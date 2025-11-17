Fabian Faessler é head de engenharia de agentes na Hacktron. Ele é o LiveOverflow, cujo canal no YouTube ensina hacking a mais de um milhão de inscritos, e cofundou a Hextree com Thomas Roth. O Google patrocina os cursos de hacking de Android da Hextree, que os dois criaram com a equipe do Mobile Vulnerability Reward Program do Google. Antes, Fabian foi pentester sênior na Cure53, onde suas auditorias de 2013 a 2023 incluíram 1Password, Mullvad, SecureDrop e a carteira Mist da Ethereum. Ele tem mestrado em ciência da computação pela TU Berlin.