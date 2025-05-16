Harsh Jaiswal

Harsh Jaiswal은 Hacktron의 공동 창업자이자 최고연구책임자입니다. Meta와 Apple 서버에서 찾은 원격 코드 실행 취약점으로 각각 115,000달러와 50,000달러의 포상금을 받았습니다. Hacktron에서는 Mohan과 함께 CVSS 점수 9.9의 BeyondTrust Remote Support 인증 전 RCE인 CVE- 2026- 1731 을 발견했습니다. 직원들의 ChatGPT 및 Codex 계정을 통해 OpenAI 내부 코드 저장소에 도달한 연구와, Bash를 호스팅하는 GNU Savannah에서 root 권한을 얻은 감사를 이끌었습니다. 이전에는 ProjectDiscovery에서 보안 연구원으로 일하며 GitHub Enterprise, GitLab, Ivanti, Kubernetes Ingress-NGINX의 치명적인 취약점을 공개했습니다. 그 전에는 Vimeo와 Zomato에서 보안 엔지니어로 일했습니다. 2016년 HackerOne에서 버그 헌팅을 시작했습니다.