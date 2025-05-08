Zayne Zhang

Zayne Zhang은 Hacktron의 공동 창업자이자 CEO입니다. Node.js HTTP 파서의 CVE 3건을 포함해 15건의 CVE에 이름을 올렸으며, 2022년 싱가포르 국방부 버그 바운티와 싱가포르 정부의 비공개 프로그램 3개에서 1위를 차지했습니다. 2023년과 2024년 DEF CON CTF 결승에서 Blue Water 소속으로 2위에 올랐고, 싱가포르 1위 CTF 팀인 Social Engineering Experts를 창립했습니다. 이전에는 TikTok에서 보안 연구를, Cure53에서 감사를 수행했습니다. 싱가포르군 사이버 방어 학교에서 커리어를 시작해 동기 중 수석으로 졸업했습니다. 케임브리지 대학교에서 컴퓨터 과학을 공부하며 최우등 성적을 거두었고, 이후 학업을 그만두고 Hacktron을 창업했습니다.