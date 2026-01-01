Nichts Ausnutzbares wird unbemerkt gemergt. Review prüft jeden Pull Request beim Öffnen und bei jedem neuen Commit, und schwerwiegende Befunde lassen den Check fehlschlagen, bis sie behoben sind oder Ihr Team sie bewertet.
Aufrufgraphen
Ein Reviewer sieht einen Diff, nicht den Aufrufgraphen. Review erstellt Aufrufgraphen der Codebasen, die Sie verbinden, verfolgt so eine Änderung durch den umliegenden Code und meldet auch Schwachstellen außerhalb der geänderten Zeilen.
Benachrichtigungen
Review läuft bei jedem Pull Request im Hintergrund. Findet es nichts, ist der Check bestanden, und niemand muss innehalten und einen Kommentar lesen. Sie hören nur von ihm, wenn es einen Befund gibt.
Fixes
Fordern Sie einen Fix an, und Hacktron schreibt ihn, testet ihn und öffnet einen Pull Request. Automations erledigt das für jeden neuen Befund.
Review hält fest, was Ihre Anwendung schützt, wer sie erreichen kann und was dazwischensteht. Dieses Dokument heißt Bedrohungsmodell. Sie können es lesen und bearbeiten, und es wird besser, je mehr Ihr Team auf Befunde antwortet.
Einrichtung
Verbinden Sie Ihren Git-Anbieter und wählen Sie Repositories und Branches. Ab dann läuft Review auf deren Pull Requests.
Preis
Ab 40 $ pro Entwickler und Monat, mit 50 PRs (unbegrenzte Scans pro PR) pro Entwickler, gebündelt für Ihre gesamte Organisation, und 1 $ pro weiterem PR, wenn Sie Mehrverbrauch aktivieren. Kostenlos für Open Source .
Fragen
Ist das ein SAST-Scanner?
Nein. Review beurteilt die Ausnutzbarkeit mit Repository-Kontext und Aufrufgraphen, nicht nur anhand von Syntaxmustern, und findet so Fehler in der Geschäftslogik, die Musterabgleich übersieht.
Wonach sucht es?
Fehler in der Geschäftslogik, fehlerhafte Zugriffskontrolle, Injection, Prompt Injection, Speichersicherheitsfehler, Schwachstellen in Infrastructure as Code, Lieferkettenrisiken und geleakte Secrets.
Welche Änderungen werden geprüft?
Pull und Merge Requests in den Repositories und Branches, die Sie aktivieren, abhängig von Ihren Filtern und Entwicklerplätzen. Jede Prüfung umfasst bis zu 500 geänderte Dateien, größere Änderungen werden übersprungen.
Ändert es meinen Code?
Nicht von sich aus. Jeder Befund enthält einen Prompt, der den Fix in Cursor, Claude oder Codex öffnet. Fordern Sie einen Fix an, schreibt ein Hacktron-Agent ihn auf einem eigenen Branch und öffnet einen Pull Request, den Ihr Team prüft. Diese Läufe verbrauchen Automation-Credits.
Zählen Bots als Plätze?
Ja. Ein Bot, der einen geprüften Pull Request öffnet, belegt wie jeder Entwickler einen Platz. Filtern Sie ihn nach Autor heraus, wenn er nicht geprüft werden soll.