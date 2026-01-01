Hacktron vs Pentera

Alcance Toda tu organización: servicios externos, autenticación, proveedores SaaS, cadena de suministro, funcionalidades y componentes. Módulos separados: Core para la red interna, Surface para la red externa y Cloud para identidades en la nube y entornos híbridos, además de pruebas de aplicaciones web y API.

Descubrimiento Parte de los pocos activos que compartes y sigue encontrando los que nadie había listado, a medida que aparecen. Surface busca shadow IT y dominios olvidados.

Pruebas Cada técnica que demuestran nuestros investigadores se convierte en un flujo de trabajo, y los agentes la ejecutan día y noche contra cada parte de tu entorno a la que se aplica. Cadenas de ataque automatizadas que se ejecutan de forma segura en producción, de caja negra o con credenciales asumidas.

Hallazgos Rutas de ataque críticas, notificadas en cuanto se demuestran, con la petición, la respuesta y las pruebas de cada paso. Rutas de ataque asignadas a MITRE ATT&CK, con cada acción de ataque y pruebas de acceso e impacto.

Correcciones Cambios de diseño, arquitectura y aislamiento que detienen toda la clase de ataque, y después se repite el ataque para confirmar que la ruta está cerrada. Análisis de causa raíz y flujos de remediación en Pentera Resolve, y una repetición de la ruta de ataque para comprobar la corrección.