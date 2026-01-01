Hacktron vs Horizon3.ai
NodeZero ejecuta los pentests que tu equipo configura y programa, a 15 $ por activo en cada prueba con Flex. Hacktron Red prueba de forma continua y detecta los activos nuevos a medida que aparecen, con investigadores supervisando a los agentes.
Comparativa
|Hacktron
|Horizon3.ai
|Alcance
|Toda tu organización: servicios externos, autenticación, proveedores SaaS, cadena de suministro, funcionalidades y componentes.
|Redes internas y externas, AWS y Azure, Kubernetes, contraseñas de Active Directory e impacto del phishing. Las aplicaciones web son un producto aparte, NodeZero WebApp.
|Descubrimiento
|Parte de los pocos activos que compartes y sigue encontrando los que nadie había listado, a medida que aparecen.
|Encuentra hosts a medida que avanza por la red que defines, con OSINT opcional.
|Pruebas
|Cada técnica que demuestran nuestros investigadores se convierte en un flujo de trabajo, y los agentes la ejecutan día y noche contra cada parte de tu entorno a la que se aplica.
|Tu equipo configura y programa las pruebas, con o sin credenciales. Las pruebas internas necesitan un host Docker o un appliance OVA dentro de tu red.
|Hallazgos
|Rutas de ataque críticas, notificadas en cuanto se demuestran, con la petición, la respuesta y las pruebas de cada paso.
|Prueba de explotación e impacto, con rutas de ataque visuales y sus causas raíz.
|Correcciones
|Cambios de diseño, arquitectura y aislamiento que detienen toda la clase de ataque, y después se repite el ataque para confirmar que la ruta está cerrada.
|Consejos de mitigación, Fix Actions y un retest Verify con un clic.
|Supervisión
|Los investigadores supervisan a los agentes y las acciones destructivas están prohibidas. Si una prueba pudiera afectar a la disponibilidad, paramos y te contactamos.
|Se ejecuta automáticamente.
Precio
|Hacktron
|Horizon3.ai
|Plan
|Personalizado, según el alcance de tu organización.
|Por activo: Flex a 15 $ por activo en cada prueba, o Core 50 $, Pro 65 $ y Elite 85 $ por activo al año con pruebas ilimitadas. Un activo es un servidor, una estación de trabajo, un dispositivo, un recurso en la nube o un servicio expuesto a internet.
|Pentest
|Whitebox, de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.
|NodeZero WebApp, 10 000 $ por aplicación en cada prueba.
Preguntas
¿Qué obtienes con Hacktron?
Pruebas que se ejecutan de forma continua sin que tu equipo tenga que programarlas. Red prueba los activos nuevos a medida que aparecen mientras los investigadores supervisan a los agentes. Cada ruta demostrada incluye pruebas de cada paso y un cambio recomendado que la cierra, confirmado al repetir el ataque.
¿Qué incluye un pentest de Whitebox?
Un pentest de una aplicación a partir de su código fuente, con pruebas dinámicas opcionales contra tu aplicación desplegada. Recibes informes técnicos y ejecutivos, guía de remediación, una carta de certificación y un retest gratuito, que sirven como evidencia de pentest para SOC 2, ISO 27001 y las revisiones de seguridad de tus clientes. Cuesta de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.
¿Las pruebas son seguras?
Sí. Las acciones destructivas están prohibidas, nuestros investigadores supervisan a los agentes, y paramos y te contactamos si una prueba pudiera afectar a la disponibilidad.
¿En qué se diferencia de un pentest?
Un pentest prueba un alcance fijo una sola vez. El red teaming funciona de forma continua, así que los activos nuevos y las vulnerabilidades recién publicadas se prueban a medida que aparecen.