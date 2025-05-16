Harsh Jaiswal é cofundador e diretor de pesquisa da Hacktron. Suas descobertas de execução remota de código em servidores da Meta e da Apple renderam recompensas de US$ 115.000 e US$ 50.000. Na Hacktron, ele e Mohan encontraram a CVE-2026-1731, uma RCE pré-autenticação no BeyondTrust Remote Support com pontuação CVSS de 9,9. Ele liderou a pesquisa que chegou ao repositório de código interno da OpenAI pelas contas do ChatGPT e do Codex de funcionários, e a auditoria que obteve root no GNU Savannah, que hospeda o Bash. Antes, Harsh foi pesquisador de segurança na ProjectDiscovery, onde publicou vulnerabilidades críticas no GitHub Enterprise, no GitLab, no Ivanti e no Kubernetes Ingress-NGINX. Antes disso, foi engenheiro de segurança na Vimeo e na Zomato. Ele começou a caçar bugs no HackerOne em 2016.