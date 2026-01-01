A OpenAI fez uma parceria com a Hacktron para encontrar vulnerabilidades em seus sistemas. Leia o anúncio.
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Hacktron Red

Seu adversário mais persistente deveria trabalhar para você.

O Hacktron Red é red teaming contínuo para toda a sua organização. Nossos pesquisadores e agentes de IA a atacam o tempo todo, conforme seus sistemas mudam.

Você recebe provas de cada passo que um atacante daria para invadir você e, depois, ajuda para fechar o caminho.

Agende uma conversa agora.

Superfície de ataque

O Hacktron mapeia o ambiente de software que um atacante consegue alcançar. Ele começa pelos poucos ativos que você compartilha e continua encontrando os que ninguém listou, conforme surgem.

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Técnicas

Cada técnica que nossos pesquisadores comprovam vira um fluxo de trabalho, e os agentes o executam o tempo todo contra cada parte do seu ambiente a que ele se aplica. Técnicas e ativos novos são testados assim que surgem.

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Busca de caminhos

O Hacktron rastreia as exposições, relações e fronteiras de confiança entre as partes da sua empresa que um atacante poderia usar. Cada conexão vira uma pergunta: este é o caminho para uma invasão?

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Relatórios

Caminhos críticos são reportados assim que comprovados. Cada passo da cadeia vem com a requisição, a resposta e a evidência que o comprova.

 Reportado Reportado Reportado Reportado Reportado Reportado Reportado Reportado Reportado Reportado

Recomendações

Para cada caminho comprovado, o Hacktron recomenda mudanças de design, arquitetura e isolamento que barram toda a classe de ataque, não só o bug em si. Depois, repete o ataque para confirmar que o caminho foi fechado.

 Rota provada Novo isolamento Repetição Mesmo tipo de ataque Rota provada Novo isolamento Repetição Mesmo tipo de ataque Rota provada Novo isolamento Repetição Mesmo tipo de ataque Rota provada Novo isolamento Repetição Mesmo tipo de ataque Rota provada Novo isolamento Repetição Mesmo tipo de ataque Rota provada Novo isolamento Repetição Mesmo tipo de ataque Rota provada Novo isolamento Repetição Mesmo tipo de ataque Rota provada Novo isolamento Repetição Mesmo tipo de ataque Rota provada Novo isolamento Repetição Mesmo tipo de ataque Rota provada Novo isolamento Repetição Mesmo tipo de ataque

Monitoramento

Ações destrutivas estão fora de questão, e nossos pesquisadores monitoram os agentes. Se um teste puder afetar a disponibilidade, paramos e entramos em contato pelo canal combinado.

 Agentes Pesquisadores Parado Agentes Pesquisadores Parado Agentes Pesquisadores Parado Agentes Pesquisadores Parado Agentes Pesquisadores Parado Agentes Pesquisadores Parado Agentes Pesquisadores Parado Agentes Pesquisadores Parado Agentes Pesquisadores Parado Agentes Pesquisadores Parado

Hacktron Red

Nós quebramos antes deles. Conte o que você quer testar e entraremos em contato.

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