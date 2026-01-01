알 수 없음: 업무 연속성 및 재해 복구 계획 수립 회사는 핵심 인력이 부재할 경우에도 정보 보안의 연속성을 유지할 수 있도록 커뮤니케이션 계획을 포함한 업무 연속성 및 재해 복구 계획을 마련하고 있습니다.

알 수 없음: 업무 연속성 및 재해 복구 계획 테스트 회사는 문서화된 업무 연속성 및 재해 복구(BC/DR) 계획을 마련하고 최소 연 1회 테스트합니다.

알 수 없음: 사이버 보안 보험 유지 회사는 업무 중단으로 인한 재정적 영향을 줄이기 위해 사이버 보안 보험을 유지합니다.

알 수 없음: 구성 관리 체계 수립 회사는 시스템 구성이 환경 전반에 일관되게 배포되도록 구성 관리 절차를 마련하고 있습니다.

알 수 없음: 개발 수명 주기 수립 회사는 정보 시스템 및 관련 기술 요구 사항의 개발, 도입, 구현, 변경(긴급 변경 포함), 유지 관리를 규율하는 공식적인 시스템 개발 수명 주기(SDLC) 방법론을 갖추고 있습니다.

알 수 없음: SOC 2 – 시스템 설명 감사 보고서 섹션 III에 들어갈 시스템 설명 작성

알 수 없음: 내부 고발 정책 수립 회사는 공식적인 내부 고발 정책을 수립했으며, 사용자가 잠재적인 문제나 부정행위 우려를 신고할 수 있는 익명 소통 채널을 운영합니다.

알 수 없음: 이사회 감독 브리핑 실시 회사의 이사회 또는 관련 소위원회는 최소 연 1회 고위 경영진으로부터 회사의 사이버 보안 및 개인정보 위험 현황을 보고받습니다. 이사회는 필요에 따라 경영진에게 피드백과 방향을 제시합니다.

알 수 없음: 이사회 헌장 문서화 회사의 이사회는 내부 통제에 대한 감독 책임을 명시한 문서화된 헌장을 갖추고 있습니다.

알 수 없음: 이사회 전문성 강화 회사의 이사회 구성원은 경영진의 정보 보안 통제 설계, 구현, 운영 역량을 감독할 수 있는 충분한 전문성을 갖추고 있습니다. 이사회는 필요에 따라 외부 정보 보안 전문가와 컨설턴트를 활용합니다.

알 수 없음: 이사회 회의 개최 회사의 이사회는 최소 연 1회 회의를 열고 공식 회의록을 유지합니다. 이사회에는 회사로부터 독립적인 이사가 포함됩니다.

알 수 없음: 백업 프로세스 수립 회사의 데이터 백업 정책은 고객 데이터의 백업 및 복구 요구 사항을 문서화합니다.

알 수 없음: 시스템 변경 사항 외부 공지 회사는 고객의 처리에 영향을 줄 수 있는 중요한 시스템 변경 사항을 고객에게 알립니다.

알 수 없음: 경영진의 역할과 책임 정의 회사 경영진은 정보 보안 통제의 설계와 구현을 감독하기 위한 역할과 책임을 정의했습니다.

알 수 없음: 역할 및 책임 명시 정보 보안 통제의 설계, 개발, 구현, 운영, 유지 관리, 모니터링에 대한 역할과 책임은 직무 기술서 및/또는 역할 및 책임 정책에 공식적으로 지정되어 있습니다.

알 수 없음: 보안 정책 수립 및 검토 회사의 정보 보안 정책과 절차는 문서화되어 있으며 최소 연 1회 검토됩니다.

알 수 없음: 지원 시스템 제공 회사는 사용자가 장애, 사고, 우려 사항 및 기타 불만에 관한 시스템 정보를 담당자에게 신고할 수 있는 외부 지원 시스템을 운영합니다.

알 수 없음: 시스템 변경 사항 공지 회사는 시스템 변경 사항을 승인된 내부 사용자에게 알립니다.

알 수 없음: 접근 요청 필수 회사는 범위 내 시스템 구성 요소에 대한 사용자 접근이 직무 역할과 기능에 기반하도록 하거나, 접근 권한을 부여하기 전에 문서화된 접근 요청서와 관리자 승인을 요구합니다.

알 수 없음: 사고 대응 정책 수립 회사는 보안 및 개인정보 사고 대응 정책과 절차를 문서화하고 승인된 사용자에게 전달합니다.

알 수 없음: 사고 관리 절차 준수 회사의 보안 및 개인정보 사고는 보안 사고 대응 정책과 절차에 따라 경영진이 기록, 추적, 해결하고 영향을 받거나 관련된 당사자에게 전달합니다.

알 수 없음: 물리적 접근 프로세스 수립 회사는 통제 책임자의 승인에 따라 회사 데이터 센터에 대한 물리적 접근 권한을 부여, 변경, 해지하는 프로세스를 갖추고 있습니다.

알 수 없음: 데이터 센터 접근 권한 검토 회사는 최소 연 1회 데이터 센터 접근 권한을 검토합니다.

알 수 없음: 회사 약속 외부 공지 회사의 보안 약속은 마스터 서비스 계약(MSA) 또는 서비스 약관(TOS)을 통해 고객에게 전달됩니다.

알 수 없음: 외부 지원 리소스 제공 회사는 시스템 운영과 관련된 가이드라인과 기술 지원 리소스를 고객에게 제공합니다.

알 수 없음: 서비스 설명 공지 회사는 내부 및 외부 사용자에게 제품과 서비스에 대한 설명을 제공합니다.

알 수 없음: 위험 평가 목표 명시 회사는 목표와 관련된 위험을 식별하고 평가할 수 있도록 목표를 명시합니다.

알 수 없음: 위험 평가 수행 회사의 위험 평가는 최소 연 1회 수행됩니다. 이 과정에서 서비스 약속에 대한 위협과 변화(환경적, 규제적, 기술적)를 식별하고 위험을 공식적으로 평가합니다. 위험 평가에는 부정행위 가능성과 부정행위가 목표 달성에 미칠 수 있는 영향에 대한 검토가 포함됩니다.