Hacktron Review

Detecte vulnerabilidades exploráveis antes do merge.

Seu time e seus agentes de código entregam mais código do que alguém consegue revisar à mão. O Hacktron Review verifica cada pull request em busca do que um atacante poderia de fato explorar.

Seus engenheiros gastam o tempo corrigindo problemas reais, não fazendo triagem de ruído. Para qualquer achado, o Hacktron pode escrever uma correção e testá-la, pronta para o merge do seu time.

Comece um teste de 14 dias ou agende uma demo.