OpenAI가 Hacktron과 협력해 자사 시스템의 취약점을 찾습니다. 발표 읽기.
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Hacktron Automations
Review와 Whitebox는 대부분의 팀이 수정하는 속도보다 빠르게 취약점을 찾아냅니다. Automations는 규칙에 맞는 새 발견 사항을 Hacktron 에이전트에 넘기고, 에이전트는 발견 사항이 실제인지 확인하고, 수정하고, 테스트를 실행한 뒤 팀이 리뷰할 풀 리퀘스트를 엽니다.
데모를 예약하거나 수정 가이드를 읽어 보세요.
Remediation
에이전트는 먼저 발견 사항이 코드에서 실제로 악용될 수 있는지 테스트합니다. 악용할 수 없으면 코드는 그대로 두고 그 이유를 실행 기록에 남깁니다. 악용할 수 있으면 근본 원인을 고치는 가장 작은 변경을 만들고, 저장소의 테스트를 실행하며, 수정에 대한 회귀 테스트를 추가합니다.
풀 리퀘스트
풀 리퀘스트는 버그가 들어온 곳으로 향하며, GitHub, GitLab, Azure DevOps, Bitbucket을 지원합니다.
규칙
조직 관리자가 자동화를 한 번 설정하면, 그 이후로 조건에 맞는 모든 항목에서 실행됩니다.
자주 묻는 질문
코드에 직접 푸시하나요?
자체 브랜치에 푸시하고 그 브랜치에서 풀 리퀘스트를 엽니다. 병합은 절대 하지 않습니다.
어떤 발견 사항이 실행을 시작하나요?
활성화된 자동화에 맞는 새 발견 사항입니다. 각 발견 사항은 최대 한 번만 실행됩니다. 모든 멤버는 Remediate로 이전 발견 사항에 대한 실행을 시작할 수 있습니다.
Review의 Fix with AI와 무엇이 다른가요?
Fix with AI는 발견 사항을 개발자의 에디터로 넘깁니다. Remediation을 사용하면 Hacktron의 에이전트가 직접 수정하므로, 누구도 발견 사항을 맡을 필요가 없습니다.
실행 비용은 얼마인가요?
실행에는 조직 전체가 공유하는 하나의 잔액인 자동화 크레딧이 사용되며, 실행이 완료될 때 차감됩니다. 비용은 실행 규모에 따라 달라지며, 환경마다 상한을 둘 수 있습니다.
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