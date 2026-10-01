A OpenAI fez uma parceria com a Hacktron para encontrar vulnerabilidades em seus sistemas. Leia o anúncio.
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No Pwn, No Pay

Se um pentest do Hacktron Whitebox não encontrar nenhum problema alto ou crítico validado na sua aplicação, devolvemos o valor.

Agende uma demo para começar um, ou leia antes o relatório de exemplo.

Processo
Agende uma demo

Trinta minutos para definir a aplicação e o escopo.

Faça o pentest

Entregue o código-fonte do GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps, Bitbucket ou de um arquivo compactado. Adicione uma cópia implantada e credenciais de teste se quiser que os ataques sejam testados ao vivo.

Receba o relatório

O pentest de exemplo de outubro de 2026 encontrou um problema crítico e cinco altos em um app de despesas. Basta um deles para não haver reembolso.

  1. Crítico

    Tokens previsíveis de redefinição de senha permitem a tomada de contas

  2. Alto

    A atribuição em massa no perfil permite que um funcionário se torne administrador

  3. Alto

    O gerenciamento administrativo de usuários não aplica os papéis

  4. Alto

    Os detalhes e a exclusão de despesas não verificam a quem pertence o registro

  5. Alto

    A importação de recibos pode fazer requisições do lado do servidor a serviços internos

  6. Alto

    Gestores podem aprovar despesas fora do seu departamento

  7. Médio

    A importação de recibos armazena tipos de arquivo não validados

  8. Médio

    A exportação em CSV expõe despesas de outros funcionários

Termos e condições
  1. Um pentest exige acesso ao código-fonte.
  2. A oferta vale apenas para contratos comerciais de pentest agendados pelo link “Agende uma demo” acima.
  3. A severidade final é determinada pela pontuação CVSS v4 das descobertas validadas por analistas.
  4. O reembolso só se aplica quando o relatório final não contém descobertas validadas de severidade alta ou crítica dentro do escopo acordado.
  5. A Hacktron pode recusar contratos que não se encaixem nesta oferta por escopo, viabilidade comercial ou restrições de entrega.

Agende uma demo para começar um nestes termos.
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