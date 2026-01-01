Hacktron vs XBOW

Alcance Toda tu organización: servicios externos, autenticación, proveedores SaaS, cadena de suministro, funcionalidades y componentes. Aplicaciones web y API expuestas a internet.

Descubrimiento Parte de los pocos activos que compartes y sigue encontrando los que nadie había listado, a medida que aparecen. Prueba los objetivos que apruebas. Sin un inventario, el equipo de XBOW encuentra tus aplicaciones externas durante el encargo.

Pruebas Cada técnica que demuestran nuestros investigadores se convierte en un flujo de trabajo, y los agentes la ejecutan día y noche contra cada parte de tu entorno a la que se aplica. Agentes autónomos que se ejecutan en paralelo, de forma continua o bajo demanda. De caja negra por defecto, con credenciales, especificaciones de API o código fuente si los añades.

Hallazgos Rutas de ataque críticas, notificadas en cuanto se demuestran, con la petición, la respuesta y las pruebas de cada paso. Un exploit funcional para cada hallazgo, con la petición y la respuesta, los pasos para reproducirlo y la ruta de ataque encadenada.

Correcciones Cambios de diseño, arquitectura y aislamiento que detienen toda la clase de ataque, y después se repite el ataque para confirmar que la ruta está cerrada. Sugerencias de corrección de código enviadas a tu herramienta de tickets, con retests gratuitos ilimitados.