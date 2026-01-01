Hacktron Red

Seu adversário mais persistente deveria trabalhar para você.

O Hacktron Red é red teaming contínuo para toda a sua organização. Nossos pesquisadores e agentes de IA a atacam o tempo todo, conforme seus sistemas mudam.

Você recebe provas de cada passo que um atacante daria para invadir você e, depois, ajuda para fechar o caminho.

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