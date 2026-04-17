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Segurança para a era das ameaças impulsionadas por IA.

A Hacktron oferece a capacidade de segurança ofensiva para encontrar e corrigir vulnerabilidades exploráveis antes dos atacantes.

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Protegendo
  • Perplexity
  • Supabase
  • Vercel
  • Yoto
  • Gumroad
  • Rocket.Chat
  • OtterSec
  • Zellify
  • Ares
  • Mobbin
  • hackajob
  • Antares
  • Krisp

Saiba o que pode ser explorado.

Em toda a sua organização, em cada pull request ou dentro de uma aplicação.

  1. Hacktron RedRed teaming contínuo em toda a organização
  2. Hacktron ReviewRevise cada alteração além do diff
  3. Hacktron WhiteboxTeste uma aplicação definida em profundidade
HACKTRON RED

Seu adversário mais persistente deveria trabalhar para você.

ATTACK SURFACE1,284 ASSETSEXTERNAL412 ASSETSSAAS & CI188 ASSETSCLOUD463 ASSETSINTERNAL221 ASSETSwwwvpncareersoktagithubslackeks-prodcloudfrontrds-replicaauth-svcbillingkafkaPENTEST SCOPEPROD DATABASEPATH CLOSED AND RETESTED

O Hacktron Red oferece red teaming contínuo para toda a sua organização. Ele mapeia o que os atacantes podem ver, testa novos ativos e possíveis fragilidades assim que surgem e encadeia vulnerabilidades confirmadas em caminhos de ataque validados.

Você recebe provas de como sua empresa pode ser comprometida e ajuda para fechar esses caminhos de acesso.

  • Novos ativos testados assim que surgem
  • Evidências de cada etapa da cadeia
  • Recomendações sobre as causas raiz, verificadas por novos testes
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HACKTRON REVIEW

Detecte vulnerabilidades exploráveis antes do merge.

O Hacktron Review analisa cada alteração no contexto de toda a base de código e valida a relevância e a possibilidade de exploração dos achados antes de reportá-los.

Os desenvolvedores recebem evidências e orientações de correção diretamente no fluxo de revisão de código, sem uma avalanche de alertas irrelevantes.

  • Contexto de toda a base de código e grafos de chamadas
  • Validação da exploração antes do reporte
  • Evidências e orientações de correção na própria revisão
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HACKTRON WHITEBOX

Pentests Whitebox completos. Na velocidade de uma máquina.

Inicie uma avaliação de escopo completo em minutos. Modelagem de ameaças, taint tracing por caminhos críticos, validação dinâmica orientada a exploits — e um relatório pronto para auditoria SOC 2 ou ISO 27001 em horas, não semanas.

Iniciar pentestVer um exemplo
Segurança unificada

Um motor de segurança para todos os repositórios.

A Hacktron é compatível com a plataforma Git que sua equipe já usa.

HacktronMotor de segurança
CLIENTES

Protegendo os times que constroem o amanhã.

Quem constrói o futuro não tem segunda chance. Ouça os times mais ambiciosos do mundo resolvendo segurança com a Hacktron.

  • Krisp

    “A Hacktron se concentra em problemas de segurança reais e exploráveis, com impacto claro e orientações de correção.”

    Davit KarapetyanEngenheiro principal de segurança de produto

    300+

    achados avaliados em uma única semana

    Ler o caso
  • Rocket.Chat

    “Agora conseguimos ampliar a análise de segurança para todas as nossas PRs.”

    Julio AraujoDiretor de segurança

    1–2 minutos

    em média para revisar uma PR em busca de problemas de segurança

    Ler o caso
  • hackajob

    “A Hacktron encontra mais problemas do que uma revisão manual conseguiria identificar de forma realista e analisa cada PR.”

    Dragos DimitriuResponsável por suporte de TI e conformidade

    81,1%

    dos achados avaliados permitiam ações corretivas

    Ler o caso
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Criado por quem vive de colocar sistemas à prova.

Nossas pesquisas sobre os sistemas que comprometemos e a repercussão que tiveram na imprensa.

Toda a cobertura
Invadindo a OpenAI

PesquisaDestaque no WSJ, no FT e no Washington Post

Invadindo a OpenAI

Um estouro de heap e uma configuração incorreta de SSO, encadeados para comprometer os repositórios internos da OpenAI.

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Preços

Plano Pro

A partir de$40/ desenvolvedor / mês

Para pequenas equipes que querem proteger seu fluxo de desenvolvimento.

Teste grátis por 14 diasGrátis para Open Source

Não precisa de cartão de crédito

Inclui

50 PRs (scans ilimitados por PR) por desenvolvedor, $1 por PR adicional

Triagem e correção automáticas para verificar achados e preparar correções testadas

Modelos de ameaças que melhoram continuamente com base no feedback de triagem

GitHub, GitLab, Bitbucket e Azure DevOps integrados

Enterprise

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Para organizações de engenharia que precisam de segurança incorporada em escala.

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Módulos de nível enterprise com configuração de regras personalizada por repositório

Integrações personalizadas com seu conjunto de ferramentas de segurança existente

SSO, logs de auditoria e controle de acesso baseado em funções

Suporte prioritário 24/7 com uma equipe de conta dedicada

Veja em ação

Não espere provas de um ataque para agir.

Coloque a Hacktron para trabalhar em toda a superfície de ataque da sua organização, em cada pull request e nas aplicações individuais.

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