OpenAI は Hacktron と提携し、自社システムの脆弱性の発見に取り組んでいます。発表を読む。
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最高経営責任者
Zayne Zhang は Hacktron の共同創業者兼 CEO です。Node.js の HTTP パーサーにおける 3 件を含む 15 件の CVE でクレジットされており、2022 年のシンガポール国防省のバグバウンティと、シンガポール政府の 3 つの非公開プログラムで 1 位になりました。2023 年と 2024 年には Blue Water の一員として DEF CON CTF 決勝で 2 位に入り、シンガポールでトップランクの CTF チーム Social Engineering Experts を創設しました。以前は TikTok でセキュリティリサーチに携わり、Cure53 で監査を担当していました。キャリアの出発点はシンガポール軍のサイバー防衛学校で、同期の首席で卒業しました。ケンブリッジ大学でコンピューターサイエンスを学んで第一級の成績を収めた後、Hacktron を立ち上げるために大学を離れました。
ウェブサイト, GitHub, X
執筆：Zayne
最高技術責任者
Mohan Pedhapati は Hacktron の共同創業者兼 CTO です。Discord、VS Code、Element でリモートコード実行の脆弱性を発見しており、2022 年に Black Hat USA と DEF CON で発表した ElectroVolt の研究では、Microsoft Teams を含む広く使われている 20 の Electron アプリを侵害しました。Hacktron では、Vercel が React2Shell のファイアウォールバイパスに支払った 100 万ドル超のうち 17 万ドルを自身のチームで獲得したほか、OpenAI の ChatGPT Atlas と Perplexity の Comet ブラウザーで重大な脆弱性を発見しました。以前は Cure53 でシニアセキュリティ監査担当者を務め、売上 150 万ユーロにまで成長したセキュリティコンサルティング会社 Electrovolt を創業しました。
執筆：Mohan
最高研究責任者
Harsh Jaiswal は Hacktron の共同創業者兼最高研究責任者です。Meta と Apple のサーバーで発見したリモートコード実行の脆弱性により、それぞれ 11 万 5,000 ドルと 5 万ドルの報奨金を獲得しました。Hacktron では Mohan とともに、BeyondTrust Remote Support における CVSS スコア 9.9 の認証前 RCE、CVE-2026-1731 を発見しました。また、社員の ChatGPT と Codex のアカウントを通じて OpenAI の社内コードリポジトリに到達した調査と、Bash をホストする GNU Savannah で root 権限を取得した監査を率いました。以前は ProjectDiscovery のセキュリティリサーチャーとして、GitHub Enterprise、GitLab、Ivanti、Kubernetes Ingress-NGINX の重大な脆弱性を公開しました。それ以前は Vimeo と Zomato でセキュリティエンジニアを務めていました。2016 年に HackerOne でバグハンティングを始めました。
GitHub, X
執筆：Harsh
エージェントエンジニアリング責任者
Fabian Faessler は Hacktron のエージェントエンジニアリング責任者です。LiveOverflow として知られ、その YouTube チャンネルでは 100 万人を超える登録者にハッキングを教えています。また、Thomas Roth とともに Hextree を共同創業しました。Hextree の Android ハッキングコースは Google がスポンサーを務めており、2 人が Google の Mobile Vulnerability Reward Program チームと共同で制作したものです。以前は Cure53 のシニアペネトレーションテスターを務め、2013 年から 2023 年にかけて 1Password、Mullvad、SecureDrop、Ethereum の Mist ウォレットなどを監査しました。ベルリン工科大学（TU Berlin）でコンピューターサイエンスの修士号を取得しています。
執筆：Fabian