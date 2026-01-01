Hacktron vs Semgrep
Semgrep te dice qué corregir. Hacktron Review muestra cómo lo explotaría un atacante, con una prueba de concepto en la línea vulnerable. Hacktron Whitebox además hace un pentest de tu aplicación. Semgrep no.
Comparativa
|Hacktron
|Semgrep
|Alcance
|Red pone a prueba toda tu organización, Whitebox una aplicación y Review cada pull request.
|Semgrep Code para tu propio código, Supply Chain para dependencias y malware, y Secrets para credenciales.
|Análisis
|Review lee cada cambio con grafos de llamadas de tus repositorios conectados, así que puede informar de una vulnerabilidad fuera de las líneas cambiadas.
|Análisis estático determinista para problemas clásicos y análisis con IA para fallos complejos como la lógica de negocio.
|Hallazgos
|Un comentario en línea en la línea vulnerable, con la ruta de ataque, una prueba de concepto y un prompt para corregirlo.
|Comentarios en pull y merge requests con instrucciones de corrección paso a paso.
|Aprendizaje
|Un modelo de amenazas a partir de tu código, tu archivo de reglas y los documentos que añadas. Los desarrolladores responden para marcar un hallazgo como falso positivo, riesgo aceptado, válido o corregido.
|Aprende de las decisiones de triaje. Las memorias adaptan la guía de corrección por proyecto y regla.
|Correcciones
|Cada hallazgo incluye un prompt que abre la corrección en Cursor, Claude o Codex. Con Remediation, el agente de Hacktron prueba el hallazgo, lo corrige, añade tests y abre un pull request.
|Genera cambios de código para hallazgos de Code y Supply Chain y abre un pull o merge request.
|Pentests
|Whitebox prueba una aplicación a partir de su código fuente, y contra tu aplicación desplegada cuando las pruebas dinámicas están activadas. Incluye un retest gratuito y una carta de certificación.
|No se indican.
Precio
|Hacktron
|Semgrep
|Plan
|Review Pro, desde 40 $ por desarrollador al mes, con una prueba de 14 días.
|Teams, por colaborador al mes: Code 30 $, Supply Chain 30 $ y Secrets 15 $.
|Incluye
|50 pull requests por desarrollador, compartidos en toda tu organización, con análisis ilimitados por pull request.
|20 créditos de IA por desarrollador al mes y hasta 500 repositorios privados.
|Por encima del límite
|1 $ por pull request adicional, desactivado por defecto.
|No se indica.
|Pentest
|Whitebox, de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.
|No se indican.
Preguntas
¿Qué obtienes con Hacktron?
Cada hallazgo muestra cómo lo explotaría un atacante en tu código, con la ruta de ataque, una prueba de concepto y una corrección en la línea vulnerable. Whitebox además hace pentests de tu aplicación a partir de su código fuente, desde 50 $.
¿Qué incluye un pentest de Whitebox?
Un pentest de una aplicación a partir de su código fuente, con pruebas dinámicas opcionales contra tu aplicación desplegada. Recibes informes técnicos y ejecutivos, guía de remediación, una carta de certificación y un retest gratuito, que sirven como evidencia de pentest para SOC 2, ISO 27001 y las revisiones de seguridad de tus clientes. Cuesta de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.
¿Qué busca Review?
Fallos de lógica de negocio, control de acceso roto, inyección, inyección de prompts, errores de seguridad de memoria, exposiciones en infraestructura como código, riesgos de la cadena de suministro y secretos filtrados.
¿Con qué proveedores de git funciona Review?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps y Bitbucket. Los hallazgos también llegan a Slack, Jira y Linear.