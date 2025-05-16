OpenAI arbeitet mit Hacktron zusammen, um Schwachstellen in seinen Systemen zu finden. Zur Ankündigung.
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Chief Research Officer
Harsh Jaiswal ist Mitgründer und Chief Research Officer von Hacktron. Seine Funde zu Remote Code Execution auf Servern von Meta und Apple brachten Bounties von 115.000 und 50.000 US-Dollar ein. Bei Hacktron fanden er und Mohan CVE-2026-1731, eine Remote-Code-Execution-Lücke ohne Anmeldung in BeyondTrust Remote Support mit einem CVSS-Score von 9,9. Er leitete die Forschung, die über die ChatGPT- und Codex-Konten von Mitarbeitern in das interne Code-Repository von OpenAI gelangte, und das Audit, das Root-Rechte auf GNU Savannah erlangte, wo Bash gehostet wird. Zuvor war Harsh Sicherheitsforscher bei ProjectDiscovery, wo er kritische Schwachstellen in GitHub Enterprise, GitLab, Ivanti und Kubernetes Ingress-NGINX veröffentlichte. Davor war er Security Engineer bei Vimeo und Zomato. Auf HackerOne begann er 2016 mit der Bugjagd.
GitHub, X
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