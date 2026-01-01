OpenAI se asocia con Hacktron para encontrar vulnerabilidades en sus sistemas. Lee el anuncio.
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Hacktron vs XBOW
vs

XBOW ataca desde internet las aplicaciones web y API que apruebas. Hacktron Red cubre toda tu organización, desde servicios externos y autenticación hasta proveedores SaaS y la cadena de suministro, y prueba los activos nuevos a medida que aparecen. Hacktron Whitebox hace pentests de una aplicación a partir de su código fuente, desde 50 $.

Comparativa
Hacktron XBOW
Alcance Toda tu organización: servicios externos, autenticación, proveedores SaaS, cadena de suministro, funcionalidades y componentes. Aplicaciones web y API expuestas a internet.
Descubrimiento Parte de los pocos activos que compartes y sigue encontrando los que nadie había listado, a medida que aparecen. Prueba los objetivos que apruebas. Sin un inventario, el equipo de XBOW encuentra tus aplicaciones externas durante el encargo.
Pruebas Cada técnica que demuestran nuestros investigadores se convierte en un flujo de trabajo, y los agentes la ejecutan día y noche contra cada parte de tu entorno a la que se aplica. Agentes autónomos que se ejecutan en paralelo, de forma continua o bajo demanda. De caja negra por defecto, con credenciales, especificaciones de API o código fuente si los añades.
Hallazgos Rutas de ataque críticas, notificadas en cuanto se demuestran, con la petición, la respuesta y las pruebas de cada paso. Un exploit funcional para cada hallazgo, con la petición y la respuesta, los pasos para reproducirlo y la ruta de ataque encadenada.
Correcciones Cambios de diseño, arquitectura y aislamiento que detienen toda la clase de ataque, y después se repite el ataque para confirmar que la ruta está cerrada. Sugerencias de corrección de código enviadas a tu herramienta de tickets, con retests gratuitos ilimitados.
Supervisión Los investigadores supervisan a los agentes y las acciones destructivas están prohibidas. Si una prueba pudiera afectar a la disponibilidad, paramos y te contactamos. Ninguna persona dirige el ataque. El equipo de XBOW gestiona el encargo.

Precio
Hacktron XBOW
Plan Personalizado, según el alcance de tu organización. Personalizado, según el uso y el alcance de tu entorno. Se vende directamente o a través de los marketplaces de AWS, Google Cloud, Oracle y Microsoft.
Pentest Whitebox, de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código. Incluido en la plataforma.

Preguntas

¿Qué obtienes con Hacktron?

Red pone a prueba toda tu organización, desde servicios externos y autenticación hasta proveedores SaaS y la cadena de suministro. Cada ruta demostrada incluye pruebas de cada paso y un cambio de diseño recomendado que la cierra, y después Hacktron repite el ataque para confirmarlo. Whitebox añade pentests a partir del código fuente, desde 50 $.

¿Qué incluye un pentest de Whitebox?

Un pentest de una aplicación a partir de su código fuente, con pruebas dinámicas opcionales contra tu aplicación desplegada. Recibes informes técnicos y ejecutivos, guía de remediación, una carta de certificación y un retest gratuito, que sirven como evidencia de pentest para SOC 2, ISO 27001 y las revisiones de seguridad de tus clientes. Cuesta de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.

¿Las pruebas son seguras?

Sí. Las acciones destructivas están prohibidas, nuestros investigadores supervisan a los agentes, y paramos y te contactamos si una prueba pudiera afectar a la disponibilidad.

¿En qué se diferencia de un pentest?

Un pentest prueba un alcance fijo una sola vez. El red teaming funciona de forma continua, así que los activos nuevos y las vulnerabilidades recién publicadas se prueban a medida que aparecen.

Contacto

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