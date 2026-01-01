Hacktron Red

Ihr hartnäckigster Gegner sollte für Sie arbeiten.

Hacktron Red ist kontinuierliches Red Teaming für Ihre gesamte Organisation. Unsere Forscher und KI-Agenten greifen sie rund um die Uhr an, während sich Ihre Systeme ändern.

Sie erhalten Belege für jeden Schritt, den ein Angreifer bis zum Einbruch gehen würde, und anschließend Hilfe dabei, den Weg zu schließen.

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