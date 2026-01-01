Hacktron vs Snyk
Snyk hace fallar un check a partir de la severidad que elijas. Hacktron Review muestra cómo explotaría un atacante el hallazgo, con una prueba de concepto en la línea vulnerable. Los pentests con IA de Snyk cuestan 4000 créditos en Enterprise y son de caja negra por defecto. Hacktron Whitebox lee tu código fuente y empieza en 50 $.
Comparativa
|Hacktron
|Snyk
|Alcance
|Red pone a prueba toda tu organización, Whitebox una aplicación y Review cada pull request.
|Snyk Code, Open Source, Container, IaC, Secrets y API and Web, desde una sola plataforma.
|Análisis
|Review lee cada cambio con grafos de llamadas de tus repositorios conectados, así que puede informar de una vulnerabilidad fuera de las líneas cambiadas.
|Análisis estático que combina modelos de IA con los datos de seguridad de Snyk, en cada pull request y repositorio.
|Hallazgos
|Un comentario en línea en la línea vulnerable, con la ruta de ataque, una prueba de concepto y un prompt para corregirlo.
|Checks en el pull request que pueden fallar a partir de la severidad que elijas.
|Aprendizaje
|Un modelo de amenazas a partir de tu código, tu archivo de reglas y los documentos que añadas. Los desarrolladores responden para marcar un hallazgo como falso positivo, riesgo aceptado, válido o corregido.
|Tu equipo define exclusiones y políticas de seguridad.
|Correcciones
|Cada hallazgo incluye un prompt que abre la corrección en Cursor, Claude o Codex. Con Remediation, el agente de Hacktron prueba el hallazgo, lo corrige, añade tests y abre un pull request.
|Snyk Agent Fix escribe correcciones de código que aplicas con un clic.
|Pentests
|Whitebox prueba una aplicación a partir de su código fuente, y contra tu aplicación desplegada cuando las pruebas dinámicas están activadas. Incluye un retest gratuito y una carta de certificación.
|Evo Continuous Offensive Security, en Enterprise. De caja negra por defecto y de caja gris con contexto del código de Snyk Code, con evidencias de explotación reproducibles.
Precio
|Hacktron
|Snyk
|Plan
|Review Pro, desde 40 $ por desarrollador al mes, con una prueba de 14 días.
|Team, desde 25 $ al mes.
|Incluye
|50 pull requests por desarrollador, compartidos en toda tu organización, con análisis ilimitados por pull request.
|Hasta 10 desarrolladores y 1000 pruebas de Snyk Code al mes.
|Por encima del límite
|1 $ por pull request adicional, desactivado por defecto.
|No se indica.
|Pentest
|Whitebox, de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.
|Solo en Enterprise, 4000 créditos por evaluación a 1 $ el crédito.
Preguntas
¿Qué obtienes con Hacktron?
Cada hallazgo en un pull request muestra cómo lo explotaría un atacante, con una prueba de concepto y una corrección en la línea vulnerable. Whitebox hace pentests de tu aplicación a partir de su código fuente, desde 50 $ y sin un plan Enterprise.
¿Qué incluye un pentest de Whitebox?
Un pentest de una aplicación a partir de su código fuente, con pruebas dinámicas opcionales contra tu aplicación desplegada. Recibes informes técnicos y ejecutivos, guía de remediación, una carta de certificación y un retest gratuito, que sirven como evidencia de pentest para SOC 2, ISO 27001 y las revisiones de seguridad de tus clientes. Cuesta de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.
¿Qué busca Review?
Fallos de lógica de negocio, control de acceso roto, inyección, inyección de prompts, errores de seguridad de memoria, exposiciones en infraestructura como código, riesgos de la cadena de suministro y secretos filtrados.
¿Con qué proveedores de git funciona Review?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps y Bitbucket. Los hallazgos también llegan a Slack, Jira y Linear.