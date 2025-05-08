Zayne Zhang ist Mitgründer und CEO von Hacktron. Ihm werden 15 CVEs zugeschrieben, darunter drei im HTTP-Parser von Node.js, und er belegte den ersten Platz im Bug-Bounty-Programm 2022 des singapurischen Verteidigungsministeriums sowie in drei privaten Programmen der Regierung Singapurs. Mit Blue Water wurde er 2023 und 2024 Zweiter im Finale der DEF CON CTF, und er gründete Social Engineering Experts, das bestplatzierte CTF-Team Singapurs. Zuvor betrieb Zayne Sicherheitsforschung bei TikTok und führte Audits für Cure53 durch. Seine Laufbahn begann er an der Cyber Defence School der Singapore Armed Forces, die er als Jahrgangsbester abschloss. Er studierte in Cambridge Informatik mit Bestnoten, bevor er ging, um Hacktron zu gründen.