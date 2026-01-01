Hacktron vs CodeRabbit
CodeRabbit revisa la calidad del código y cobra desde 72 $ por usuario por la revisión de seguridad de pull requests. Hacktron Review solo hace seguridad, desde 40 $ por desarrollador, con una prueba de concepto en la línea vulnerable. Hacktron Whitebox además hace un pentest de tu aplicación. CodeRabbit no.
Comparativa
|Hacktron
|CodeRabbit
|Alcance
|Red pone a prueba toda tu organización, Whitebox una aplicación y Review cada pull request.
|Revisión de código con IA de cada pull request, de calidad y de seguridad.
|Análisis
|Review lee cada cambio con grafos de llamadas de tus repositorios conectados, así que puede informar de una vulnerabilidad fuera de las líneas cambiadas.
|Mapea lo que afecta un cambio con un grafo de código. En Advanced y Enterprise, la revisión de seguridad gradúa los hallazgos por alcanzabilidad y explotabilidad.
|Hallazgos
|Un comentario en línea en la línea vulnerable, con la ruta de ataque, una prueba de concepto y un prompt para corregirlo.
|Comentarios en el pull request con severidad, alcanzabilidad y explotabilidad. Los hallazgos de Deep Scan añaden guías de reproducción.
|Aprendizaje
|Un modelo de amenazas a partir de tu código, tu archivo de reglas y los documentos que añadas. Los desarrolladores responden para marcar un hallazgo como falso positivo, riesgo aceptado, válido o corregido.
|Aprende de tu uso y se adapta a las preferencias de tu equipo.
|Correcciones
|Cada hallazgo incluye un prompt que abre la corrección en Cursor, Claude o Codex. Con Remediation, el agente de Hacktron prueba el hallazgo, lo corrige, añade tests y abre un pull request.
|Puede corregir problemas verificados en un pull request.
|Pentests
|Whitebox prueba una aplicación a partir de su código fuente, y contra tu aplicación desplegada cuando las pruebas dinámicas están activadas. Incluye un retest gratuito y una carta de certificación.
|No se indican. Deep Scan, facturado por análisis, revisa el código confirmado más allá del diff y puede reproducir exploits aptos en un sandbox.
Precio
|Hacktron
|CodeRabbit
|Plan
|Review Pro, desde 40 $ por desarrollador al mes, con una prueba de 14 días.
|Advanced, 72 $ por usuario al mes con facturación anual o 90 $ al mes. Essentials y Team cuestan menos y ejecutan comprobaciones de seguridad estáticas, sin revisión de seguridad de pull requests.
|Incluye
|50 pull requests por desarrollador, compartidos en toda tu organización, con análisis ilimitados por pull request.
|10 revisiones por desarrollador por hora, según su política de uso razonable.
|Por encima del límite
|1 $ por pull request adicional, desactivado por defecto.
|0,25 $ por archivo revisado. El precio de Deep Scan varía según el análisis.
|Pentest
|Whitebox, de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.
|No se indican.
Preguntas
¿Qué obtienes con Hacktron?
Un revisor que solo informa de los problemas de seguridad que un atacante podría explotar, cada uno con la ruta de ataque, una prueba de concepto y una corrección en la línea vulnerable, desde 40 $ por desarrollador. Whitebox además hace pentests de tu aplicación a partir de su código fuente, desde 50 $.
¿Qué incluye un pentest de Whitebox?
Un pentest de una aplicación a partir de su código fuente, con pruebas dinámicas opcionales contra tu aplicación desplegada. Recibes informes técnicos y ejecutivos, guía de remediación, una carta de certificación y un retest gratuito, que sirven como evidencia de pentest para SOC 2, ISO 27001 y las revisiones de seguridad de tus clientes. Cuesta de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.
¿Qué busca Review?
Fallos de lógica de negocio, control de acceso roto, inyección, inyección de prompts, errores de seguridad de memoria, exposiciones en infraestructura como código, riesgos de la cadena de suministro y secretos filtrados.
¿Con qué proveedores de git funciona Review?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps y Bitbucket. Los hallazgos también llegan a Slack, Jira y Linear.