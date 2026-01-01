Hacktron vs Horizon3.ai

Alcance Toda tu organización: servicios externos, autenticación, proveedores SaaS, cadena de suministro, funcionalidades y componentes. Redes internas y externas, AWS y Azure, Kubernetes, contraseñas de Active Directory e impacto del phishing. Las aplicaciones web son un producto aparte, NodeZero WebApp.

Descubrimiento Parte de los pocos activos que compartes y sigue encontrando los que nadie había listado, a medida que aparecen. Encuentra hosts a medida que avanza por la red que defines, con OSINT opcional.

Pruebas Cada técnica que demuestran nuestros investigadores se convierte en un flujo de trabajo, y los agentes la ejecutan día y noche contra cada parte de tu entorno a la que se aplica. Tu equipo configura y programa las pruebas, con o sin credenciales. Las pruebas internas necesitan un host Docker o un appliance OVA dentro de tu red.

Hallazgos Rutas de ataque críticas, notificadas en cuanto se demuestran, con la petición, la respuesta y las pruebas de cada paso. Prueba de explotación e impacto, con rutas de ataque visuales y sus causas raíz.

Correcciones Cambios de diseño, arquitectura y aislamiento que detienen toda la clase de ataque, y después se repite el ataque para confirmar que la ruta está cerrada. Consejos de mitigación, Fix Actions y un retest Verify con un clic.