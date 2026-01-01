Hacktron Review

Ausnutzbare Schwachstellen abfangen, bevor sie gemergt werden.

Ihr Team und Ihre Coding-Agenten liefern mehr Code aus, als jemand von Hand prüfen kann. Hacktron Review prüft jeden Pull Request darauf, was ein Angreifer tatsächlich ausnutzen könnte.

Ihre Entwickler beheben echte Probleme, statt Rauschen zu sichten. Für jeden Befund kann Hacktron einen Fix schreiben und testen, bereit zum Mergen durch Ihr Team.

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