코드에 직접 푸시하나요? 자체 브랜치에 푸시하고 그 브랜치에서 풀 리퀘스트를 엽니다. 병합은 절대 하지 않습니다.

어떤 발견 사항이 실행을 시작하나요? 활성화된 자동화에 맞는 새 발견 사항입니다. 각 발견 사항은 최대 한 번만 실행됩니다. 모든 멤버는 Remediate로 이전 발견 사항에 대한 실행을 시작할 수 있습니다.

Review 의 Fix with AI와 무엇이 다른가요? Fix with AI는 발견 사항을 개발자의 에디터로 넘깁니다. Remediation을 사용하면 Hacktron의 에이전트가 직접 수정하므로, 누구도 발견 사항을 맡을 필요가 없습니다.