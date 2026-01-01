Clientes
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“O Hacktron foca em problemas de segurança reais e exploráveis, com impacto claro e orientação de correção. Ele encontra com consistência achados de alto valor nos PRs antes de serem publicados, e assim gastamos menos tempo com triagem e mais tempo corrigindo o risco real.”
Davit Karapetyan Engenheiro de segurança de produto
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“Agora conseguimos escalar a varredura de segurança para todos os nossos PRs. O Hacktron sinaliza possíveis problemas, e assim concentramos o esforço de revisão nos pull requests que precisam de mais atenção.”
Julio Araujo Diretor de segurança
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“O Hacktron pegou isso no PR, então nunca chegou à nossa branch principal. É isso que importa para nós.”
Dragos Dimitriu Responsável por compliance
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“É como ter um pentester revisando cada PR que você faz.”
Dima Grossman CTO
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“Não vejo outra forma de escalar isso. Ajuda muito ter o Hacktron fazendo a primeira passada nos nossos problemas de segurança.”
Jian Jie Liau CTO
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“Em pagamentos, cada pull request é uma decisão de risco. O Hacktron nos dá uma camada de revisão de segurança com IA, sempre ativa, ao lado dos nossos engenheiros, para que nenhum revisor carregue esse risco sozinho e a gente continue entregando rápido.”
Nick Ryabov CTO