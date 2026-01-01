Hacktron vs Snyk

Alcance Red pone a prueba toda tu organización, Whitebox una aplicación y Review cada pull request. Snyk Code, Open Source, Container, IaC, Secrets y API and Web, desde una sola plataforma.

Análisis Review lee cada cambio con grafos de llamadas de tus repositorios conectados, así que puede informar de una vulnerabilidad fuera de las líneas cambiadas. Análisis estático que combina modelos de IA con los datos de seguridad de Snyk, en cada pull request y repositorio.

Hallazgos Un comentario en línea en la línea vulnerable, con la ruta de ataque, una prueba de concepto y un prompt para corregirlo. Checks en el pull request que pueden fallar a partir de la severidad que elijas.

Aprendizaje Un modelo de amenazas a partir de tu código, tu archivo de reglas y los documentos que añadas. Los desarrolladores responden para marcar un hallazgo como falso positivo, riesgo aceptado, válido o corregido. Tu equipo define exclusiones y políticas de seguridad.

Correcciones Cada hallazgo incluye un prompt que abre la corrección en Cursor, Claude o Codex. Con Remediation, el agente de Hacktron prueba el hallazgo, lo corrige, añade tests y abre un pull request. Snyk Agent Fix escribe correcciones de código que aplicas con un clic.