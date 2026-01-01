A OpenAI fez uma parceria com a Hacktron para encontrar vulnerabilidades em seus sistemas. Leia o anúncio.
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Hacktron Review

Detecte vulnerabilidades exploráveis antes do merge.

Seu time e seus agentes de código entregam mais código do que alguém consegue revisar à mão. O Hacktron Review verifica cada pull request em busca do que um atacante poderia de fato explorar.

Seus engenheiros gastam o tempo corrigindo problemas reais, não fazendo triagem de ruído. Para qualquer achado, o Hacktron pode escrever uma correção e testá-la, pronta para o merge do seu time.

Comece um teste de 14 dias ou agende uma demo.

Pull requests

Nada explorável entra no merge sem ser notado. O Review verifica cada pull request quando é aberto e a cada novo commit, e achados graves fazem o check falhar até serem corrigidos ou triados pelo seu time.

 Corrigido Risco aceito Falso positivo Check falha Check passa Aberto Mesclado Corrigido Risco aceito Falso positivo Check falha Check passa Aberto Mesclado Corrigido Risco aceito Falso positivo Check falha Check passa Aberto Mesclado Corrigido Risco aceito Falso positivo Check falha Check passa Aberto Mesclado Corrigido Risco aceito Falso positivo Check falha Check passa Aberto Mesclado Corrigido Risco aceito Falso positivo Check falha Check passa Aberto Mesclado Corrigido Risco aceito Falso positivo Check falha Check passa Aberto Mesclado Corrigido Risco aceito Falso positivo Check falha Check passa Aberto Mesclado Corrigido Risco aceito Falso positivo Check falha Check passa Aberto Mesclado Corrigido Risco aceito Falso positivo Check falha Check passa Aberto Mesclado

Grafos de chamadas

Um revisor vê um diff, não o grafo de chamadas. O Review constrói grafos de chamadas das bases de código que você conecta, então consegue seguir uma mudança pelo código ao redor e reportar uma vulnerabilidade fora das linhas alteradas.

 O diff Brecha O diff Brecha O diff Brecha O diff Brecha O diff Brecha O diff Brecha O diff Brecha O diff Brecha O diff Brecha O diff Brecha

Notificações

O Review roda em segundo plano em cada pull request. Quando não encontra nada, o check passa e ninguém precisa parar para ler um comentário. Você só ouve falar dele quando há um achado.

 #4218 Nenhum problema #4221 #4222 #4227 #4229 #4233 1 problema achado #4234 #4237 #4218 Nenhum problema #4221 #4222 #4227 #4229 1 problema achado #4233 #4218 Nenhum problema #4221 #4222 #4227 #4229 1 problema achado #4233 #4218 Nenhum problema #4221 #4222 #4227 #4229 1 problema achado #4233 #4234 #4218 Nenhum problema #4221 #4222 #4227 #4229 #4233 1 problema achado #4234 #4237 #4218 Nenhum problema #4221 #4222 #4227 #4229 #4233 #4234 1 problema achado #4237 #4243 #4218 Nenhum problema #4221 #4222 #4227 #4229 #4233 #4234 #4237 1 problema achado #4243 #4245 #4218 Nenhum problema #4221 #4222 #4227 #4229 #4233 #4234 #4237 1 problema achado #4243 #4245 #4246 #4218 Nenhum problema #4221 #4222 #4227 #4229 #4233 #4234 #4237 #4243 1 problema achado #4245 #4246 #4250 #4218 Nenhum problema #4221 #4222 #4227 #4229 #4233 #4234 #4237 #4243 #4245 1 problema achado #4246 #4250 #4253

Correções

Peça uma correção e o Hacktron a escreve, testa e abre um pull request. O Automations pode fazer isso para cada novo achado.

Saiba mais sobre o Automations .

 Novo achado Verificar Sem correção Falso positivo Corrigir Testar Falhou Sucesso Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou

Modelo de ameaças

O Review registra o que sua aplicação protege, quem consegue alcançá-la e o que está no caminho. Esse documento se chama modelo de ameaças. Você pode lê-lo e editá-lo, e ele melhora conforme seu time responde aos achados.

 Brecha Seus dados Login Permissões Um atacante Brecha Seus dados Login Permissões Um atacante Brecha Seus dados Login Permissões Um atacante Brecha Seus dados Login Permissões Um atacante Brecha Seus dados Login Permissões Um atacante Brecha Seus dados Login Permissões Um atacante Brecha Seus dados Login Permissões Um atacante Brecha Seus dados Login Permissões Um atacante Brecha Seus dados Login Permissões Um atacante Brecha Seus dados Login Permissões Um atacante

Configuração

Conecte seu provedor Git e escolha seus repositórios e branches. A partir daí, o Review roda nos pull requests deles.

 GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket O pull request Slack Jira e Linear Assistente de IA A API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket O pull request Slack Jira e Linear Assistente de IA A API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket O pull request Slack Jira e Linear Assistente de IA A API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket O pull request Slack Jira e Linear Assistente de IA A API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket O pull request Slack Jira e Linear Assistente de IA A API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket O pull request Slack Jira e Linear Assistente de IA A API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket O pull request Slack Jira e Linear Assistente de IA A API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket O pull request Slack Jira e Linear Assistente de IA A API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket O pull request Slack Jira e Linear Assistente de IA A API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket O pull request Slack Jira e Linear Assistente de IA A API

Preço

A partir de US$ 40 por desenvolvedor ao mês, com 50 PRs (varreduras ilimitadas por PR) por desenvolvedor compartilhados em toda a organização, e US$ 1 por PR adicional se você ativar o excedente. Grátis para código aberto .

 50 por desenvolvedor Com excedente, US$ 1 cada Sem excedente, param 50 por desenvolvedor Com excedente, US$ 1 cada Sem excedente, param 50 por desenvolvedor Com excedente, US$ 1 cada Sem excedente, param 50 por desenvolvedor Com excedente, US$ 1 cada Sem excedente, param 50 por desenvolvedor Com excedente, US$ 1 cada Sem excedente, param 50 por desenvolvedor Com excedente, US$ 1 cada Sem excedente, param 50 por desenvolvedor Com excedente, US$ 1 cada Sem excedente, param 50 por desenvolvedor Com excedente, US$ 1 cada Sem excedente, param 50 por desenvolvedor Com excedente, US$ 1 cada Sem excedente, param 50 por desenvolvedor Com excedente, US$ 1 cada Sem excedente, param

Perguntas

É um scanner SAST?

Não. O Review avalia a explorabilidade com o contexto do repositório e grafos de chamadas, não só padrões de sintaxe, então encontra falhas de lógica de negócio que a busca por padrões deixa passar.

O que ele procura?

Falhas de lógica de negócio, controle de acesso quebrado, injeção, injeção de prompt, bugs de segurança de memória, exposições em infraestrutura como código, riscos na cadeia de suprimentos e segredos vazados.

Quais mudanças são revisadas?

Pull e merge requests nos repositórios e branches que você habilitar, conforme seus filtros e assentos de desenvolvedor. Cada revisão cobre até 500 arquivos alterados, e mudanças maiores são ignoradas.

Ele altera meu código?

Não por conta própria. Cada achado traz um prompt que abre a correção no Cursor, Claude ou Codex. Peça uma correção e um agente da Hacktron a escreve em uma branch própria e abre um pull request para seu time revisar. Essas execuções usam créditos de automação.

Bots contam como assentos?

Sim. Um bot que abre um pull request revisado ocupa um assento como qualquer desenvolvedor. Filtre-o pelo autor se não quiser que seja revisado.

Contato

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