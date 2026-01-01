Kunden
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„Hacktron konzentriert sich auf echte, ausnutzbare Sicherheitsprobleme mit klaren Auswirkungen und Hinweisen zur Behebung. Es deckt in PRs zuverlässig wertvolle Befunde auf, bevor sie veröffentlicht werden, sodass wir weniger Zeit mit Triage und mehr mit der Behebung echter Risiken verbringen.“
Davit Karapetyan Product Security Engineer
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„Wir können Sicherheitsscans jetzt auf alle unsere PRs ausweiten. Hacktron markiert mögliche Probleme, sodass wir unseren Review-Aufwand auf die Pull Requests konzentrieren können, die mehr Aufmerksamkeit brauchen.“
Julio Araujo Leiter Sicherheit
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„Hacktron hat es im PR erkannt, also hat es nie unseren Main-Branch erreicht. Genau darauf kommt es uns an.“
Dragos Dimitriu Compliance-Beauftragter
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„Es ist, als würde ein Pentester jeden PR prüfen, den man erstellt.“
Dima Grossman CTO
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„Ich wüsste nicht, wie wir das sonst skalieren sollten. Es hilft enorm, dass Hacktron den ersten Durchgang bei unseren Sicherheitsproblemen übernimmt.“
Jian Jie Liau CTO
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„Im Zahlungsverkehr ist jeder Pull Request eine Risikoentscheidung. Hacktron gibt uns neben unseren Entwicklern eine ständig aktive, KI-gestützte Ebene für Security-Reviews, sodass kein einzelner Reviewer dieses Risiko allein trägt und wir weiter schnell ausliefern können.“
Nick Ryabov CTO