf Gleiche Angriffsklasse Beweiskette Isolationsänderung Neuer Lauf Gleiche Angriffsklasse Beweiskette Isolationsänderung Neuer Lauf Gleiche Angriffsklasse

Überwachung

Destruktive Aktionen sind ausgeschlossen, und unsere Forscher überwachen die Agenten. Könnte ein Test die Verfügbarkeit beeinträchtigen, halten wir an und kontaktieren Sie über den vereinbarten Kanal.

 Agenten Forscher Gestoppt Agenten Forscher Gestoppt Agenten Forscher Gestoppt Agenten Forscher Gestoppt Agenten Forscher Gestoppt Agenten Forscher Gestoppt Agenten Forscher Gestoppt Agenten Forscher Gestoppt Agenten Forscher Gestoppt Agenten Forscher Gestoppt

Hacktron Red

Wir brechen ein, bevor andere es tun. Sagen Sie uns, was wir testen sollen, und wir melden uns bei Ihnen.

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