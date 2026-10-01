No Pwn, No Pay

Crítico Tokens previsíveis de redefinição de senha permitem a tomada de contas

Alto A atribuição em massa no perfil permite que um funcionário se torne administrador

Alto O gerenciamento administrativo de usuários não aplica os papéis

Alto Os detalhes e a exclusão de despesas não verificam a quem pertence o registro

Alto A importação de recibos pode fazer requisições do lado do servidor a serviços internos

Alto Gestores podem aprovar despesas fora do seu departamento

Médio A importação de recibos armazena tipos de arquivo não validados