„Hacktron konzentriert sich auf echte, ausnutzbare Sicherheitsprobleme mit klaren Auswirkungen und Hinweisen zur Behebung. Es deckt in PRs zuverlässig wertvolle Befunde auf, bevor sie veröffentlicht werden, sodass wir weniger Zeit mit Triage und mehr mit der Behebung echter Risiken verbringen.“

Davit Karapetyan Product Security Engineer