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Hacktron Whitebox

Pentests de caixa branca completos. Na velocidade da máquina.

O Hacktron Whitebox dá ao seu pentest o que falta aos testes de caixa-preta: o seu código-fonte. Com ele, o Hacktron encontra as falhas de lógica de negócio e de fluxo de dados que um testador externo não consegue ver, e comprova cada uma.

Você vê o preço antes de começar e termina com um relatório pronto para SOC 2 ou ISO 27001.

Agende uma demo ou inicie um pentest.

Escopo

Uma aplicação, do código-fonte à versão implantada.

 Código

Repositório conectado, URL pública ou arquivo.

 Revisão Uma branch, tag ou commit. Escopo

O repositório inteiro ou as pastas que você escolher.

 Testes dinâmicos

Opcional. A URL do seu app e passos de login de teste.

 Contexto

Opcional. Arquitetura ou modelo de ameaças.

 Estimativa Pentest começa Código

Repositório conectado, URL pública ou arquivo.

 Revisão Uma branch, tag ou commit. Escopo

O repositório inteiro ou as pastas que você escolher.

 Testes dinâmicos

Opcional. A URL do seu app e passos de login de teste.

 Contexto

Opcional. Arquitetura ou modelo de ameaças.

 Estimativa Pentest começa Código

Repositório conectado, URL pública ou arquivo.

 Revisão Uma branch, tag ou commit. Escopo

O repositório inteiro ou as pastas que você escolher.

 Testes dinâmicos

Opcional. A URL do seu app e passos de login de teste.

 Contexto

Opcional. Arquitetura ou modelo de ameaças.

 Estimativa Pentest começa Código

Repositório conectado, URL pública ou arquivo.

 Revisão Uma branch, tag ou commit. Escopo

O repositório inteiro ou as pastas que você escolher.

 Testes dinâmicos

Opcional. A URL do seu app e passos de login de teste.

 Contexto

Opcional. Arquitetura ou modelo de ameaças.

 Estimativa Pentest começa Código

Repositório conectado, URL pública ou arquivo.

 Revisão Uma branch, tag ou commit. Escopo

O repositório inteiro ou as pastas que você escolher.

 Testes dinâmicos

Opcional. A URL do seu app e passos de login de teste.

 Contexto

Opcional. Arquitetura ou modelo de ameaças.

 Estimativa Pentest começa Código

Repositório conectado, URL pública ou arquivo.

 Revisão Uma branch, tag ou commit. Escopo

O repositório inteiro ou as pastas que você escolher.

 Testes dinâmicos

Opcional. A URL do seu app e passos de login de teste.

 Contexto

Opcional. Arquitetura ou modelo de ameaças.

 Estimativa Pentest começa Código

Repositório conectado, URL pública ou arquivo.

 Revisão Uma branch, tag ou commit. Escopo

O repositório inteiro ou as pastas que você escolher.

 Testes dinâmicos

Opcional. A URL do seu app e passos de login de teste.

 Contexto

Opcional. Arquitetura ou modelo de ameaças.

 Estimativa Pentest começa Código Repositório conectado, URL pública ou arquivo. Revisão Uma branch, tag ou commit. Escopo O repositório inteiro ou as pastas que você escolher. Testes dinâmicos Opcional. A URL do seu app e passos de login de teste. Contexto Opcional. Arquitetura ou modelo de ameaças. Estimativa Pentest começa Código Repositório conectado, URL pública ou arquivo. Revisão Uma branch, tag ou commit. Escopo O repositório inteiro ou as pastas que você escolher. Testes dinâmicos Opcional. A URL do seu app e passos de login de teste. Contexto Opcional. Arquitetura ou modelo de ameaças. Estimativa Pentest começa Código Repositório conectado, URL pública ou arquivo. Revisão Uma branch, tag ou commit. Escopo O repositório inteiro ou as pastas que você escolher. Testes dinâmicos Opcional. A URL do seu app e passos de login de teste. Contexto Opcional. Arquitetura ou modelo de ameaças. Estimativa Pentest começa

Testes

Agentes leem a aplicação e rastreiam a entrada não confiável desde onde ela entra até onde é usada. Cada possível achado é testado em um sandbox isolado, ou contra sua aplicação implantada quando os testes dinâmicos estão ativos, e então confirmado ou descartado com o motivo. Pesquisadores de segurança validam os achados e entregam problemas reproduzíveis com orientações de correção.

