Perguntas frequentes
O que a Hacktron faz, como ela revisa seus pull requests, com quais plataformas se integra, como seu código é tratado e como funciona a cobrança.
O que é a Hacktron?
A Hacktron é uma plataforma de revisão de segurança de código com IA. Seus agentes de IA revisam seus repositórios em busca de vulnerabilidades exploráveis e as apresentam como comentários em pull requests e achados no dashboard. Ela funciona em dois modos: revisões por PR, executadas a cada pull ou merge request, e scans whitebox (também chamados de pentests), que analisam todo o código-fonte de um repositório.
Como a Hacktron funciona?
Por baixo dos panos, a Hacktron indexa sua base de código, constrói grafos de chamadas e monta um modelo de ameaças, de forma semelhante a como um engenheiro de segurança experiente constrói um modelo mental do seu sistema.
Como a Hacktron entende minha base de código?
A Hacktron se comporta como um engenheiro de segurança, ficando mais afiada a cada revisão. O feedback de triagem nos achados — marcar falsos positivos ou confirmar problemas reais — somado a regras de projeto como um arquivo
.hacktron/rules.md, ensina a ela sua superfície de ataque, e cada revisão fica mais específica para sua base de código do que a anterior.
Qual a diferença entre a Hacktron e um scanner SAST tradicional?
Um SAST tradicional compara o código com padrões de regras conhecidos. Os agentes da Hacktron raciocinam sobre explorabilidade, incluindo falhas de autorização e de controle de acesso que não correspondem a uma única regra, e apresentam cada achado com um rastreamento de fluxo de dados (taint) para você ver por que ele é explorável.
Qual é a diferença entre uma revisão de PR e um scan whitebox (pentest)?
Uma revisão de PR é executada automaticamente a cada pull ou merge request e foca na mudança. Um scan whitebox (também chamado de pentest) é executado em todo o código-fonte de um repositório e é iniciado pelo dashboard.
Como a Hacktron revisa meus pull requests?
Em cada PR, a Hacktron publica um "Hacktron Security Check" e uma única revisão com comentários inline, no nível de linha, sobre o código afetado. Cada achado inclui uma opção "Fix with AI" (abra a correção no Cursor, Claude ou Codex) mais um prompt de remediação copiável. Você pode reexecutar uma revisão comentando
@hacktron review e triar os achados diretamente na thread.
A Hacktron corrige meu código automaticamente?
A Hacktron oferece prompts de correção com um clique e deep links, em vez de fazer commits por você. Ela acompanha se os achados são corrigidos ao longo dos PRs e fecha automaticamente os problemas assim que corrigidos, mantendo achados obsoletos fora do seu backlog.
A Hacktron pode gerar relatórios e exportar achados?
Sim. A Hacktron gera relatórios executivos para stakeholders e relatórios técnicos para engenheiros, e você pode exportar os achados como CSV ou SARIF para alimentá-los nas suas próprias ferramentas e pipelines.
Que tipos de vulnerabilidades a Hacktron encontra?
A Hacktron foca em vulnerabilidades de código exploráveis, como injeção (por exemplo, injeção de SQL), cross-site scripting e falhas de autorização ou de controle de acesso, e mostra cada achado com um rastreamento de fluxo de dados. Ela já descobriu 0-days críticos no Next.js, oauth2-proxy e Metabase.
A Hacktron encontra vulnerabilidades de IA e LLM?
Sim. A Hacktron revisa os riscos que vêm com funcionalidades de IA e código gerado por IA, incluindo prompt injection, manipulação insegura de entradas e saídas de LLM e integrações inseguras de agentes de IA ou uso de ferramentas.
Quais linguagens e frameworks a Hacktron suporta?
O revisor de IA da Hacktron lê código em qualquer linguagem, então ele não está limitado a uma lista fixa. Para as linguagens que as equipes mais usam, ele adiciona análise mais profunda e específica por linguagem. Se você não vê sua stack abaixo, agende uma conversa e confirmaremos a cobertura para suas necessidades específicas.
Quais plataformas de controle de versão a Hacktron suporta?
A Hacktron revisa pull e merge requests no GitHub (incluindo GitHub Enterprise) e no GitLab (incluindo instâncias self-hosted). Repositórios do Bitbucket podem ser conectados para scans e para encaminhar achados como issues.
Vocês suportam GitHub Enterprise e GitLab self-hosted?
Sim. Conecte o GitHub Enterprise ou uma instância self-hosted do GitLab usando um personal access token.
Com quais issue trackers e ferramentas de notificação a Hacktron se integra?
A Hacktron envia alertas em tempo real para o Slack e cria tickets no Jira e no Linear, para que a remediação se encaixe no fluxo de trabalho que sua equipe já usa. No Slack, você também pode triar achados diretamente na thread.
Existe uma API?
Sim. A Hacktron tem uma API REST pública com chaves de API no escopo da organização para disparar scans, recuperar e exportar achados e gerenciar repositórios.
Posso dar contexto extra sobre minha base de código à Hacktron?
Sim. Adicione um arquivo
.hacktron/rules.md ao seu repositório, ou envie documentos de contexto em markdown e vincule-os aos repositórios, para informar à Hacktron sobre sua stack, suas convenções e o que mais importa na revisão.
Posso executar a Hacktron self-hosted ou on-premises?
Sim. A Hacktron oferece uma edição on-premises que roda inteiramente dentro da sua própria infraestrutura, com contas locais.
Como a Hacktron acessa meu código-fonte?
Para scans na nuvem, a Hacktron clona seu repositório em um ambiente de scan isolado para analisá-lo e armazena os achados resultantes (incluindo os trechos de código relevantes) na sua conta Hacktron. Se você precisa que o código permaneça dentro do seu próprio ambiente, use a edição on-premises.
Como faço login?
Faça login com Google, GitHub ou e-mail e senha. A edição on-premises usa contas locais.
Vocês suportam equipes e acesso baseado em funções?
Sim. A Hacktron é multi-tenant, com organizações, convites de membros e controle de acesso baseado em funções entre owners, admins e membros.
A Hacktron está em conformidade com SOC 2?
Sim. A Hacktron obteve o SOC 2 Type 1. Leia o anúncio.
Existe teste grátis?
Sim. A Hacktron inclui um teste grátis de 14 dias.
Como funciona a cobrança da Hacktron?
A Hacktron é cobrada por desenvolvedor, com pentests debitados de um saldo separado de créditos de pentest. Inicie um teste grátis ou agende uma demo para ver os preços atuais.
A Hacktron é gratuita para projetos open source?
Sim. Por meio do Hacktron Open Source Program, mantenedores de repositórios públicos qualificados podem obter revisões de segurança de PR gratuitas. Inscreva-se na nossa página de Open Source.
Ainda tem dúvidas?
Comece a revisar seus pull requests em minutos ou fale com nossa equipe.