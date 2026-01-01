A OpenAI fez uma parceria com a Hacktron para encontrar vulnerabilidades em seus sistemas.
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O
Review e o Whitebox encontram vulnerabilidades mais rápido do que a maioria dos times consegue corrigi-las. O Automations entrega cada novo achado que corresponde às suas regras a um agente da Hacktron, que verifica se o achado é real, corrige, roda seus testes e abre um pull request para seu time revisar. Agende uma demo ou leia o guia de remediação. Remediação
O agente começa testando se o achado pode ser explorado no seu código. Quando não pode, o código fica como está e a execução registra o motivo. Quando pode, o agente faz a menor mudança que corrige a causa raiz, roda os testes do repositório e adiciona testes de regressão para a correção.
Novo achado
Verificar
Sem correção
Falso positivo
Corrigir
Testar
Falhou
Sucesso
Novo achado
Verificar
Corrigir
Testar
Sucesso
Sem correção
Falso positivo
Falhou
Novo achado
Verificar
Corrigir
Testar
Sucesso
Sem correção
Falso positivo
Falhou
Novo achado
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Sem correção
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Falhou
Novo achado
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Sucesso
Sem correção
Falso positivo
Falhou
Novo achado
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Sem correção
Falso positivo
Falhou
Novo achado
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Sem correção
Falso positivo
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Novo achado
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Falhou
Novo achado
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Sucesso
Sem correção
Falso positivo
Falhou
Novo achado
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Sucesso
Sem correção
Falso positivo
Falhou
Pull requests
O pull request vai para onde o bug surgiu, no GitHub, GitLab, Azure DevOps ou Bitbucket.
Branch padrão
PRs mesclados ou fechados, forks e achados do
Whitebox têm fix aqui.
Pull request aberto
A correção abre na branch que trouxe o bug, com o autor dela como revisor.
Branch padrão
PRs mesclados ou fechados, forks e achados do
Whitebox têm fix aqui.
Pull request aberto
A correção abre na branch que trouxe o bug, com o autor dela como revisor.
Branch padrão
PRs mesclados ou fechados, forks e achados do
Whitebox têm fix aqui.
Pull request aberto
A correção abre na branch que trouxe o bug, com o autor dela como revisor.
Branch padrão
PRs mesclados ou fechados, forks e achados do
Whitebox têm fix aqui.
Pull request aberto
A correção abre na branch que trouxe o bug, com o autor dela como revisor.
Branch padrão
PRs mesclados ou fechados, forks e achados do
Whitebox têm fix aqui.
Pull request aberto
A correção abre na branch que trouxe o bug, com o autor dela como revisor.
Branch padrão
PRs mesclados ou fechados, forks e achados do
Whitebox têm fix aqui.
Pull request aberto
A correção abre na branch que trouxe o bug, com o autor dela como revisor.
Branch padrão
PRs mesclados ou fechados, forks e achados do
Whitebox têm fix aqui.
Pull request aberto
A correção abre na branch que trouxe o bug, com o autor dela como revisor.
Branch padrão
PRs mesclados ou fechados, forks e achados do
Whitebox têm fix aqui.
Pull request aberto
A correção abre na branch que trouxe o bug, com o autor dela como revisor.
Branch padrão
PRs mesclados ou fechados, forks e achados do
Whitebox têm fix aqui.
Pull request aberto
A correção abre na branch que trouxe o bug, com o autor dela como revisor.
Branch padrão
PRs mesclados ou fechados, forks e achados do
Whitebox têm fix aqui.
Pull request aberto
A correção abre na branch que trouxe o bug, com o autor dela como revisor.
Regras
Um administrador da organização configura uma automação uma vez, e ela roda a cada correspondência a partir daí.
Crítica
Alta
Média
Baixa
Gatilho
Um novo achado, filtrado por severidade e por repositório ou aplicação.
Ambiente
Repositórios e aplicações, em cada branch ou em até duas escolhidas.
Ação
Remediation.
Notificador
Canal do Slack, e-mail a membros ou ambos.
Crítica
Alta
Média
Baixa
Gatilho
Um novo achado, filtrado por severidade e por repositório ou aplicação.
Ambiente
Repositórios e aplicações, em cada branch ou em até duas escolhidas.
Ação
Remediation.
Notificador
Canal do Slack, e-mail a membros ou ambos.
Crítica
Alta
Média
Baixa
Gatilho
Um novo achado, filtrado por severidade e por repositório ou aplicação.
Ambiente
Repositórios e aplicações, em cada branch ou em até duas escolhidas.
Ação
Remediation.
Notificador
Canal do Slack, e-mail a membros ou ambos.
Crítica
Alta
Média
Baixa
Gatilho
Um novo achado, filtrado por severidade e por repositório ou aplicação.
Ambiente
Repositórios e aplicações, em cada branch ou em até duas escolhidas.
Ação
Remediation.
Notificador
Canal do Slack, e-mail a membros ou ambos.
Crítica
Alta
Média
Baixa
Gatilho
Um novo achado, filtrado por severidade e por repositório ou aplicação.
Ambiente
Repositórios e aplicações, em cada branch ou em até duas escolhidas.
Ação
Remediation.
Notificador
Canal do Slack, e-mail a membros ou ambos.
Crítica
Alta
Média
Baixa
Gatilho
Um novo achado, filtrado por severidade e por repositório ou aplicação.
Ambiente
Repositórios e aplicações, em cada branch ou em até duas escolhidas.
Ação
Remediation.
Notificador
Canal do Slack, e-mail a membros ou ambos.
Crítica
Alta
Média
Baixa
Gatilho
Um novo achado, filtrado por severidade e por repositório ou aplicação.
Ambiente
Repositórios e aplicações, em cada branch ou em até duas escolhidas.
Ação
Remediation.
Notificador
Canal do Slack, e-mail a membros ou ambos.
Crítica
Alta
Média
Baixa
Gatilho
Um novo achado, filtrado por severidade e por repositório ou aplicação.
Ambiente
Repositórios e aplicações, em cada branch ou em até duas escolhidas.
Ação
Remediation.
Notificador
Canal do Slack, e-mail a membros ou ambos.
Crítica
Alta
Média
Baixa
Gatilho
Um novo achado, filtrado por severidade e por repositório ou aplicação.
Ambiente
Repositórios e aplicações, em cada branch ou em até duas escolhidas.
Ação
Remediation.
Notificador
Canal do Slack, e-mail a membros ou ambos.
Crítica
Alta
Média
Baixa
Gatilho
Um novo achado, filtrado por severidade e por repositório ou aplicação.
Ambiente
Repositórios e aplicações, em cada branch ou em até duas escolhidas.
Ação
Remediation.
Notificador
Canal do Slack, e-mail a membros ou ambos.
Perguntas Ele faz push no nosso código?
Ele faz push em uma branch própria e abre um pull request a partir dela. Nunca faz merge.
Quais achados iniciam uma execução?
Achados novos que correspondem a uma automação ativada. Cada achado tem no máximo uma execução. Qualquer membro pode iniciar uma execução em um achado mais antigo com Remediate.
Qual a diferença para o Fix with AI no Review?
O Fix with AI leva o achado ao editor de um desenvolvedor. Com o Remediation, o agente da Hacktron faz a correção, então ninguém precisa assumir o achado.
Quanto custa uma execução?
As execuções usam créditos de automação, um saldo único para a organização, cobrado quando a execução termina. O custo varia com o tamanho da execução, e cada ambiente pode ter um limite.
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