 Criando ambiente Construindo grafo de chamadas Mapeando superfície de ataque Rastreando fluxo de dados Testes dinâmicos 26:46 Criando ambiente Construindo grafo de chamadas Mapeando superfície de ataque Rastreando fluxo de dados Testes dinâmicos 26:46 Criando ambiente Construindo grafo de chamadas Mapeando superfície de ataque Rastreando fluxo de dados Testes dinâmicos 26:46 Criando ambiente Construindo grafo de chamadas Mapeando superfície de ataque Rastreando fluxo de dados Testes dinâmicos 26:46 Criando ambiente Construindo grafo de chamadas Mapeando superfície de ataque Rastreando fluxo de dados Testes dinâmicos 26:46 Criando ambiente Construindo grafo de chamadas Mapeando superfície de ataque Rastreando fluxo de dados Testes dinâmicos 26:46 Criando ambiente Construindo grafo de chamadas Mapeando superfície de ataque Rastreando fluxo de dados Testes dinâmicos 26:46 Criando ambiente Construindo grafo de chamadas Mapeando superfície de ataque Rastreando fluxo de dados Testes dinâmicos 26:46 Criando ambiente Construindo grafo de chamadas Mapeando superfície de ataque Rastreando fluxo de dados Testes dinâmicos 26:46 Criando ambiente Construindo grafo de chamadas Mapeando superfície de ataque Rastreando fluxo de dados Testes dinâmicos 26:46

Correções

Escolha Remediate em um achado e um agente da Hacktron escreve uma correção, testa e abre um pull request.

Saiba mais sobre o Automations .

 Novo achado Verificar Sem correção Falso positivo Corrigir Testar Falhou Sucesso Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou Novo achado Verificar Corrigir Testar Sucesso Sem correção Falso positivo Falhou

Relatórios

Cada achado confirmado vem com onde está, como foi comprovado e como corrigi-lo. O relatório completo é para seus engenheiros e o relatório executivo para a liderança e os auditores. Ambos são reemitidos após o reteste gratuito, e uma carta de atestado confirma o pentest.

O relatório completo de exemplo vem de um pentest de um aplicativo de despesas de demonstração.
Página 7 do relatório completo de exemplo: achado HCK-001, tokens previsíveis de redefinição de senha permitem tomar o controle de contasPágina 7 do relatório completo de exemplo: achado HCK-001, tokens previsíveis de redefinição de senha permitem tomar o controle de contas
Relatório completo
Página 6 do relatório executivo de exemplo: resumo dos achados e principais achadosPágina 6 do relatório executivo de exemplo: resumo dos achados e principais achados
Relatório executivo
Carta de atestado de exemplo que confirma um pentest com retesteCarta de atestado de exemplo que confirma um pentest com reteste
Carta de atestado

Preço

O preço acompanha o tamanho do código.

Perguntas

É um teste de caixa-preta?

Não. O Whitebox lê o código-fonte, então acompanha detalhes de implementação, fluxos de dados e lógica de negócio. Para código sensível, envie um arquivo compactado ou execute-o dentro da sua própria rede no plano Enterprise.

Os testes dinâmicos são seguros?

Aponte-os para um ambiente de staging com contas de teste. Antes de o pentest começar, o Hacktron segue seus passos de login enquanto você acompanha, e cada ação fica registrada.

Podemos iniciá-lo pelas nossas próprias ferramentas?

Sim. Inicie um pentest pelo Slack, via MCP ou pela API. Um administrador da organização aprova o início.

Contato

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