Saiba o que pode ser explorado. Seu adversário mais persistente deveria trabalhar para você.
O Hacktron Red oferece red teaming contínuo para toda a sua organização. Ele mapeia o que os atacantes podem ver, testa novos ativos e possíveis fragilidades assim que surgem e encadeia vulnerabilidades confirmadas em caminhos de ataque validados.
Você recebe provas de como sua empresa pode ser comprometida e ajuda para fechar esses caminhos de acesso.
- Novos ativos testados assim que surgem
- Evidências de cada etapa da cadeia
- Recomendações sobre as causas raiz, verificadas por novos testes
Detecte vulnerabilidades exploráveis antes do merge.
acme-ai/platform #91 · Add project sharing endpointOpen
hacktronreviewed src/projects/share.ts
Authorization bypass: orgId from the request reaches getProject() without a membership check.
Exploit path
- 1POST /projects/:id/share takes orgId from the body
- 2getProject(orgId, id) trusts it as the caller’s org
- 3Any user can share, and so read, another org’s project
dana-k applied the suggested patch7be04d1
−const { orgId } = req.body
+const orgId = await requireMembership(req.user, req.body.orgId)
O Hacktron Review analisa cada alteração no contexto de toda a base de código e valida a relevância e a possibilidade de exploração dos achados antes de reportá-los.
Os desenvolvedores recebem evidências e orientações de correção diretamente no fluxo de revisão de código, sem uma avalanche de alertas irrelevantes.
- Contexto de toda a base de código e grafos de chamadas
- Validação da exploração antes do reporte
- Evidências e orientações de correção na própria revisão
Pentests Whitebox completos. Na velocidade de uma máquina.
Um motor de segurança para todos os repositórios.
A Hacktron é compatível com a plataforma Git que sua equipe já usa.
Protegendo os times que constroem o amanhã. Criado por quem vive de colocar sistemas à prova.
Nossas pesquisas sobre os sistemas que comprometemos e a repercussão que tiveram na imprensa.
PesquisaDestaque no WSJ, no FT e no Washington Post
Invadindo a OpenAI
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A preocupação com o Mythos pode esperar: modelos de uso geral acessíveis a qualquer pessoa já encontram falhas em softwares amplamente utilizados.
Preços
A partir de$40/ desenvolvedor / mês
Para pequenas equipes que querem proteger seu fluxo de desenvolvimento.
Não precisa de cartão de crédito
50 PRs (scans ilimitados por PR) por desenvolvedor, $1 por PR adicional
Triagem e correção automáticas para verificar achados e preparar correções testadas
Modelos de ameaças que melhoram continuamente com base no feedback de triagem
GitHub, GitLab, Bitbucket e Azure DevOps integrados
Preço sob consulta
Para organizações de engenharia que precisam de segurança incorporada em escala.
Módulos de nível enterprise com configuração de regras personalizada por repositório
Integrações personalizadas com seu conjunto de ferramentas de segurança existente
SSO, logs de auditoria e controle de acesso baseado em funções
Suporte prioritário 24/7 com uma equipe de conta dedicada
Veja em ação
Não espere provas de um ataque para agir.
Coloque a Hacktron para trabalhar em toda a superfície de ataque da sua organização, em cada pull request e nas aplicações individuais.