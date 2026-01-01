OpenAI가 Hacktron과 협력해 자사 시스템의 취약점을 찾습니다. 발표 읽기.
사이트 트래픽 측정을 위해 선택적 쿠키를 사용합니다.
쿠키 안내
Hacktron Review
악용 가능한 취약점을 병합 전에 잡아냅니다.
팀과 코딩 에이전트가 만드는 코드는 이미 사람이 직접 리뷰할 수 있는 양을 넘어섰습니다. Hacktron Review는 모든 풀 리퀘스트에서 공격자가 실제로 악용할 수 있는 것을 검사합니다.
엔지니어는 노이즈를 분류하는 대신 실제 문제를 고치는 데 시간을 씁니다. 어떤 발견 사항이든 Hacktron이 수정 코드를 작성하고 테스트해, 팀이 바로 병합할 수 있게 준비합니다.
14일 체험을 시작하거나 데모를 예약하세요.
풀 리퀘스트
악용 가능한 코드가 모르는 사이에 병합되는 일은 없습니다. Review는 풀 리퀘스트가 열릴 때와 새 커밋이 올라올 때마다 검사하며, 심각한 발견 사항은 수정되거나 팀이 분류할 때까지 검사를 실패로 처리합니다.
호출 그래프
리뷰어는 호출 그래프가 아니라 diff를 봅니다. Review는 연결된 코드베이스의 호출 그래프를 만들어, 변경 사항을 주변 코드까지 따라가며 변경된 줄 밖에 있는 취약점도 보고합니다.
알림
Review는 모든 풀 리퀘스트에서 백그라운드로 실행됩니다. 아무것도 발견하지 못하면 검사가 통과되고, 누구도 하던 일을 멈추고 댓글을 읽을 필요가 없습니다. 발견 사항이 있을 때만 알림을 받습니다.
수정
수정을 요청하면 Hacktron이 수정 코드를 작성하고 테스트한 뒤 풀 리퀘스트를 엽니다. Automations를 사용하면 모든 새 발견 사항에 이 과정을 자동으로 수행할 수 있습니다.
Automations 자세히 알아보기 .
위협 모델
Review는 애플리케이션이 무엇을 보호하는지, 누가 접근할 수 있는지, 그 사이에 어떤 방어 장치가 있는지를 문서로 정리합니다. 이 문서를 위협 모델이라고 합니다. 직접 읽고 편집할 수 있으며, 팀이 발견 사항에 답할수록 개선됩니다.
설정
Git 제공업체를 연결하고 저장소와 브랜치를 선택하세요. 그때부터 Review가 해당 풀 리퀘스트에서 실행됩니다.
가격
개발자당 월 40달러부터이며, 개발자당 PR 50개(PR당 스캔 무제한)가 조직 전체에서 공유됩니다. 초과 사용을 켜면 추가 PR당 1달러가 부과됩니다. 오픈 소스는 무료입니다.
자주 묻는 질문
SAST 스캐너인가요?
아닙니다. Review는 구문 패턴만이 아니라 저장소 컨텍스트와 호출 그래프를 바탕으로 악용 가능성을 추론하므로, 패턴 매칭이 놓치는 비즈니스 로직 결함을 찾을 수 있습니다.
무엇을 찾나요?
비즈니스 로직 결함, 접근 제어 취약점, 인젝션, 프롬프트 인젝션, 메모리 안전성 버그, 코드형 인프라 노출, 공급망 위험, 유출된 시크릿을 찾습니다.
어떤 변경 사항을 리뷰하나요?
활성화한 저장소와 브랜치의 풀 리퀘스트와 머지 리퀘스트이며, 필터와 개발자 시트 수에 따라 달라집니다. 리뷰 한 번에 변경된 파일을 최대 500개까지 다루며, 그보다 큰 변경은 건너뜁니다.
코드를 직접 변경하나요?
스스로 변경하지는 않습니다. 모든 발견 사항에는 Cursor, Claude 또는 Codex에서 수정을 여는 프롬프트가 포함됩니다. 수정을 요청하면 Hacktron 에이전트가 별도 브랜치에서 수정 코드를 작성하고, 팀이 리뷰할 풀 리퀘스트를 엽니다. 이 실행에는 자동화 크레딧이 사용됩니다.
봇도 시트로 계산되나요?
네. 리뷰 대상 풀 리퀘스트를 여는 봇은 일반 개발자와 마찬가지로 시트 하나를 차지합니다. 리뷰를 원하지 않으면 작성자 기준으로 필터링해 제외하세요.
문의