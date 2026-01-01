Nada explorável entra no merge sem ser notado. O Review verifica cada pull request quando é aberto e a cada novo commit, e achados graves fazem o check falhar até serem corrigidos ou triados pelo seu time.
Grafos de chamadas
Um revisor vê um diff, não o grafo de chamadas. O Review constrói grafos de chamadas das bases de código que você conecta, então consegue seguir uma mudança pelo código ao redor e reportar uma vulnerabilidade fora das linhas alteradas.
Notificações
O Review roda em segundo plano em cada pull request. Quando não encontra nada, o check passa e ninguém precisa parar para ler um comentário. Você só ouve falar dele quando há um achado.
Correções
Peça uma correção e o Hacktron a escreve, testa e abre um pull request. O Automations pode fazer isso para cada novo achado.
O Review registra o que sua aplicação protege, quem consegue alcançá-la e o que está no caminho. Esse documento se chama modelo de ameaças. Você pode lê-lo e editá-lo, e ele melhora conforme seu time responde aos achados.
Configuração
Conecte seu provedor Git e escolha seus repositórios e branches. A partir daí, o Review roda nos pull requests deles.
Preço
A partir de US$ 40 por desenvolvedor ao mês, com 50 PRs (varreduras ilimitadas por PR) por desenvolvedor compartilhados em toda a organização, e US$ 1 por PR adicional se você ativar o excedente. Grátis para código aberto .
Perguntas
É um scanner SAST?
Não. O Review avalia a explorabilidade com o contexto do repositório e grafos de chamadas, não só padrões de sintaxe, então encontra falhas de lógica de negócio que a busca por padrões deixa passar.
O que ele procura?
Falhas de lógica de negócio, controle de acesso quebrado, injeção, injeção de prompt, bugs de segurança de memória, exposições em infraestrutura como código, riscos na cadeia de suprimentos e segredos vazados.
Quais mudanças são revisadas?
Pull e merge requests nos repositórios e branches que você habilitar, conforme seus filtros e assentos de desenvolvedor. Cada revisão cobre até 500 arquivos alterados, e mudanças maiores são ignoradas.
Ele altera meu código?
Não por conta própria. Cada achado traz um prompt que abre a correção no Cursor, Claude ou Codex. Peça uma correção e um agente da Hacktron a escreve em uma branch própria e abre um pull request para seu time revisar. Essas execuções usam créditos de automação.
Bots contam como assentos?
Sim. Um bot que abre um pull request revisado ocupa um assento como qualquer desenvolvedor. Filtre-o pelo autor se não quiser que seja revisado.