OpenAI arbeitet mit Hacktron zusammen, um Schwachstellen in seinen Systemen zu finden. Zur Ankündigung.
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Paketscan

Wir lesen Ihre Lock-Datei in Ihrem Browser und prüfen jedes Paket und jede Version gegen die über 21.000 Malware-Hinweise auf osv.dev. Die Datei wird weder gespeichert noch verfolgt. Die Hinweise decken nur bereits gemeldete Malware ab. Hacktron Review prüft zusätzlich jeden Pull Request gegen unsere eigenen Bedrohungsdaten.

Paket Version OSV ID

Entfernen oder ersetzen Sie diese Pakete jetzt. oder nutzen Sie Hacktron Review, um Malware in Pull Requests zu erkennen, bevor es einen Hinweis dazu gibt.

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