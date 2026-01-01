Hacktron vs Pentera
Pentera automatiza ataques en la red, las identidades y la nube, y se vende en módulos separados. Hacktron Red combina agentes de IA con investigadores que los supervisan y recomienda el cambio que cierra cada ruta demostrada. Hacktron Whitebox hace pentests de una aplicación a partir de su código fuente, desde 50 $.
Comparativa
|Hacktron
|Pentera
|Alcance
|Toda tu organización: servicios externos, autenticación, proveedores SaaS, cadena de suministro, funcionalidades y componentes.
|Módulos separados: Core para la red interna, Surface para la red externa y Cloud para identidades en la nube y entornos híbridos, además de pruebas de aplicaciones web y API.
|Descubrimiento
|Parte de los pocos activos que compartes y sigue encontrando los que nadie había listado, a medida que aparecen.
|Surface busca shadow IT y dominios olvidados.
|Pruebas
|Cada técnica que demuestran nuestros investigadores se convierte en un flujo de trabajo, y los agentes la ejecutan día y noche contra cada parte de tu entorno a la que se aplica.
|Cadenas de ataque automatizadas que se ejecutan de forma segura en producción, de caja negra o con credenciales asumidas.
|Hallazgos
|Rutas de ataque críticas, notificadas en cuanto se demuestran, con la petición, la respuesta y las pruebas de cada paso.
|Rutas de ataque asignadas a MITRE ATT&CK, con cada acción de ataque y pruebas de acceso e impacto.
|Correcciones
|Cambios de diseño, arquitectura y aislamiento que detienen toda la clase de ataque, y después se repite el ataque para confirmar que la ruta está cerrada.
|Análisis de causa raíz y flujos de remediación en Pentera Resolve, y una repetición de la ruta de ataque para comprobar la corrección.
|Supervisión
|Los investigadores supervisan a los agentes y las acciones destructivas están prohibidas. Si una prueba pudiera afectar a la disponibilidad, paramos y te contactamos.
|Se ejecuta automáticamente.
Precio
|Hacktron
|Pentera
|Plan
|Personalizado, según el alcance de tu organización.
|Personalizado, mediante una demo.
|Pentest
|Whitebox, de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.
|SECTOR11, un servicio opcional en el que los expertos de Pentera hacen las pruebas por ti.
Preguntas
¿Qué obtienes con Hacktron?
Red pone a prueba tu organización de forma continua. Los investigadores demuestran técnicas de ataque, los agentes de IA las ejecutan día y noche y los investigadores supervisan a los agentes. Cada ruta demostrada incluye pruebas de cada paso y un cambio de diseño recomendado que la cierra, confirmado al repetir el ataque.
¿Qué incluye un pentest de Whitebox?
Un pentest de una aplicación a partir de su código fuente, con pruebas dinámicas opcionales contra tu aplicación desplegada. Recibes informes técnicos y ejecutivos, guía de remediación, una carta de certificación y un retest gratuito, que sirven como evidencia de pentest para SOC 2, ISO 27001 y las revisiones de seguridad de tus clientes. Cuesta de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.
¿Las pruebas son seguras?
Sí. Las acciones destructivas están prohibidas, nuestros investigadores supervisan a los agentes, y paramos y te contactamos si una prueba pudiera afectar a la disponibilidad.
¿En qué se diferencia de un pentest?
Un pentest prueba un alcance fijo una sola vez. El red teaming funciona de forma continua, así que los activos nuevos y las vulnerabilidades recién publicadas se prueban a medida que aparecen.