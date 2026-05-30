Passamos a carreira hackeando empresas da Fortune 500 e governos.
Zayne “zeyu1337” Zhang
Largou Ciência da Computação em Cambridge. Ex-TikTok e ex-militar. Vice-campeão do DEF CON CTF (Blue Water) 2023-24. Creditado em 15 CVEs. Primeiro lugar nos bug bounties do governo e das forças armadas de Singapura.
Mohan “s1r1us” Pedhapati
Ex-pesquisador sênior de segurança na Cure53. Destaque na PortSwigger e na Vice. Palestrante na BlackHat e na DEF CON. Antes disso, fundou uma empresa de auditoria de segurança com €1,5M de receita.
Harsh “rootxharsh” Jaiswal
Ex-ProjectDiscovery. Bug bounty hunter no topo dos rankings. Destaque na Forbes por hackear a Apple. Palestrante na Ekoparty e na BSides.
Fabian “LiveOverflow” Faessler
Educador de segurança com mais de 1M de seguidores no YouTube. Auditor sênior na Cure53. Antes disso, fundou uma das principais plataformas de educação em cibersegurança.
Cadê você?
Somos uma equipe pequena de engenheiros e pesquisadores de classe mundial. Se você gosta de resolver os problemas mais difíceis de segurança e engenharia de software, adoraríamos falar com você.