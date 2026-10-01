No Pwn, No Pay
Se um pentest do Hacktron Whitebox não encontrar nenhum problema alto ou crítico validado na sua aplicação, devolvemos o valor.
Agende uma demo para começar um, ou leia antes o relatório de exemplo.
Processo
- Agende uma demo
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Trinta minutos para definir a aplicação e o escopo.
- Faça o pentest
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Entregue o código-fonte do GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps, Bitbucket ou de um arquivo compactado. Adicione uma cópia implantada e credenciais de teste se quiser que os ataques sejam testados ao vivo.
- Receba o relatório
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O pentest de exemplo de outubro de 2026 encontrou um problema crítico e cinco altos em um app de despesas. Basta um deles para não haver reembolso.
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Crítico
Tokens previsíveis de redefinição de senha permitem a tomada de contas
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Alto
A atribuição em massa no perfil permite que um funcionário se torne administrador
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Alto
O gerenciamento administrativo de usuários não aplica os papéis
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Alto
Os detalhes e a exclusão de despesas não verificam a quem pertence o registro
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Alto
A importação de recibos pode fazer requisições do lado do servidor a serviços internos
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Alto
Gestores podem aprovar despesas fora do seu departamento
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Médio
A importação de recibos armazena tipos de arquivo não validados
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Médio
A exportação em CSV expõe despesas de outros funcionários
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Termos e condições
- Um pentest exige acesso ao código-fonte.
- A oferta vale apenas para contratos comerciais de pentest agendados pelo link “Agende uma demo” acima.
- A severidade final é determinada pela pontuação CVSS v4 das descobertas validadas por analistas.
- O reembolso só se aplica quando o relatório final não contém descobertas validadas de severidade alta ou crítica dentro do escopo acordado.
- A Hacktron pode recusar contratos que não se encaixem nesta oferta por escopo, viabilidade comercial ou restrições de entrega.
Agende uma demo para começar um nestes termos.