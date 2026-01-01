Wir lesen Ihre Lock-Datei in Ihrem Browser und prüfen jedes Paket und jede Version gegen die über 21.000 Malware-Hinweise auf osv.dev. Die Datei wird weder gespeichert noch verfolgt. Die Hinweise decken nur bereits gemeldete Malware ab. Hacktron Review prüft zusätzlich jeden Pull Request gegen unsere eigenen Bedrohungsdaten.
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