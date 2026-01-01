Hacktron vs XBOW
XBOW ataca desde internet las aplicaciones web y API que apruebas. Hacktron Red cubre toda tu organización, desde servicios externos y autenticación hasta proveedores SaaS y la cadena de suministro, y prueba los activos nuevos a medida que aparecen. Hacktron Whitebox hace pentests de una aplicación a partir de su código fuente, desde 50 $.
Comparativa
|Hacktron
|XBOW
|Alcance
|Toda tu organización: servicios externos, autenticación, proveedores SaaS, cadena de suministro, funcionalidades y componentes.
|Aplicaciones web y API expuestas a internet.
|Descubrimiento
|Parte de los pocos activos que compartes y sigue encontrando los que nadie había listado, a medida que aparecen.
|Prueba los objetivos que apruebas. Sin un inventario, el equipo de XBOW encuentra tus aplicaciones externas durante el encargo.
|Pruebas
|Cada técnica que demuestran nuestros investigadores se convierte en un flujo de trabajo, y los agentes la ejecutan día y noche contra cada parte de tu entorno a la que se aplica.
|Agentes autónomos que se ejecutan en paralelo, de forma continua o bajo demanda. De caja negra por defecto, con credenciales, especificaciones de API o código fuente si los añades.
|Hallazgos
|Rutas de ataque críticas, notificadas en cuanto se demuestran, con la petición, la respuesta y las pruebas de cada paso.
|Un exploit funcional para cada hallazgo, con la petición y la respuesta, los pasos para reproducirlo y la ruta de ataque encadenada.
|Correcciones
|Cambios de diseño, arquitectura y aislamiento que detienen toda la clase de ataque, y después se repite el ataque para confirmar que la ruta está cerrada.
|Sugerencias de corrección de código enviadas a tu herramienta de tickets, con retests gratuitos ilimitados.
|Supervisión
|Los investigadores supervisan a los agentes y las acciones destructivas están prohibidas. Si una prueba pudiera afectar a la disponibilidad, paramos y te contactamos.
|Ninguna persona dirige el ataque. El equipo de XBOW gestiona el encargo.
Precio
|Hacktron
|XBOW
|Plan
|Personalizado, según el alcance de tu organización.
|Personalizado, según el uso y el alcance de tu entorno. Se vende directamente o a través de los marketplaces de AWS, Google Cloud, Oracle y Microsoft.
|Pentest
|Whitebox, de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.
|Incluido en la plataforma.
Preguntas
¿Qué obtienes con Hacktron?
Red pone a prueba toda tu organización, desde servicios externos y autenticación hasta proveedores SaaS y la cadena de suministro. Cada ruta demostrada incluye pruebas de cada paso y un cambio de diseño recomendado que la cierra, y después Hacktron repite el ataque para confirmarlo. Whitebox añade pentests a partir del código fuente, desde 50 $.
¿Qué incluye un pentest de Whitebox?
Un pentest de una aplicación a partir de su código fuente, con pruebas dinámicas opcionales contra tu aplicación desplegada. Recibes informes técnicos y ejecutivos, guía de remediación, una carta de certificación y un retest gratuito, que sirven como evidencia de pentest para SOC 2, ISO 27001 y las revisiones de seguridad de tus clientes. Cuesta de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.
¿Las pruebas son seguras?
Sí. Las acciones destructivas están prohibidas, nuestros investigadores supervisan a los agentes, y paramos y te contactamos si una prueba pudiera afectar a la disponibilidad.
¿En qué se diferencia de un pentest?
Un pentest prueba un alcance fijo una sola vez. El red teaming funciona de forma continua, así que los activos nuevos y las vulnerabilidades recién publicadas se prueban a medida que aparecen.