Wir lesen Ihre Lock-Datei in Ihrem Browser und prüfen jedes Paket und jede Version gegen die über 21.000 Malware-Hinweise auf osv.dev. Die Datei wird weder gespeichert noch verfolgt. Die Hinweise decken nur bereits gemeldete Malware ab. Hacktron Review prüft zusätzlich jeden Pull Request gegen unsere eigenen Bedrohungsdaten.

Legen Sie eine Lock-Datei hier ab, wählen Sie eine aus oder testen Sie ein Beispiel . Zum Scannen ablegen. package-lock.json npm-shrinkwrap.json pnpm-lock.yaml yarn.lock uv.lock poetry.lock