Harsh Jaiswal ist Mitgründer und Chief Research Officer von Hacktron. Seine Funde zu Remote Code Execution auf Servern von Meta und Apple brachten Bounties von 115.000 und 50.000 US-Dollar ein. Bei Hacktron fanden er und Mohan CVE- 2026- 1731 , eine Remote-Code-Execution-Lücke ohne Anmeldung in BeyondTrust Remote Support mit einem CVSS-Score von 9,9. Er leitete die Forschung, die über die ChatGPT- und Codex-Konten von Mitarbeitern in das interne Code-Repository von OpenAI gelangte, und das Audit, das Root-Rechte auf GNU Savannah erlangte, wo Bash gehostet wird. Zuvor war Harsh Sicherheitsforscher bei ProjectDiscovery, wo er kritische Schwachstellen in GitHub Enterprise, GitLab, Ivanti und Kubernetes Ingress-NGINX veröffentlichte. Davor war er Security Engineer bei Vimeo und Zomato. Auf HackerOne begann er 2016 mit der Bugjagd.