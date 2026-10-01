Hacktron Whitebox

Pentests de caixa branca completos. Na velocidade da máquina.

O Hacktron Whitebox dá ao seu pentest o que falta aos testes de caixa-preta: o seu código-fonte. Com ele, o Hacktron encontra as falhas de lógica de negócio e de fluxo de dados que um testador externo não consegue ver, e comprova cada uma.

Você vê o preço antes de começar e termina com um relatório pronto para SOC 2 ou ISO 27001.

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