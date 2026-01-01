Hacktron vs Greptile

Alcance Red pone a prueba toda tu organización, Whitebox una aplicación y Review cada pull request. Agentes de IA que revisan y prueban pull requests, del estilo a la lógica y la seguridad.

Análisis Review lee cada cambio con grafos de llamadas de tus repositorios conectados, así que puede informar de una vulnerabilidad fuera de las líneas cambiadas. Crea un grafo de tus archivos, funciones y dependencias, y estudia el impacto más allá del diff.

Hallazgos Un comentario en línea en la línea vulnerable, con la ruta de ataque, una prueba de concepto y un prompt para corregirlo. Comentarios de revisión en el pull request, con un resumen.

Aprendizaje Un modelo de amenazas a partir de tu código, tu archivo de reglas y los documentos que añadas. Los desarrolladores responden para marcar un hallazgo como falso positivo, riesgo aceptado, válido o corregido. Aprende de las conversaciones, respuestas y reacciones del equipo, y de qué comentarios abordan los commits posteriores.

Correcciones Cada hallazgo incluye un prompt que abre la corrección en Cursor, Claude o Codex. Con Remediation, el agente de Hacktron prueba el hallazgo, lo corrige, añade tests y abre un pull request. «Fix with your Agent» envía un problema a un agente de programación como Claude Code, Codex, Cursor o Devin. Los comentarios se resuelven al hacer push de la corrección.