Central de confiança

Desconhecido: Planos de continuidade e recuperação de desastres estabelecidos A empresa mantém planos de continuidade de negócios e recuperação de desastres que incluem planos de comunicação para manter a continuidade da segurança da informação caso pessoas-chave fiquem indisponíveis.

Desconhecido: Planos de continuidade e recuperação de desastres testados A empresa mantém um plano documentado de continuidade de negócios e recuperação de desastres (BC/DR) e o testa pelo menos uma vez por ano.

Desconhecido: Seguro cibernético mantido A empresa mantém um seguro cibernético para reduzir o impacto financeiro de interrupções nos negócios.

Desconhecido: Sistema de gestão de configuração estabelecido A empresa tem um procedimento de gestão de configuração que garante que as configurações de sistema sejam implantadas de forma consistente em todo o ambiente.

Desconhecido: Ciclo de vida de desenvolvimento estabelecido A empresa mantém uma metodologia formal de ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas (SDLC) que rege o desenvolvimento, a aquisição, a implementação, as mudanças (inclusive emergenciais) e a manutenção dos sistemas de informação e dos requisitos tecnológicos relacionados.

Desconhecido: SOC 2 – Descrição do sistema Preencher uma descrição do sistema para a Seção III do relatório de auditoria

Desconhecido: Política de denúncias estabelecida A empresa formalizou uma política de denúncias e mantém um canal de comunicação anônimo para que usuários relatem possíveis problemas ou suspeitas de fraude.

Desconhecido: Reuniões de supervisão do conselho realizadas A alta administração informa o conselho de administração, ou um comitê competente, pelo menos uma vez por ano sobre o estado dos riscos de cibersegurança e privacidade da empresa. O conselho dá feedback e orientação à administração quando necessário.

Desconhecido: Estatuto do conselho documentado O conselho de administração da empresa tem um estatuto documentado que define suas responsabilidades de supervisão do controle interno.

Desconhecido: Experiência do conselho desenvolvida Os membros do conselho têm experiência suficiente para supervisionar a capacidade da administração de projetar, implementar e operar controles de segurança da informação. O conselho contrata especialistas e consultores externos em segurança da informação quando necessário.

Desconhecido: Reuniões do conselho realizadas O conselho de administração se reúne pelo menos uma vez por ano e mantém atas formais. O conselho inclui conselheiros independentes da empresa.

Desconhecido: Processos de backup estabelecidos A política de backup da empresa documenta os requisitos de backup e recuperação dos dados de clientes.

Desconhecido: Mudanças no sistema comunicadas externamente A empresa notifica os clientes sobre mudanças críticas no sistema que possam afetar seu processamento.

Desconhecido: Papéis e responsabilidades da gestão definidos A gestão da empresa definiu papéis e responsabilidades para supervisionar o desenho e a implementação dos controles de segurança da informação.

Desconhecido: Papéis e responsabilidades definidos Os papéis e responsabilidades de projeto, desenvolvimento, implementação, operação, manutenção e monitoramento dos controles de segurança da informação são formalmente atribuídos nas descrições de cargos ou na política de papéis e responsabilidades.

Desconhecido: Políticas de segurança estabelecidas e revisadas As políticas e os procedimentos de segurança da informação da empresa estão documentados e são revisados pelo menos uma vez por ano.

Desconhecido: Sistema de suporte disponível A empresa mantém um sistema de suporte externo que permite aos usuários relatar ao pessoal adequado falhas, incidentes, preocupações e outras reclamações.

Desconhecido: Mudanças no sistema comunicadas A empresa comunica mudanças no sistema aos usuários internos autorizados.

Desconhecido: Solicitações de acesso exigidas A empresa garante que o acesso dos usuários aos componentes do sistema no escopo seja baseado em cargo e função, ou exija um formulário de solicitação documentado e aprovação do gestor antes de ser concedido.

Desconhecido: Políticas de resposta a incidentes estabelecidas A empresa mantém políticas e procedimentos documentados de resposta a incidentes de segurança e privacidade, comunicados aos usuários autorizados.

Desconhecido: Procedimentos de gestão de incidentes seguidos Os incidentes de segurança e privacidade da empresa são registrados, acompanhados, resolvidos e comunicados às partes afetadas ou relevantes pela gestão, conforme a política e os procedimentos de resposta a incidentes de segurança.

Desconhecido: Processos de acesso físico estabelecidos A empresa mantém processos para conceder, alterar e encerrar o acesso físico aos seus data centers, mediante autorização dos responsáveis pelos controles.

Desconhecido: Acesso ao data center revisado A empresa revisa o acesso aos data centers pelo menos uma vez por ano.

Desconhecido: Compromissos da empresa comunicados externamente Os compromissos de segurança da empresa são comunicados aos clientes nos contratos-quadro de serviços (MSA) ou nos termos de serviço (TOS).

Desconhecido: Recursos de suporte externo disponíveis A empresa oferece aos clientes guias e recursos de suporte técnico sobre a operação do sistema.

Desconhecido: Descrição do serviço comunicada A empresa fornece uma descrição de seus produtos e serviços a usuários internos e externos.

Desconhecido: Objetivos da avaliação de riscos definidos A empresa define seus objetivos para permitir a identificação e a avaliação dos riscos relacionados a eles.

Desconhecido: Avaliações de riscos realizadas A empresa realiza avaliações de riscos pelo menos uma vez por ano. Nesse processo, ameaças e mudanças (ambientais, regulatórias e tecnológicas) aos compromissos de serviço são identificadas e os riscos são avaliados formalmente. A avaliação considera o potencial de fraude e como ela pode afetar o alcance dos objetivos.