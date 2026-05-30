A Hacktron é uma plataforma de revisão de segurança de código com IA. Seus agentes de IA revisam seus repositórios em busca de vulnerabilidades exploráveis e as apresentam como comentários em pull requests e achados no dashboard. Ela funciona em dois modos: revisões por PR, executadas a cada pull ou merge request, e scans whitebox (também chamados de pentests), que analisam todo o código-fonte de um repositório.