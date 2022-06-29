Mohan Pedhapati é cofundador e CTO da Hacktron. Ele encontrou execução remota de código no Discord, no VS Code e no Element, e sua pesquisa ElectroVolt, apresentada na Black Hat USA e na DEF CON em 2022, comprometeu 20 apps Electron amplamente usados, entre eles o Microsoft Teams. Na Hacktron, sua equipe recebeu US$ 170.000 dos mais de US$ 1 milhão que a Vercel pagou por bypasses de firewall do React2Shell, e ele encontrou vulnerabilidades críticas nos navegadores ChatGPT Atlas, da OpenAI, e Comet, da Perplexity. Antes, Mohan foi auditor de segurança sênior na Cure53 e fundou a Electrovolt, uma consultoria de segurança que chegou a 1,5 milhão de euros em receita.