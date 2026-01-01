Hacktron Review

악용 가능한 취약점을 병합 전에 잡아냅니다.

팀과 코딩 에이전트가 만드는 코드는 이미 사람이 직접 리뷰할 수 있는 양을 넘어섰습니다. Hacktron Review는 모든 풀 리퀘스트에서 공격자가 실제로 악용할 수 있는 것을 검사합니다.

엔지니어는 노이즈를 분류하는 대신 실제 문제를 고치는 데 시간을 씁니다. 어떤 발견 사항이든 Hacktron이 수정 코드를 작성하고 테스트해, 팀이 바로 병합할 수 있게 준비합니다.

14일 체험을 시작하거나 데모를 예약하세요.