Hacktron kartiert die Softwareumgebung, die ein Angreifer erreichen kann. Es beginnt bei den wenigen Assets, die Sie teilen, und findet laufend die, die niemand aufgelistet hat, sobald sie auftauchen.
Techniken
Jede Technik, die unsere Forscher nachweisen, wird zu einem Workflow, und Agenten führen ihn rund um die Uhr gegen jeden passenden Teil Ihrer Umgebung aus. Neue Techniken und neue Assets werden getestet, sobald sie auftauchen.
Pfadsuche
Hacktron verfolgt die Angriffsflächen, Beziehungen und Vertrauensgrenzen zwischen den Teilen Ihres Unternehmens, die ein Angreifer nutzen könnte. Jede Verbindung wird zur Frage: Ist das der Weg zum Einbruch?
Berichte
Kritische Pfade werden gemeldet, sobald sie nachgewiesen sind. Zu jedem Schritt der Kette gehören die Anfrage, die Antwort und der Beleg, der ihn beweist.
Empfehlungen
Für jeden nachgewiesenen Pfad empfiehlt Hacktron Änderungen an Design, Architektur und Isolation, die dieselbe Angriffsklasse stoppen, nicht nur den einen Bug. Danach wiederholt es den Angriff, um zu bestätigen, dass der Pfad geschlossen ist.
Überwachung
Destruktive Aktionen sind ausgeschlossen, und unsere Forscher überwachen die Agenten. Könnte ein Test die Verfügbarkeit beeinträchtigen, halten wir an und kontaktieren Sie über den vereinbarten Kanal.
Hacktron Red
Wir brechen ein, bevor andere es tun. Sagen Sie uns, was wir testen sollen, und wir melden uns bei Ihnen.
Danke, Ihre Anfrage ist angekommen. Wir melden uns bald bei Ihnen.
Das wurde nicht gesendet. Schreiben Sie an hello@hacktron.ai, wir antworten von dort.