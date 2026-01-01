Hacktron vs Aikido
Aikido cubre código, nube y tiempo de ejecución. Hacktron hace seguridad ofensiva: un pentest de Whitebox cuesta unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código, mientras que el pentest típico de una aplicación en Aikido cuesta 4000 $.
Comparativa
|Hacktron
|Aikido
|Alcance
|Red pone a prueba toda tu organización, Whitebox una aplicación y Review cada pull request.
|Código, nube, pentesting y protección en tiempo de ejecución, incluidos SAST, dependencias, secretos, contenedores y DAST.
|Análisis
|Review lee cada cambio con grafos de llamadas de tus repositorios conectados, así que puede informar de una vulnerabilidad fuera de las líneas cambiadas.
|Las comprobaciones estáticas se ejecutan sobre el diff. Deep Review, un agente, trae contexto de fuera de las líneas cambiadas y revisa seguridad y calidad.
|Hallazgos
|Un comentario en línea en la línea vulnerable, con la ruta de ataque, una prueba de concepto y un prompt para corregirlo.
|Comentarios en línea en el pull request con correcciones sugeridas.
|Aprendizaje
|Un modelo de amenazas a partir de tu código, tu archivo de reglas y los documentos que añadas. Los desarrolladores responden para marcar un hallazgo como falso positivo, riesgo aceptado, válido o corregido.
|Guarda el contexto de las respuestas de los desarrolladores en la memoria del repositorio y lee los riesgos aceptados de archivos como AGENTS.md.
|Correcciones
|Cada hallazgo incluye un prompt que abre la corrección en Cursor, Claude o Codex. Con Remediation, el agente de Hacktron prueba el hallazgo, lo corrige, añade tests y abre un pull request.
|Responde «Can you fix this?» y Aikido abre un pull request, si sus correcciones están activadas.
|Pentests
|Whitebox prueba una aplicación a partir de su código fuente, y contra tu aplicación desplegada cuando las pruebas dinámicas están activadas. Incluye un retest gratuito y una carta de certificación.
|De caja blanca, gris o negra. Agentes separados intentan volver a explotar cada hallazgo, y los informes incluyen una carta de certificación.
Precio
|Hacktron
|Aikido
|Plan
|Review Pro, desde 40 $ por desarrollador al mes, con una prueba de 14 días.
|Basic 350 $, Pro 700 $ o Advanced 1050 $ al mes para 10 usuarios, con un 10 % de descuento en facturación anual.
|Incluye
|50 pull requests por desarrollador, compartidos en toda tu organización, con análisis ilimitados por pull request.
|Revisión de seguridad y comprobaciones de calidad en pull requests desde Basic. Deep Review cuesta 1 crédito por pull request, con 100 créditos al mes en Pro y 200 en Advanced.
|Por encima del límite
|1 $ por pull request adicional, desactivado por defecto.
|Un crédito equivale a 1 $ de saldo.
|Pentest
|Whitebox, de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.
|De 50 $ a más de 30 000 $ según el alcance, o unos 4000 $ por una aplicación y sus API principales.
Preguntas
¿Qué obtienes con Hacktron?
Cada hallazgo en un pull request muestra cómo lo explotaría un atacante, con la ruta de ataque, una prueba de concepto y una corrección en la línea vulnerable. Cuando necesitas un pentest, Whitebox prueba una aplicación a partir de su código fuente por unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.
¿Qué incluye un pentest de Whitebox?
Un pentest de una aplicación a partir de su código fuente, con pruebas dinámicas opcionales contra tu aplicación desplegada. Recibes informes técnicos y ejecutivos, guía de remediación, una carta de certificación y un retest gratuito, que sirven como evidencia de pentest para SOC 2, ISO 27001 y las revisiones de seguridad de tus clientes. Cuesta de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.
¿Qué busca Review?
Fallos de lógica de negocio, control de acceso roto, inyección, inyección de prompts, errores de seguridad de memoria, exposiciones en infraestructura como código, riesgos de la cadena de suministro y secretos filtrados.
¿Con qué proveedores de git funciona Review?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps y Bitbucket. Los hallazgos también llegan a Slack, Jira y Linear.