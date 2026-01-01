Hacktron vs Semgrep

Alcance Red pone a prueba toda tu organización, Whitebox una aplicación y Review cada pull request. Semgrep Code para tu propio código, Supply Chain para dependencias y malware, y Secrets para credenciales.

Análisis Review lee cada cambio con grafos de llamadas de tus repositorios conectados, así que puede informar de una vulnerabilidad fuera de las líneas cambiadas. Análisis estático determinista para problemas clásicos y análisis con IA para fallos complejos como la lógica de negocio.

Hallazgos Un comentario en línea en la línea vulnerable, con la ruta de ataque, una prueba de concepto y un prompt para corregirlo. Comentarios en pull y merge requests con instrucciones de corrección paso a paso.

Aprendizaje Un modelo de amenazas a partir de tu código, tu archivo de reglas y los documentos que añadas. Los desarrolladores responden para marcar un hallazgo como falso positivo, riesgo aceptado, válido o corregido. Aprende de las decisiones de triaje. Las memorias adaptan la guía de corrección por proyecto y regla.

Correcciones Cada hallazgo incluye un prompt que abre la corrección en Cursor, Claude o Codex. Con Remediation, el agente de Hacktron prueba el hallazgo, lo corrige, añade tests y abre un pull request. Genera cambios de código para hallazgos de Code y Supply Chain y abre un pull o merge request.