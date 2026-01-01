Hacktron vs Greptile
Greptile comenta estilo, lógica y seguridad. Hacktron Review solo hace seguridad, con una prueba de concepto en la línea vulnerable. Hacktron Whitebox además hace un pentest de tu aplicación. Greptile no.
Comparativa
|Hacktron
|Greptile
|Alcance
|Red pone a prueba toda tu organización, Whitebox una aplicación y Review cada pull request.
|Agentes de IA que revisan y prueban pull requests, del estilo a la lógica y la seguridad.
|Análisis
|Review lee cada cambio con grafos de llamadas de tus repositorios conectados, así que puede informar de una vulnerabilidad fuera de las líneas cambiadas.
|Crea un grafo de tus archivos, funciones y dependencias, y estudia el impacto más allá del diff.
|Hallazgos
|Un comentario en línea en la línea vulnerable, con la ruta de ataque, una prueba de concepto y un prompt para corregirlo.
|Comentarios de revisión en el pull request, con un resumen.
|Aprendizaje
|Un modelo de amenazas a partir de tu código, tu archivo de reglas y los documentos que añadas. Los desarrolladores responden para marcar un hallazgo como falso positivo, riesgo aceptado, válido o corregido.
|Aprende de las conversaciones, respuestas y reacciones del equipo, y de qué comentarios abordan los commits posteriores.
|Correcciones
|Cada hallazgo incluye un prompt que abre la corrección en Cursor, Claude o Codex. Con Remediation, el agente de Hacktron prueba el hallazgo, lo corrige, añade tests y abre un pull request.
|«Fix with your Agent» envía un problema a un agente de programación como Claude Code, Codex, Cursor o Devin. Los comentarios se resuelven al hacer push de la corrección.
|Pentests
|Whitebox prueba una aplicación a partir de su código fuente, y contra tu aplicación desplegada cuando las pruebas dinámicas están activadas. Incluye un retest gratuito y una carta de certificación.
|No se indican.
Precio
|Hacktron
|Greptile
|Plan
|Review Pro, desde 40 $ por desarrollador al mes, con una prueba de 14 días.
|Pro, 1 $ por crédito sin coste por puesto, con una prueba de 14 días.
|Incluye
|50 pull requests por desarrollador, compartidos en toda tu organización, con análisis ilimitados por pull request.
|Créditos prepagados compartidos en toda tu organización. Una revisión Base cuesta 1 crédito, Plus 3 y Apex 10.
|Por encima del límite
|1 $ por pull request adicional, desactivado por defecto.
|Compra más créditos cuando los necesites.
|Pentest
|Whitebox, de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.
|No se indican.
Preguntas
¿Qué obtienes con Hacktron?
Un revisor que solo informa de los problemas de seguridad que un atacante podría explotar, cada uno con la ruta de ataque, una prueba de concepto y una corrección en la línea vulnerable, desde 40 $ por desarrollador. Whitebox además hace pentests de tu aplicación a partir de su código fuente, desde 50 $.
¿Qué incluye un pentest de Whitebox?
Un pentest de una aplicación a partir de su código fuente, con pruebas dinámicas opcionales contra tu aplicación desplegada. Recibes informes técnicos y ejecutivos, guía de remediación, una carta de certificación y un retest gratuito, que sirven como evidencia de pentest para SOC 2, ISO 27001 y las revisiones de seguridad de tus clientes. Cuesta de 50 $ a 25 000 $, unos 500 $ por cada 100 000 líneas de código.
¿Qué busca Review?
Fallos de lógica de negocio, control de acceso roto, inyección, inyección de prompts, errores de seguridad de memoria, exposiciones en infraestructura como código, riesgos de la cadena de suministro y secretos filtrados.
¿Con qué proveedores de git funciona Review?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps y Bitbucket. Los hallazgos también llegan a Slack, Jira y Linear.