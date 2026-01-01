Ele faz push no nosso código? Ele faz push em uma branch própria e abre um pull request a partir dela. Nunca faz merge.

Quais achados iniciam uma execução? Achados novos que correspondem a uma automação ativada. Cada achado tem no máximo uma execução. Qualquer membro pode iniciar uma execução em um achado mais antigo com Remediate.

Qual a diferença para o Fix with AI no Review ? O Fix with AI leva o achado ao editor de um desenvolvedor. Com o Remediation, o agente da Hacktron faz a correção, então ninguém precisa assumir o achado.