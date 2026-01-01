A OpenAI fez uma parceria com a Hacktron para encontrar vulnerabilidades em seus sistemas.
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Seu adversário mais persistente deveria trabalhar para você.
O Hacktron
Red é red teaming contínuo para toda a sua organização. Nossos pesquisadores e agentes de IA a atacam o tempo todo, conforme seus sistemas mudam.
Você recebe provas de cada passo que um atacante daria para invadir você e, depois, ajuda para fechar o caminho.
Agende uma conversa agora. Superfície de ataque
O Hacktron mapeia o ambiente de software que um atacante consegue alcançar. Ele começa pelos poucos ativos que você compartilha e continua encontrando os que ninguém listou, conforme surgem.
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Técnicas
Cada técnica que nossos pesquisadores comprovam vira um fluxo de trabalho, e os agentes o executam o tempo todo contra cada parte do seu ambiente a que ele se aplica. Técnicas e ativos novos são testados assim que surgem.
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Busca de caminhos
O Hacktron rastreia as exposições, relações e fronteiras de confiança entre as partes da sua empresa que um atacante poderia usar. Cada conexão vira uma pergunta: este é o caminho para uma invasão?
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Relatórios
Caminhos críticos são reportados assim que comprovados. Cada passo da cadeia vem com a requisição, a resposta e a evidência que o comprova.
Reportado
Reportado
Reportado
Reportado
Reportado
Reportado
Reportado
Reportado
Reportado
Reportado
Recomendações
Para cada caminho comprovado, o Hacktron recomenda mudanças de design, arquitetura e isolamento que barram toda a classe de ataque, não só o bug em si. Depois, repete o ataque para confirmar que o caminho foi fechado.
Rota provada
Novo isolamento
Repetição
Mesmo tipo de ataque
Rota provada
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Mesmo tipo de ataque
Monitoramento
Ações destrutivas estão fora de questão, e nossos pesquisadores monitoram os agentes. Se um teste puder afetar a disponibilidade, paramos e entramos em contato pelo canal combinado.
Agentes
Pesquisadores
Parado
Agentes
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Parado
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Nós quebramos antes deles. Conte o que você quer testar e entraremos em contato.
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