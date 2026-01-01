Hacktron vs CodeRabbit

Alcance Red pone a prueba toda tu organización, Whitebox una aplicación y Review cada pull request. Revisión de código con IA de cada pull request, de calidad y de seguridad.

Análisis Review lee cada cambio con grafos de llamadas de tus repositorios conectados, así que puede informar de una vulnerabilidad fuera de las líneas cambiadas. Mapea lo que afecta un cambio con un grafo de código. En Advanced y Enterprise, la revisión de seguridad gradúa los hallazgos por alcanzabilidad y explotabilidad.

Hallazgos Un comentario en línea en la línea vulnerable, con la ruta de ataque, una prueba de concepto y un prompt para corregirlo. Comentarios en el pull request con severidad, alcanzabilidad y explotabilidad. Los hallazgos de Deep Scan añaden guías de reproducción.

Aprendizaje Un modelo de amenazas a partir de tu código, tu archivo de reglas y los documentos que añadas. Los desarrolladores responden para marcar un hallazgo como falso positivo, riesgo aceptado, válido o corregido. Aprende de tu uso y se adapta a las preferencias de tu equipo.

Correcciones Cada hallazgo incluye un prompt que abre la corrección en Cursor, Claude o Codex. Con Remediation, el agente de Hacktron prueba el hallazgo, lo corrige, añade tests y abre un pull request. Puede corregir problemas verificados en un pull request.