Hacktron vs Aikido

Alcance Red pone a prueba toda tu organización, Whitebox una aplicación y Review cada pull request. Código, nube, pentesting y protección en tiempo de ejecución, incluidos SAST, dependencias, secretos, contenedores y DAST.

Análisis Review lee cada cambio con grafos de llamadas de tus repositorios conectados, así que puede informar de una vulnerabilidad fuera de las líneas cambiadas. Las comprobaciones estáticas se ejecutan sobre el diff. Deep Review, un agente, trae contexto de fuera de las líneas cambiadas y revisa seguridad y calidad.

Hallazgos Un comentario en línea en la línea vulnerable, con la ruta de ataque, una prueba de concepto y un prompt para corregirlo. Comentarios en línea en el pull request con correcciones sugeridas.

Aprendizaje Un modelo de amenazas a partir de tu código, tu archivo de reglas y los documentos que añadas. Los desarrolladores responden para marcar un hallazgo como falso positivo, riesgo aceptado, válido o corregido. Guarda el contexto de las respuestas de los desarrolladores en la memoria del repositorio y lee los riesgos aceptados de archivos como AGENTS.md.

Correcciones Cada hallazgo incluye un prompt que abre la corrección en Cursor, Claude o Codex. Con Remediation, el agente de Hacktron prueba el hallazgo, lo corrige, añade tests y abre un pull request. Responde «Can you fix this?» y Aikido abre un pull request, si sus correcciones están activadas.