Zayne Zhang é cofundador e CEO da Hacktron. Ele tem crédito em 15 CVEs, incluindo três no parser HTTP do Node.js, e ficou em primeiro lugar no bug bounty de 2022 do Ministério da Defesa de Singapura e em três programas privados do governo de Singapura. Ficou em segundo lugar nas finais do DEF CON CTF em 2023 e 2024 com a Blue Water e fundou a Social Engineering Experts, a equipe de CTF mais bem classificada de Singapura. Antes, Zayne fez pesquisa de segurança no TikTok e auditorias para a Cure53. Ele começou a carreira na Cyber Defence School das Forças Armadas de Singapura, onde se formou em primeiro lugar da turma. Estudou ciência da computação em Cambridge com distinção máxima antes de sair para fundar a Hacktron.