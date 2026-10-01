A OpenAI fez uma parceria com a Hacktron para encontrar vulnerabilidades em seus sistemas.
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Aceitar Recusar Aviso de cookies Escolha um exemplo: Fider Gumroad Hacktron Whitebox
Pentests de caixa branca completos. Na velocidade da máquina.
O Hacktron
Whitebox dá ao seu pentest o que falta aos testes de caixa-preta: o seu código-fonte. Com ele, o Hacktron encontra as falhas de lógica de negócio e de fluxo de dados que um testador externo não consegue ver, e comprova cada uma.
Você vê o preço antes de começar e termina com um relatório pronto para SOC 2 ou ISO 27001.
Agende uma demo ou inicie um pentest. Escopo
Uma aplicação, do código-fonte à versão implantada.
Código
Repositório conectado, URL pública ou arquivo.
Revisão
Uma branch, tag ou commit.
Escopo
O repositório inteiro ou as pastas que você escolher.
Testes dinâmicos
Opcional. A URL do seu app e passos de login de teste.
Contexto
Opcional. Arquitetura ou modelo de ameaças.
Estimativa
Pentest começa
Código
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Uma branch, tag ou commit.
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O repositório inteiro ou as pastas que você escolher.
Testes dinâmicos
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Testes dinâmicos
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Testes dinâmicos
Opcional. A URL do seu app e passos de login de teste.
Contexto
Opcional. Arquitetura ou modelo de ameaças.
Estimativa
Pentest começa
Testes
Agentes leem a aplicação e rastreiam a entrada não confiável desde onde ela entra até onde é usada. Cada possível achado é testado em um sandbox isolado, ou contra sua aplicação implantada quando os testes dinâmicos estão ativos, e então confirmado ou descartado com o motivo. Pesquisadores de segurança validam os achados e entregam problemas reproduzíveis com orientações de correção.
Criando ambiente
Construindo grafo de chamadas
Mapeando superfície de ataque
Rastreando fluxo de dados
Testes dinâmicos
26:46
Criando ambiente
Construindo grafo de chamadas
Mapeando superfície de ataque
Rastreando fluxo de dados
Testes dinâmicos
26:46
Criando ambiente
Construindo grafo de chamadas
Mapeando superfície de ataque
Rastreando fluxo de dados
Testes dinâmicos
26:46
Criando ambiente
Construindo grafo de chamadas
Mapeando superfície de ataque
Rastreando fluxo de dados
Testes dinâmicos
26:46
Criando ambiente
Construindo grafo de chamadas
Mapeando superfície de ataque
Rastreando fluxo de dados
Testes dinâmicos
26:46
Criando ambiente
Construindo grafo de chamadas
Mapeando superfície de ataque
Rastreando fluxo de dados
Testes dinâmicos
26:46
Criando ambiente
Construindo grafo de chamadas
Mapeando superfície de ataque
Rastreando fluxo de dados
Testes dinâmicos
26:46
Criando ambiente
Construindo grafo de chamadas
Mapeando superfície de ataque
Rastreando fluxo de dados
Testes dinâmicos
26:46
Criando ambiente
Construindo grafo de chamadas
Mapeando superfície de ataque
Rastreando fluxo de dados
Testes dinâmicos
26:46
Criando ambiente
Construindo grafo de chamadas
Mapeando superfície de ataque
Rastreando fluxo de dados
Testes dinâmicos
26:46
Correções
Escolha Remediate em um achado e um agente da Hacktron escreve uma correção, testa e abre um pull request.
Saiba mais sobre o Automations .
Novo achado
Verificar
Sem correção
Falso positivo
Corrigir
Testar
Falhou
Sucesso
Novo achado
Verificar
Corrigir
Testar
Sucesso
Sem correção
Falso positivo
Falhou
Novo achado
Verificar
Corrigir
Testar
Sucesso
Sem correção
Falso positivo
Falhou
Novo achado
Verificar
Corrigir
Testar
Sucesso
Sem correção
Falso positivo
Falhou
Novo achado
Verificar
Corrigir
Testar
Sucesso
Sem correção
Falso positivo
Falhou
Novo achado
Verificar
Corrigir
Testar
Sucesso
Sem correção
Falso positivo
Falhou
Novo achado
Verificar
Corrigir
Testar
Sucesso
Sem correção
Falso positivo
Falhou
Novo achado
Verificar
Corrigir
Testar
Sucesso
Sem correção
Falso positivo
Falhou
Novo achado
Verificar
Corrigir
Testar
Sucesso
Sem correção
Falso positivo
Falhou
Novo achado
Verificar
Corrigir
Testar
Sucesso
Sem correção
Falso positivo
Falhou
Relatórios
Cada achado confirmado vem com onde está, como foi comprovado e como corrigi-lo. O relatório completo é para seus engenheiros e o relatório executivo para a liderança e os auditores. Ambos são reemitidos após o reteste gratuito, e uma carta de atestado confirma o pentest.
O
relatório completo de exemplo vem de um pentest de um aplicativo de despesas de demonstração. Relatório completo Relatório executivo Carta de atestado Preço Perguntas É um teste de caixa-preta?
Não. O
Whitebox lê o código-fonte, então acompanha detalhes de implementação, fluxos de dados e lógica de negócio. Para código sensível, envie um arquivo compactado ou execute-o dentro da sua própria rede no plano Enterprise. Os testes dinâmicos são seguros?
Aponte-os para um ambiente de staging com contas de teste. Antes de o pentest começar, o Hacktron segue seus passos de login enquanto você acompanha, e cada ação fica registrada.
Podemos iniciá-lo pelas nossas próprias ferramentas?
Sim. Inicie um pentest pelo Slack, via MCP ou pela API. Um administrador da organização aprova o início.
Contato < Red Review > Hacktron
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